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«Росатом» не раскрыл коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС

«Росатом» не раскрыл коммерческую составляющую строительства БелАЭС
31 октября 2023, 17:40
Фото: iStock/Andrzej Rostek

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Госкорпорация «Росатом» отказалась комментировать коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна потребовала от России компенсацию из-за смещения срока ввода в эксплуатацию БелАЭС.

В сообщении госкорпорации отмечается, что проект крайне сложен, поэтому идти навстречу заказчикам по ряду позиций на взаимовыгодных условиях – нормальная практика. Однако коммерческая составляющая проекта не раскрывается.


Также в «Росатоме» объяснили, что процесс сооружения БелАЭС никогда не ускорялся в ущерб требованиям безопасности. Комментируя перенесение сроков ввода в эксплуатацию, в корпорации отметили, что строительство АЭС пришлось сначала на пандемию, а затем на обострение внешнеполитической обстановки с последующим введением санкционных ограничений. Кроме того, Белоруссия – страна, никогда прежде не занимавшаяся большой атомной энергетикой, что также замедляет процесс ввода в эксплуатацию.

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#белоруссия
#россия
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#проект
#александр лукашенко
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Патрушев: Роль параллельного импорта в экономике должна меняться
31 октября 2023, 17:25

Фото: istockphoto/Tryaging

Из-за параллельного импорта российские компании продолжают пользоваться готовыми продуктами, а сами не ведут разработок, не проявляют инновационную активность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.
По его мнению, параллельный импорт уже выполнил свою роль по стабилизации ситуации на рынке товаров. Теперь его следует использовать только в тех случаях, когда без него действительно не обойтись, передает «ИнтерФакс». Секретарь Совбеза также отметил, что проблемы зависимости от импорта стали острее из-за ужесточения Западом санкционного давления. Это требует новых мер для обеспечения технологической независимости, в том числе в целях обороны и безопасности страны.

В конце мая 2023 года в Минпромторге заявили, что механизм параллельного импорта будет продолжать работать, но перечень товаров будет сокращаться. Как сказал вице-премьер Денис Мантуров, изначально в списке товаров было около 1,3 тысячи позиций, сейчас их осталось 300.

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#денис мантуров
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#импорт
#инновации
#экономика
#безопасность
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Мишустин заявил об увеличении показателя ВВП России почти на 3%
Мишустин: ВВП России за девять месяцев вырос на 2,8%
31 октября 2023, 17:15

Фото: iStock/Galeanu Mihai

Внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. Об этом в ходе совещания по вопросам экономики сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что повышение на 2,8% за прошедшие девять месяцев – это предварительная оценка Минэкономразвития. 

По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.

Ранее президент РФ Владимир Путин прогнозировал рост ВВП России. По его оценке, по завершении 2023 года, показатель должен составить от 2,8% до 3%. Глава государства отмечал, что такой показатель – это хороший результат. По его словам, Россия полностью преодолела спад, который отмечался в прошлому году, поэтому сейчас идёт стремительный рост показателей. 

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#россия
#рост
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Госдума отклонила законопроект о расширении полномочий Банка России
ГД в I чтении отклонила проект закона о расширении функций и полномочий ЦБ
31 октября 2023, 16:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума отклонила в первом чтении законопроект от депутатов фракции КПРФ, которые предложили расширить функции и полномочия Банка России.
Законопроект должен был внести дополнения в закон о деятельности Центробанка. Так, предлагалось обозначить определения понятий золотовалютный резерв (ЗВР) РФ и золотой запас РФ, а также внести общие положения о порядке формирования и использования ЗВР. 

Также документом предусматривается, что Центробанк должен заниматься разработкой стратегических основ валютной политики России, а не только реализовывать денежно-кредитную политику. Разработчики законопроекта посчитали правильной политику размещения части финансовых резервов в монетарное золото.

Кроме того, законопроект должен был закрепить за Банком России обязанность по созданию условий для переориентации кредитных организаций на инвестионно-кредитную деятельность и установку дополнительных требований к кандидатам, которые выдвигаются на должности председателя Центробанка и членов совета директоров. 

Однако Счётная палата РФ, Банк России и комитет Госдумы по финансовому рынку единогласно выступили против принятия этого законопроекта. В Кабмине отметили, что положения о переориентации кредитных организаций на инвестиционно-кредитную деятельность являются нарушением Конституции РФ, где обозначено право на свободу экономической деятельности. 

В Центробанке отметили, что для внесения определений понятиям ЗВР и золотой запас, необходим комплексный подход к терминологии, чтобы избежать путаницы. Также там отметили, что законопроект затрагивает Минфин РФ, то есть, выходит за рамки законодательства ЦБ. 

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#госдума
#банк россии
#законопроект
#кпрф
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Депутат Чепа отреагировал на слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС
Депутат Чепа назвал слова Лукашенко о компенсации за БелАЭС корпоративным делом
31 октября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/Wlad74

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская сторона должна каким-то образом компенсировать смещение сроков введения в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал это требование корпоративным вопросом.
Парламентарий в разговоре с изданием «Лента.ру» отметил, что президент Белоруссии всегда вникает в дела хозяйствующих субъектов, а также защищает интересы своих компаний и предприятий. Парламентарий подчеркнул, что в причинах задержки ввода в эксплуатацию БелАЭС еще предстоит разобраться. Но Чепа подчеркнул,  что в словах Лукашенко нет какой-то политической подоплеки, это чисто корпоративный вопрос.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона поставила перед Москвой вопрос о компенсации за смещение сроков ввода в эксплуатацию атомной станции в соответствие с условиями заключенного договора.

