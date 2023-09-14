Российские торговые центры «Мега» может выкупить Газпромбанк

В августе 2024 года Украина почти на четверть сократила объем поставок зерна на мировые рынки, а по сравнению с июлем экспорт снизился на 2 процента. Эти данные приводит РИА Новости, опираясь на цифры таможни и министерства сельского хозяйства Украины.