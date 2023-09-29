Риелтор Апрелев назвал причины заметной разницы цен на недвижимость

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Основная причина большой разницы цен на квартиры в новостройках и на вторичном рынке заключается в качестве жилья. Об этом Общественной службе новостей сообщил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила озабоченность значительной разницей цен на первичное и вторичное жильё. По её словам, она может достигать до 50%, что абсолютно недопустимо и требует внимания.
Кроме того собеседник ОСН отметил, что банки и закройщики понижают ставку по ипотечному кредитованию за счёт повышения цены на недвижимость.
Апрелев также подчеркнул, что ставка по ипотеке на квартиру в новостройке составляет 8% для всех категорий граждан, а на жильё на вторичном рынке – 15-16%. Таким образом, покупатели активно планируют покупку новой квартиры, где ставка вдвое меньше.
Такая ситуация привела к значительному сокращению сделок на вторичном рынке.
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Кроме того собеседник ОСН отметил, что банки и закройщики понижают ставку по ипотечному кредитованию за счёт повышения цены на недвижимость.
Такая ситуация привела к значительному сокращению сделок на вторичном рынке.
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Анастасия Чинкова