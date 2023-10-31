«Росатом» не раскрыл коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС

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Госкорпорация «Росатом» отказалась комментировать коммерческую составляющую проекта по строительству БелАЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что страна потребовала от России компенсацию из-за смещения срока ввода в эксплуатацию БелАЭС.
В сообщении госкорпорации отмечается, что проект крайне сложен, поэтому идти навстречу заказчикам по ряду позиций на взаимовыгодных условиях – нормальная практика. Однако коммерческая составляющая проекта не раскрывается.
Также в «Росатоме» объяснили, что процесс сооружения БелАЭС никогда не ускорялся в ущерб требованиям безопасности. Комментируя перенесение сроков ввода в эксплуатацию, в корпорации отметили, что строительство АЭС пришлось сначала на пандемию, а затем на обострение внешнеполитической обстановки с последующим введением санкционных ограничений. Кроме того, Белоруссия – страна, никогда прежде не занимавшаяся большой атомной энергетикой, что также замедляет процесс ввода в эксплуатацию.
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В сообщении госкорпорации отмечается, что проект крайне сложен, поэтому идти навстречу заказчикам по ряду позиций на взаимовыгодных условиях – нормальная практика. Однако коммерческая составляющая проекта не раскрывается.
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Анастасия Чинкова