Российские крабы почти полностью захватили Японию

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Поставки крабов из России в 2023 году почти на 70% заполнили японский рынок, и теперь избавиться от этой зависимости будет крайне сложно, пишет издание Nihon Keizai.
«Доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8 процента <...>. Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. <...>. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — говорится в статье.Причиной такого положения дел стал высокий спрос российских морепродуктов из-за санкций США. Как отмечают журналисты, если раньше Соединённые Штаты являлись крупнейшим потребителем российского краба, то теперь после запрета на импорт в Америку производители РФ обратили внимание на Азию. И здесь Япония оказалась весьма перспективным рынком сбыта.
Как подчеркнул один из собеседников Nihon Keizai, выживание японских крабовых дистрибьюторов напрямую зависит от торговых отношений с Москвой, поэтому последние будут продолжаться, несмотря на санкции Вашингтона.
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