Российский рынок кибербезопасности может вырасти втрое в ближайшие годы

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Начиная с 2022 года рыночные ожидания формируются с учетом таких факторов, как массовый отток зарубежных вендоров из России, постоянные кибератаки на ресурсы органов власти, бизнес и промышленные объекты экономики. Также играет свою роль возложение ответственности на руководителей компаний и организаций за обеспечение информационной безопасности и запрет на использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.
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