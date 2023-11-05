Росрыболовство: В России должны подешеветь горбуша и красная икра

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В России сложились все предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Шестакова, цена на эту продукцию у рыбаков уже снизилась в полтора раза — а это ещё без учёта прогноза о том, что производство красной икры по итогам нынешнего года должно удвоиться.
Ранее в беседе с «Радио 1» президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил, что сегодня основными поставщиками морепродуктов в России являются Чили, Латинская Америка, Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия. А рост цен исходит от стоимости сырья и удорожания рабочей силы.
Снижение цен на красную рыбу произошло уже в начале августа. При этом рестораторы сообщали о возможном подорожании суши и роллов на 25%. В Рыбном союзе на это ответили, что причин для роста цен нет: в России достаточно сырья.
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«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть. <...> У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — отметил Шестаков.
Снижение цен на красную рыбу произошло уже в начале августа. При этом рестораторы сообщали о возможном подорожании суши и роллов на 25%. В Рыбном союзе на это ответили, что причин для роста цен нет: в России достаточно сырья.
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Артем Путинцев