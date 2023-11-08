Российские производители бытовой техники начали уходить из Турции в Китай

Фото: iStock/starush
Российские производители бытовой техники начали покидать турецкий рынок, уходя в Китай. Об этом в беседе с «Коммерсантом» сообщил учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.
Отмечается, что уход из Турции обусловлен тем, что стоимость контрактной сборки российской техники на китайских предприятиях упала в цене на 5-10%. Таким образом, выпускать технику в Китай стало намного выгоднее, объяснил Иманов.
Также он отметил, что облегчить логистику и сделать производство оптимальным помогло открытие нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем.
Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов пояснил, что после ухода западных производителей бытовой техники из России, за потребителя начали бороться турецкие и китайские производители. Первые могли выпускать небольшие партии и в короткие сроки осуществлять их доставку. А вторые – снизили цены, что стало более выгодным для России и компенсировали преимущества Турции.
Читайте также:
Россия представила экспозицию Made in Russia на выставке в Китае
Киберэксперт Клименко объяснил неконкурентоспособность российских смартфонов
Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России
Также он отметил, что облегчить логистику и сделать производство оптимальным помогло открытие нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем.
Читайте также:
Россия представила экспозицию Made in Russia на выставке в Китае
Киберэксперт Клименко объяснил неконкурентоспособность российских смартфонов
Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России
Анастасия Чинкова