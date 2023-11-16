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Российская платёжная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы

Глава МИД Иван Хиль Пинто: система «Мир» работает на всей территории Венесуэлы
16 ноября 2023, 14:34
Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российская платёжная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе брифинга в Москве после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Он рассказал, что в настоящее время на всей территории Венесуэллы можно производить платежи с помощью системы «Мир». Около 36% всех платёжных пунктов страны принимают карты российской системы.

По словам министра иностранных дел Венесуэлы, на крупнейшем острове государства, который является главным курортным регионом страны (остров Маргарита), производить оплату с помощью карт «Мир» можно в 100% платёжных пунктов.


Ранее сообщалось, что карты «Мир» начали принимать на территории Вьетнама.

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#экономика
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Центробанк и кабмин обсудят выработку критериев адресной льготной ипотеки
Набиуллина: Ставки по ипотеке «нужно дифференцировать» по регионам РФ
16 ноября 2023, 14:15

Фото: istock / Boy Wirat

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в Государственной думе, что ЦБ России совместно с правительством обсудят предложение депутатов по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов в регионах. Об этом пишет «Интерфакс».

«У нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка одинаковая», — заявила глава ЦБ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что это, с одной стороны, позволит россиянам активнее участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ, а с другой обеспечит равноценную доступность финансов  в рамках ипотечных программ для граждан РФ.

Он отметил, что важно вынести обсуждение с российским правительством, постараться убедить и разработать решения, которые смогут сбалансировать данные вопросы. 

Ранее сообщалось, что ЦБ предложил установить правила взаимодействия банков с клиентами при онлайн-продажах кредитов и вкладов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#эльвира набиуллина
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Песков раскрыл детали встречи Путина с «большим бизнесом»
Песков: Путин обсудил с «большим бизнесом» инвестпривлекательность экономики
16 ноября 2023, 12:28

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин провёл встречу с представителями крупного бизнеса, в ходе которой обсуждалось совершенствование инвестиционной привлекательности экономики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Отмечается, что встреча прошла в среду, 15 ноября. Представители бизнеса обсудили с Владимиром Путиным создание конкурентоспособных условий для завершения процесса перевода компаний в Россию, а также совершенствование инвестиционной привлекательности российской экономики.

Также Песков подчеркнул, что многие компании российских предпринимателей сталкивались с незаконным отношением к себе в других странах. В настоящее время идёт процесс перевода этих организаций в российскую юрисдикцию. Это позволит компаниям избежать проблем в будущем, открывать новые рабочие пространства на территории РФ, сохранять заработанные капиталы в российских банках и многое другое. 

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В США оценили восстановление экономики России после санкций
Bloomberg: экономика России смогла восстановиться после санкций
16 ноября 2023, 11:41

Фото: iStock/Egor Maltsev

Российская экономика уже практически вернулась к состоянию, в котором она пребывала до февраля 2022 года, успешно справившись с западными санкциями. Об этом пишет Bloomberg.
«Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения», — говорится в статье издания.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что санкции должны были подкосить российскую экономику и обрушить рубль, говорится в статье. Однако курс российской валюты смог быстро восстановиться. Издание считает, что Банковский сектор России наглядно смог продемонстрировать всему миру успешное преодоление ограничительных мер, напомнив, что «Сбербанк» в 2023 году ожидает рекордную рублевую прибыль.

Способность России в поиске новых партнеров привели и к росту продаж энергоносителей. Таким образом, российская экономика смогла адаптироваться и восстановиться после оказанного на нее давления.

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В магазинах России начали снижаться цены на красную икру
16 ноября 2023, 09:34

Фото: istockphoto/DronG

В ноябре 2023 года оптовые цены на красную икру в России снизились на 4%. Причиной этого стали хорошие уловы лососевых и рост объёмов производства.
По данным Росстата, лососевая икра в розничной продаже непрерывно дорожала с августа 2022 года. Однако в конце нынешнего лета эта тенденция изменилась. С августа по октябрь цены на икру ежемесячно снижались. С 1 октября по 12 ноября средняя цена на красную икру в целом по России снизилась до 6 тысяч рублей за килограмм, что на 4% ниже, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Тем не менее, в Москве, например, средняя цена на красную икру продолжала расти. В октябре - ноябре нынешнего года она стоила в столице в среднем  на 5% дороже, чем годом ранее. Эксперты также не исключают, что к Новому году цена на деликатес может снова вырасти и в целом по стране.

