Российские торговые центры «Мега» может выкупить Газпромбанк

РИА Новости/Александр Гальперин
Одна из структур Газпромбанка стала одним из претендентов на приобретение у шведской компании Ingka Centres сети торговых центров «Мега»\. Предполагается, что стороны уже могли достичь предварительных договоренностей по сделке относительно 14 ТЦ\.
Шведская Ingka Centres является крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Компании принадлежат 14 торговых центров «Мега» общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Как считают эксперты, Газпромбанк скорее всего не будет управлять торговыми объектами самостоятельно, а создаст дочернюю компанию для деятельности в области торговой недвижимости. Кроме того, против банка не вводились жесткие санкции США и Евросоюза, следовательно, остается возможность вести расчеты за рубежом, что является критически важным в данной ситуации.
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Александр Бойцов