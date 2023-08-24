Российские грузоперевозчики просят законодательно ограничить рост цен на дизельное топливо

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Ассоциация грузоперевозчиков «Грузавтотранс», объединяющая более 200 логистических компаний, обратилась к российским властям с предложением ввести государственное регулирование цен на дизельное топливо. По их мнению, фиксация цены ниже 60 рублей за литр ДТ будет способствовать стабилизации рынка.
По мнению представителей ассоциации, если учитывать стоимость услуг, любые грузоперевозки будут рентабельны только при цене топлива ниже 60 рублей за литр. Иначе буду бесконечно расти в цене услуги по логистике, что в конечном итоге скажется на потребителе, так как стоимость товара вырастет аналогичным образом. Кроме того, для реализации предложенных грузоперевозчиками мер, государству необходимо будет воспользоваться некоторыми ограничительными инструментами в области экспорта.
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Александр Бойцов