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Роботизация передачи сельхозтехники в лизинг в Подмосковье сократит процесс до нескольких часов

19 октября 2023, 17:50
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области прорабатывают эксклюзивный проект по роботизации передачи сельхозтехники в лизинг. Об этом рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
«Раньше это занимало примерно 3-4 месяца, требовалось подавать бумажные документы. Теперь планируем сократить срок принятия решения до нескольких часов. В среднем получить субсидию аграрий сможет за 14 дней», – сказал Филимонов в интервью «Интерфаксу».
Также в рамках проекта планируют упростить процесс подачи заявки на субсидию. Его максимально автоматизируют, а сельхозпроизводителям больше не нужно будет собирать отдельно бумаги на субсидию в Минсельхозпрод. Достаточно будет документов в заявке на приобретение техники в лизинг.


По словам Филимонова, проект разрабатывают совместно с АО «Росагролизинг».

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#сельское хозяйство
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковью дополнительно выделили 124 млн рублей субсидий на агропром
19 октября 2023, 16:45

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковье дополнительно получило 124 млн рублей субсидий банкам на льготное краткосрочное кредитование. Это позволит организациям регионального агропрома в этом году дополнительно привлечь около 3 млрд рублей льготных краткосрочных кредитов, заявил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
«Помимо этого, министерство планирует предоставить аграриям за 2023 год 5,1 млрд рублей по всем видам субсидий. Как отметили в ведомстве, на данный момент уже доведено более 3,8 млрд рублей, то есть порядка 76% от плана», – сказал Филимонов в интервью «Интерфаксу». 
Также привлечено льготных краткосрочных кредитов на 4,5 млрд рублей.

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#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
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​В Дубне начали выпускать импортозамещающие растворы для контактных линз
19 октября 2023, 16:37

Фото: Istockphoto / Olesia Bekh

В особой экономической зоне «Дубна» стартовало производство отечественных растворов для ухода за жёсткими контактными линзами. Первые партии медицинской продукции выпустила компания «Окей Вижен Технологии», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Планируется, что через год компания запустит на территории ОЭЗ свой новый завод, расширив производственные мощности. На нём будут ежемесячно выпускать около 200 тыс единиц такой продукции, которая уже получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора. На рынок она поступит в начале 2024 года.
 
Пероксидная система для жёстких контактных линз OKVision®️ ONE STEP – это первый отечественный раствор такого типа, который разработан и производится в России. Предполагается, что он заменит ушедшие с отечественного рынка иностранные аналоги.
 
Раствор отвечает всем российским и международным стандартам качества. В перспективе компания планирует нарастить объёмы выпуска растворов.
 
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#импортозамещение
#производство
#оэз «дубна»
#медицина
#подмосковье
#московская область
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Белоруссия полностью компенсировала потери на западных рынках
Министр экономики Червяков: Белоруссия компенсировала потери на рынках Запада
19 октября 2023, 16:23

Фото: iStock/Derek Brumby

Белоруссия полностью компенсировала потери от введённых Западом санкций. Об этом сообщил министр экономики страны Александр Червяков в ходе ХХIV международной научной конференции «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития» в Минске.
Он отметил, что Белоруссия смогла полностью покрыть те издержки и потери на западных рынках, к которым привели санкционные ограничения. 

Червяков добавил, что на восстановление экономики Белоруссии ушло шесть месяцев. 

Ранее эксперты прогнозировали, что падение экономики Белоруссии составит 20%. Однако благодаря укреплению государства и общества, а также принятию правильных решений удалось вывести экономику на путь восстановления, который продолжается и сейчас. 

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#белоруссия
#экономика
#рынок
#европа
#санкции
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Делегация Подмосковья побывала в Китае на производстве автогиганта Changan Automobile
19 октября 2023, 15:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Делегация Московской области во главе с Андреем Воробьёвым ознакомилась в Китае с производством автогиганта Changan Automobile Group. Портфель компании включает восемь брендов. Она занимается проектированием, разработкой, производством и продажей легковых автомобилей марки Changan, коммерческих машин Chana, грузовиков, фургонов и малолитражек Hafei.
Changan Automobile Group входит в «Большую четвёрку» крупнейших автопроизводителей в Китае. Это компании Changan, SAIC Motor, Dongfeng Motor и FAW Group. Она также включена в тройку по количеству проданных автомобилей. В прошлом году компания реализовала 2,3 млн. машин во всём мире, в этом планирует продать 2,8 млн. У неё 14 заводов по производству автомобилей и 33 по производству силовых установок. Там работают порядка 90 тыс человек. 

