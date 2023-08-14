«Рособоронэспорт» подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов

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Отмечается, что глава оборонного ведомства страны Сергей Шойгу совершил обход экспозиции выставки. Михеев доложил Шойгу о сумме подписанного контракта.
Одновременно с форумом проходит XI Московская конференция по международной безопасности. Главные темы - взаимодействие оборонных ведомств разных военные аспекты региональной безопасности в Европе, Азии, Латинской Америке, в Африк и на Ближнем Востоке.
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