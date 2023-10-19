Роботизация передачи сельхозтехники в лизинг в Подмосковье сократит процесс до нескольких часов

Фото: Минсельхозпрод МО
«Раньше это занимало примерно 3-4 месяца, требовалось подавать бумажные документы. Теперь планируем сократить срок принятия решения до нескольких часов. В среднем получить субсидию аграрий сможет за 14 дней», – сказал Филимонов в интервью «Интерфаксу».Также в рамках проекта планируют упростить процесс подачи заявки на субсидию. Его максимально автоматизируют, а сельхозпроизводителям больше не нужно будет собирать отдельно бумаги на субсидию в Минсельхозпрод. Достаточно будет документов в заявке на приобретение техники в лизинг.
Читайте также:
Подмосковью дополнительно выделили 124 млн рублей субсидий на агропром
В Московской области собрали рекордный урожай зерна
В Кашире собрали рекордный урожай семенного картофеля