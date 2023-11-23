Россельхознадзор ограничил импорт семян и посадочного материала из Нидерландов

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Специалисты Роспотребнадзора с 23 ноября запретили ввоз в страну семенного и посадочного материала из Нидерландов. Такие жёсткие меры приняты из-за обнаружения карантинного для России и стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) объекта — бактериальной пятнистости тыквенных культур.
В Россельхознадзоре рассказали, что специалисты ведомства четырежды направляли в компетентную службу Нидерландов предложения о проведении независимого аудита, однако ответа так и не получили. Вследствие того, что привозной семенной и посадочный материал используется в тепличных комплексах и интенсивных садоводческих хозяйствах, работающих на продовольственную безопасность страны, Россельхознадзор принял решение ввести ограничительные меры.
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Александр Бойцов