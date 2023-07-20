Росимущество продало одну из крупнейших типографий России

Фото: iStock/terex
Росимущество продало на торгах Первую образцовую типографию, одну из крупнейших в России. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Кроме того уточняется, что бизнесмен в течение пяти лет должен выполнить ряд условий, в частности, добиться годовой выручки в размере не менее 75% от общей выручки общества и вложить 1,5 млрд рублей на производство продукции.
Читайте также:
Российские типографии нашли замену бумаге из Европы
Печатный станок Гутенберга и работа фронтовой типографии. Что нового ждёт посетителей Музея печати в Серпухове?
В России продолжает сокращаться количество газетных киосков
Анастасия Чинкова