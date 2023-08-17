России удалось «расколоть» коллективный Запад

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Коллективный Запад находится на грани раскола из-за желания сохранить торгово-экономические связи с Россией, пишет The Telegraph.
«У Кремля, несомненно, есть благодатная почва для обострения разногласий внутри западного альянса», - прокомментировали ситуацию в издании.
Большинство западных компаний, работавших на российском рынке до начала украинского конфликта, так и не ушли от России до конца. Желание европейских компаний сохранить торгово-экономические связи с Россией не позволяет урегулировать антироссийские санкции.
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Евгения Парфентьева