Воробьёв посетил город Чунцин, где у компании три завода, головной центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, а также комплексный испытательный полигон.
«Для нас очень важно сотрудничество с партнёрами из Китая, особенно сейчас, когда в Пекине прошёл международный форум «Один пояс – один путь» с участием нашего президента и председателя КНР. Российская и китайская стороны продемонстрировали качественно новый уровень взаимодействия», – отметил Воробьёв на встрече с исполнительным вице-президентом Chongqing Changan Automobile Co. Ltd Ли Минцаем
Он назвал Чунцин очень привлекательным современным городом, где размещён один из флагманов китайского автомобилестроения. По словам губернатора, подмосковная делегация хотела бы перенять китайский опыт ведения бизнеса и применять лучшие практики у себя. Он также пригласил китайских партнёров посетить Подмосковье. 
 
Губернатор ознакомился с производством автомобилей, увидел готовые прототипы, провёл тест-драйв модели Avatr и поговорил с сотрудниками.  Воробьёву также показали разработки компании, в частности двигатели. 

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#автомобили
#экономика
#китай
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В Московской области собрали рекордный урожай зерна
19 октября 2023, 14:10

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные аграрии собрали рекордные 704 тыс тонн зерна с 95% территорий. Об этом сообщил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
«В этом году мы установим новый рекорд Московской области по сбору зерновых и зернобобовых. В СССР максимальный результат за год был 567 тысяч тонн. Его мы побили в прошлом году, намолотив 680 тыс тонн зерна. В этом году уже превысили показатели прошлого года, собрав 704 тыс тонн с 95% площадей», – уточнил Филимонов в интервью «Интерфаксу».
Уборочные работы завершатся до конца октября. По словам зампреда, в планах на этот год – впервые собрать 720 тыс тонн зерна.

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В Московской области запустили производство разведывательных дронов
19 октября 2023, 14:00

Фото: Мининвест МО

В Королёве запустили производство беспилотников для разведки и отслеживания перемещения техники противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Производство наладила компания «Альбатрос». В Подмосковье такие БПЛА разрабатывают, проектируют и собирают. Фото и видео с аппарата передаются в режиме реального времени, и это позволяет принимать быстрые решения, сказали ТАСС в министерстве.    

Ранее компания производила беспилотники для оказания услуг в нефтегазовом секторе, строительстве, на транспорте, в электроэнергетике, сельском и лесном хозяйстве. 
 
Одна из моделей дронов была разработана для поиска и спасения потерявшихся в лесу людей. Прибор может распознавать людей при съёмке в любое время суток, при любой погоде и любой сложности маршрута. 

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#подмосковье
#московская область
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Россия опередила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай
Глава «Роснефти» Сечин: РФ уже поставила КНР 75 млн тонн нефти в 2023 году
19 октября 2023, 12:21

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Россия в этом году поставила Китаю уже более 75 млн тонн нефти. Об этом в ходе Российско-Китайского энергетического бизнес-форума в Пекине сообщил глава «Роснефти», ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин.
Он отметил, что в этом году Россия стала крупнейшим поставшиком нефти в Китай, обогнав по показателям Саудовскую Аравию. Так, за этот год было поставлено свыше 75 млн тонн нефти, что на 25% больше прошлогодних показателей за тот же период.

 Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Один пояс — один путь» заявил о стремлении России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

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#нефть
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В Китае обсудили расширение бизнес-парка «Гринвуд»
19 октября 2023, 10:59

Фото: телеграм-канал губернатора Московской области

Модернизацию красногорского бизнес-парка «Гринвуд» губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с китайскими представителями. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.
«Расширение бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске только на первом этапе даст еще 242 рабочих места. Его модернизацию мы обсудили в Пекине вместе с представителем China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем и гендиректором бизнес-парка, председателем Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнем. Центр играет важную роль в развитии товарооборота между нашей страной и Китаем»,- рассказал Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что на территории «Гринвуда» работают торгово-выставочная зона B2B, офисная и сервисная зоны предприятий, конгресс-центр, гостиница, зоны общественного питания и услуг. В общей сложности создано около 12 тысяч рабочих мест.

Кроме этого, 170 резидентов бизнес-парка являются представители Китая. За 2022 год в бюджет Подмосковья около 161,9 млн рублей поступили благодаря работе «Гринвуда».

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#андрей воробьёв
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#подмосковье
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В Подольске к 2030 году построят два кофейных завода за 3 млрд рублей
18 октября 2023, 18:54

Фото: Istockphoto / Schwede-Photodesign

В городском округе Подольск стартовало строительство двух заводов по производству кофе. ООО «Арабика» реализует проект к 2030 году, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Инвестиции в строительство превысят 3 млрд рублей. Общая мощность заводов составит более 45 тонн кофе в сутки. В одном здании будут обжаривать и упаковывать зерновой и молотый кофе, во втором разместят производство сублимированного кофе. Открытие нового производства позволит создать более 250 рабочих мест.
 
Компания «Арабика» была зарегистрирована в Подольске в 2020 году. Она занимается производством чая и кофе.

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#подмосковье
#московская область
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