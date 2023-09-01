Российские власти смягчили условия ипотеки для специалистов в области IT-технологий

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Правительство России смягчило условия получения ипотечных займов для молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Теперь программисты в возрасте до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к уровню минимальной заработной платы.
Ранее в городах-миллионниках для получения кредита на льготных условиях IT-специалисты должны были зарабатывать не менее 120 тысяч рублей в месяц. В небольших городах и населенных пунктах уровень зарплаты для оформления льготной ипотеки должен был составлять как минимум 70 тысяч рублей в месяц. Что касается Москвы, то столичный IT-специалист должен был получать в месяц не менее 150 тысяч рублей. Теперь подобные ограничения упразднены.
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Александр Бойцов