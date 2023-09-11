«Росатом» может построить новую АЭС на Дальнем Востоке

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Заместитель генерального директора «Росатома» по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявил, что атомная госкорпорация не исключает возможности строительства Дальнем Востоке России АЭС большой мощности. Об этом пишет РИА Новости.
«Территория Дальнего Востока дает возможности не только для атомной энергетики малой мощности. Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности», — цитирует агентство слова Комарова в ходе выступления на сессии «Энергетика для роста» ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русском на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 10-13 сентября.
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