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#икра
#цены
#эксперты
#москва
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МИД РФ: Кишинёв не выполнил ни одной договорённости по газу с 2021 года
16 ноября 2023, 09:14

Фото: istockphoto/NiseriN

Молдавская сторона систематически не выполняет достигнутые с «Газпромом» в 2021 году договорённости. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
В разговоре с РИА Новости дипломат напомнил, что в октябре 2021 года состоялись переговоры между представителями ПАО «Газпром» и вице-премьером Молдавии Андреем Сыпну. Тогда российская компания приняла практически все предложения Кишинева и в целом всегда подчёркивала готовность учитывать интересы молдавской стороны в деталях взаимоотношений в газовой сфере.

Несмотря на подписание соответствующих документов, ни одна из договорённостей по сути не была выполнена, отметил замглавы российского МИД. По словам Галузина, молдавский отчёт аудита исторической задолженности, на основании которого Кишинёв заявляет о «фактическом отсутствии долга», не соответствует международным стандартам и нормам, а потому является юридически ничтожным. Российская компания заявила о несогласии с решением Кишинёва по долгу и намерена отстаивать свои права.

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#молдова
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Финансист Ойгман: Банки Израиля ограничивают сделки с ценными бумагами россиян
Израильские банки начали сегрегацию ценных бумаг граждан России
16 ноября 2023, 08:02

Фото: istockphoto/G0d4ather

Бельгийский депозитарий Euroclear добрался до Израиля. Израильские банки получили предупреждение о том, что они должны применять ограничительные меры к брокерским счетам российских граждан.
Депозитарий Euroclear, который является одной из крупнейших клиринговых систем мира, распространил практику обособления инвестиционных счетов россиян, давно применяемую в странах Евросоюза и за его пределами, на Израиль. Об этом сообщил в своём телеграм-канале основатель инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марк Ойгман.

По его словам, клиенты фирмы стали получать от банков оповещения о том, что по требованию Euroclear они теперь могут продавать ценные бумаги и получать купоны на сумму не более 100 тысяч евро. Причем о предстоящих ограничениях сотрудники банков оповещали клиентов устно, никаких письменных уведомлений они не получали. Под ограничения попадают даже те россияне, у которых есть израильский паспорт.

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#израиль
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#ограничения
#россияне
#клиенты
#сотрудники
#банки
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Экономист предсказал курс доллара до конца 2023 года
Экономист Григорьев допустил курс в 90 рублей за доллар до конца года
16 ноября 2023, 03:37

Фото: istockphoto.com/Valeriya

После введения ограничений на валютную выручку экспортеров, курс рубля по отношению к доллару начал постепенное восстановление.
При текущем снижающемся тренде курса доллара, существует возможность, что он закрепится в диапазоне 90 рублей за доллар. Экономист и инвестор Владимир Григорьев поделился с «Лентой.ру» прогнозом, отметив положительную динамику курса рубля.

«Курс продолжает показывать хорошую тенденцию. Это, в частности, связано с резким повышением ключевой ставки на 2 пункта. Исходя из этих факторов, курс отечественной валюты, возможно, стабилизируется в пределах 88–90 рублей за доллар к концу года», — отметил экономист.
Григорьев также указал на влияние ближневосточного конфликта на российскую валюту. По его мнению, это может привести к резкому росту цен на нефть, что дополнительно оказывает положительное воздействие на курс рубля.

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#доллар
#курс
#нефть
#снижение
#курс рубля
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Аналитик Евстифеев допустил снижение доллара до 83-85 рублей
15 ноября 2023, 17:14

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев заявил, что снижение доллара до отметок 83-85 рублей возможно.
«Вероятно, рубль предоставит ещё более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу. До конца года ожидается консолидация курса доллара на уровне 90 рублей. При этом возможны временные откаты на 5-7% ниже этого уровня», — пояснил в беседе с Газета.ру Евстифеев.

А аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс рубля начал крепнуть, что демонстрирует снижение курса доллара до отметки ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Специалист объяснил такое положение дел высоким экспортом, требованиями по репатриации, продажей валютной выручки, которые способствовали увеличению притока валюты.

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#рубль
#курс
#доллар
#валюта
#экономика
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В Дмитрове запустили производство кабелей и проводников за 80 млн рублей
15 ноября 2023, 17:13

Фото: Мининвест МО

Компания «Кабельный завод «Азимут» запустила производственную площадку в Дмитровском городском округе. На новом предприятии выпускают кабельно-проводниковую продукцию, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестиции в проект превысили 80 млн рублей. Предприятие уже вышло на проектную мощность – 60 тонн переработки меди в месяц, а в ближайшее время планируется удвоить мощности. Это позволит увеличить штат с 35 до 55 высококвалифицированных сотрудников.

Продукцию, которую производит «Кабельный завод «Азимут» на пплощадке в Московской области, используют на объектах и предприятиях по всей России – как на бытовых объектах, так и на атомных электростанциях, в оборонной промышленности.

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