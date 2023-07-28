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Российский рынок кибербезопасности может вырасти втрое в ближайшие годы

28 июля 2023, 17:19

Фото: istockphoto/Tippapatt

Рынок кибербезопасности в России может вырасти почти в три раза в ближайшие пять лет. Это следует из доклада «Центра стратегических инициатив» (ЦСН), представленном во время саммита Россия - Африка.

В документе отмечается, что российский рынок кибербезопасности активно развивается. Предполагаемый спад 2022 года оказался по факту значительно мягче, чем ожидалось, и не вызвал необратимых последствий для сегмента, передает РИА Новости. По прогнозам специалистов, в течение ближайших пяти лет отечественный рынок кибербезопасности вырастет со 193,3 миллиарда рублей до 559 миллиардов рублей, то есть в 2,8 раза. Совокупный среднегодовой рост рынка к 2027 году составит 24%.

Начиная с 2022 года рыночные ожидания формируются с учетом таких факторов, как массовый отток зарубежных вендоров из России, постоянные кибератаки на ресурсы органов власти, бизнес и промышленные объекты экономики. Также играет свою роль возложение ответственности на руководителей компаний и организаций за обеспечение информационной безопасности и запрет на использование иностранного программного обеспечения на объектах критической информационной инфраструктуры.

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#саммит
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Цены на бензин в США снова приближаются к рекордным показателям
28 июля 2023, 16:28

Фото: istockphoto/anatoliy_gleb

Розничные цены на бензин в Соединенных Штатах выросли в среднем на 13,4 цента по сравнению с прошлой неделей. Средняя цена за литр сейчас составляет 1,003 доллара за литр. Это второй показатель на это время года за последние десять лет. Дороже бензин стоил только в июле 2022 года.
В этом году так высоко цена на автомобильное топливо в Америке еще не поднималась, сообщает издание «Нефть Капитал». При этом, по информации министерства энергетики США, запасы бензина по сравнению с прошедшей неделей сократились еще на 800 тысяч баррелей. Это на 7% ниже среднего пятилетнего показателя, применяемого к этому времени года. Это самый низкий сезонный уровень запасов начиная с 2015 года.

Негативное влияние на балансировку спроса-предложения топлива также оказывает сокращение объемов производства бензина. В настоящее время производится примерно 9,5 миллиона б/с. Это самый низкий показатель за последние восемь лет.

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#топливо
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#нефть
#бензин
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Компания OMV обнаружила крупнейшее за 40 лет месторождение газа в Австрии
28 июля 2023, 16:06

Фото: istockphoto/MikeMareen

Австрийский нефтегазовый концерн OMV открыл в Нижней Австрии крупнейшее за последние 40 лет месторождение газа. Его разработка способна увеличить добычу газа на территории страны в полтора раза.
Эксплуатируемая компанией OMV разведочная скважина была пробурена на финальную глубину пять тысяч метров после пяти месяцев использования. По оценкам специалистов, потенциальные извлекаемые ресурсы нового месторождения составляют примерно 48 ТВт/ч (28 миллионов баррелей нефтяного эквивалента), передает ТАСС.

OMV — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в Австрии. Концерн давно и успешно занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эксперты считают, что разработка нового газового месторождения увеличит общую добычу голубого топлива в стране на 50%.

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#эксперты
#разработка
#газ
#компании
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Индекс Мосбиржи достиг 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи превысил 3 тыс. пунктов впервые с 22 февраля 2022 года
28 июля 2023, 14:33

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил отметку в 3000 пунктов, об этом свидетельствуют данные биржи.
В настоящее время индекс торгуется у отметки 3001,5 пунктов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Электронная денежная единица начнет полноценно действовать в 2025 году. Для совершения денежных операций будет создана специальная платформа. По прогнозам экспертов, расплачиваться цифровым рублем, будет возможно не менее чем через год, так как систему нужно протестировать, чтобы исключить сбои. 