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#александр лукашенко
#белоруссия
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Сбербанк повысил ставки по рублёвым вкладам
Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях до 14% годовых
31 октября 2023, 10:06

Фото: iStock/BalkansCat

В России повысили ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых, следует из пресс-релиза Сбербанка.
Директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков сообщил, что повышение ставки по депозитам последовало сразу после сообщения Центробанка о повышении ключевой ставки до 15%. Теперь минимальная ставка по вкладам в рублях составляет 14%.

Отмечается, что ставки повышены по СберВкладу, вкладам «Лучший %» и «Управляй ». При открытии вклада «Лучший %» на полгода, предлагается максимальный доход в размере 14% годовых. Ранее максимальная доходность равнялась 12%.

Широков уточнил, что для получения максимального дохода по большинству вкладов, предлагается открывать их на шесть месяцев. 

Напомним, что в пятницу, 27 октября, Банк России сообщил о повышении ключевой ставки сразу на два процентных пункта – до 15% годовых. При этом, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в этом году показатель может продолжить расти.

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В Подмосковье построят новый фармацевтический завод
31 октября 2023, 09:19

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Московской области построят фармацевтического завода по производству гепарина натрия. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Компания «Северный океан» инвестирует 850 млн рублей на завод в Воскресенске. Строительство будет сопровождаться Центром содействия строительству.
Компания будет производить жизненно необходимый гепарин натрия, который используется в лечении заболеваний  сердечно-сосудистой системы, а также препятствует образованию тромбов.
 
Стоит отметить, что проект поступил в Подмосковье из Китая и направлен на импортозамещение. Здание будет размещено на площади более 14 га.

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#лекарства
#производство
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В Подмосковье увеличили хранилища до 83 тысяч тонн
30 октября 2023, 16:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За 2023 год в Московской области увеличили мощность хранилищ на 60 тысяч тонн.Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В декабре 2022 года 329 миллиона рублей было выделено на на закупку удобрений, а до апреля текучего года 1,7 млрд рублей на растениеводство и животноводство.

«Также ввели новые меры поддержки на овощи и картофель и на покупку техники. Также компенсируем 25% затрат на строительство хранилищ», -отметил министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов. 

По его словам, лидерам и по вводу новых хранилищ стали Луховицы, Талдом и Егорьевск. Стоит отметить, что в 2024 году планируется увеличить хранилища до 100 тысяч тонн. Это связано с увеличением предоставления земли сельхозпроизводителям, эффективному применению минеральных удобрений, создания современных мощностей хранения урожая, а также строительству крупных молочных ферм и господдержке АПК. 

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#егорьевск
#министр
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Депутат Савченко заявил об ударе по реальному сектору экономики из-за ставки ЦБ
30 октября 2023, 15:52

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил о том, что повышение ключевой ставки негативно сказывается на реальном секторе экономике, что было видно ещё при прошлом её увеличении.
«Компании, которые брали кредиты, получат проблемы с оборотной деятельностью. Хуже, если получат предбанкротную ситуацию. В прошлые разы, когда ставка поднималась, можно было «отсидеться» в валюте, можно было «отсидеться» в какой-то альтернативе, и компенсировать последствия повышения ставки. Сегодня такой альтернативы нет, весь реальный сектор экономики ощущает тяжёлый удар», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.

Он также назвал решение о повышении ключевой ставки ЦБ радикальным и непростым, однако признал, что, видимо, для его принятия у регулятора были основания.

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#компании
#ставка
#цб
#экономика
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В ОНФ назвали полезным снижение спроса на ипотеку в России
В ОНФ положительно отнеслись к снижению спроса на покупку жилья в России
30 октября 2023, 15:21

Фото: IStock/gopixa

Из-за высоких ставок по ипотеке и растущих цен на жильё в России наблюдается снижение спроса на покупку в ипотеку квартир и домов. Об этом рассказали в Гильдии риелторов Московской области. Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская отнеслась к тенденции положительно. В беседе с «Радио 1» она отметила, что рынок ипотечного жилья в России перегрет.
По словам специалиста, многие россияне пренебрегают правилами льготной ипотеки и покупают по программе не одно жильё, а несколько. Также встречаются истории, когда квартиру покупают по сниженной ставке, чтобы позже продать подороже. Все эти факторы перегревают рынок недвижимости в России, из-за чего действительно нуждающимся россиянам сложно купить жильё.
«Это, наверное, и хорошо. Несмотря на то, что Минстрой и застройщики говорят, что у них не реализовано огромное количество квадратных метров, цены на новостройки почему-то не падают. Это связано с тем, люди берут квартиру по льготной программе в ипотеку, делают ремонт и потом продают подороже уже на вторичном рынке. Это перегревает рынок ипотеки, это увеличивает цены на первичку, соответственно, за ценами на первичку растут цены на вторичку, что в принципе лишает смысла существование льготных программ. Получается, что жильё доступнее не становится», — сказала Александра Пожарская.
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