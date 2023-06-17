«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в нацвалютах

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«Роснефть» заявила о переходе с китайской CNPC на оплату сырья в нацвалютах
Компания «Роснефть» и китайская CNPC стали осуществлять расчеты за поставку нефти в национальных валютах. Эта информация была раскрыта пресс-службой «Роснефти» после их совместной встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Поставки нефти являются одной из основных сфер сотрудничества между „Роснефтью“ и CNPC, согласно текущим договорам объемы достигают 40 миллионов тонн в год. Теперь компании реализовали модель оплаты за сырье, используя свои национальные валюты», — сообщила «Роснефть».Ранее аналитик Владимир Чернов заявил о постепенном росте цены на нефть Brent. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Артем Кузьмин