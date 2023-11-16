Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Российская платёжная система «Мир» начала работать на всей территории Венесуэлы. Об этом заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто в ходе брифинга в Москве после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Он рассказал, что в настоящее время на всей территории Венесуэллы можно производить платежи с помощью системы «Мир». Около 36% всех платёжных пунктов страны принимают карты российской системы.
По словам министра иностранных дел Венесуэлы, на крупнейшем острове государства, который является главным курортным регионом страны (остров Маргарита), производить оплату с помощью карт «Мир» можно в 100% платёжных пунктов.
Ранее сообщалось, что карты «Мир» начали принимать на территории Вьетнама.
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По словам министра иностранных дел Венесуэлы, на крупнейшем острове государства, который является главным курортным регионом страны (остров Маргарита), производить оплату с помощью карт «Мир» можно в 100% платёжных пунктов.
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Анастасия Чинкова