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#индекс
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Дмитровская компания поставит в Азербайджан рыбу и икру на 200 тыс долларов
28 июля 2023, 14:12

Фото: Мининвест МО

Компания «Фуд Тим» из Дмитровского городского округа заключила с партнёрами из Азербайджана экспортный контракт на поставку икры масаго и рыбной продукции. Сумма соглашения составила около 200 тыс долларов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Подписать контракт компании удалось благодаря участию в международной выставке в Ташкенте весной прошлого года. Свою продукцию она представила на коллективном стенде, организованном Фондом поддержки ВЭД региона для восьми компаний.
 
Помимо «Фуд Тим», участниками выставки стали производители, выпускающие упаковки для молока, соков и морсов, жидкий сахар, приправы и пряности, бумажную упаковку, ароматизаторы, эфирные масла, усилители вкуса, животные и растительные белки.
 
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#экономика
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#азербайджан
#экспорт
#дмитров
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Бизнесменам, чья земля подвергается обстрелам, разрешена аренда других участков без торгов
28 июля 2023, 11:57

Фото: istockphoto/RonFullHD

Владельцам попавших под обстрелы ВСУ земельных участков разрешили брать в аренду другие, минуя торги. соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Предприниматели, которые лишились возможности использовать для бизнеса земельные участки из-за украинских обстрелов, получили право арендовать другие участки без проведения торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. Земельные участки, принадлежащие государству или муниципалитетам, будут предоставляться бизнесменам в аренду на срок до 10 лет. Арендная плата в начальный период пользования (но не более одного года) составит один рубль.

Уточняется, что передача земли в пользование предпринимателю будет возможна в том случае, если утраченный и арендуемый участки находятся на территории одного региона. Также их площадь должна быть примерно сопоставима, разница не должна превышать 15%.

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#право
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Япония запретила экспорт в РФ автомобилей с двигателем более 1,9 л
Япония с 9 августа запрещает ввоз в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра
28 июля 2023, 06:47

Фото: iStock/metamorworks

Правительство Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций запретило экспорт автомобилей с объемом двигателя выше 1,9 литра в РФ. Об этом в ходе брифинга 28 июля заявил министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.
«Ограничения вступят в силу 9 августа», — цитирует Iwate Nippo его слова.

Нисимура подчеркнул, что Япония будет и дальше делать все необходимое для соблюдения ограничений, введённых в отношении России.

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#япония
#ограничения
#россия
#автомобили
#санкции
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В России утвержден новый перечень товаров параллельного импорта
Минпромторг России утвердил новый перечень товаров параллельного импорта
28 июля 2023, 02:42

Фото: iStock/Shutter2U

Минпромторг России обновил перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом в ходе форума Россия - Африка заявил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — цитирует его слова РИА Новости.

Осьмаков отметил, что список для параллельного импорта до сих пор находится в работе. Через 2-3 месяца может быть подготовлен новый перечень товаров.

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#импорт
#товары
#россия
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Подмосковным предпринимателям помогут разместить наружную рекламу
27 июля 2023, 17:40

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Центр «Мой бизнес» Московской области на льготных условиях оказывает услуги по производству и размещению наружной рекламы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.

Подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает услуги региональным предпринимателям по производству и размещению наружной рекламы на льготных условиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Размер софинансирования субъектам малого и среднего предпринимателям составляет до 70% от стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей.

Услуга предусматривает выдачу готовых элементов наружной рекламы, в которые входит вывеска, баннер или афиша. С помощью такой наружной рекламы предприниматель сможет рассказать о своих товарах или услугах.

Главным условием получения услуги является: 

— регистрация и ведение деятельности в Московской области; 

— отсутствие задолженностей по уплате штрафов, пени.

Узнать подробнее об услуге можно на Инвестиционном портале Московской области. Также, вопросы по поводу предоставлению услуги можно задать по телефону горячей линии 0150.

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Подмосковное хозяйство будет производить мраморную говядину
27 июля 2023, 15:48

Фото: Istockphoto / bhofack2

В Московской области создадут фермерское хозяйство, где будут разводить коров герефордской породы и получать мясо премиального качества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода. В министерстве это назвали перспективным направлением.

Мраморную говядину будут поставлять в рестораны региона. Планируется построить и оборудовать помещения для животных на 50 голов. После выхода производства на полную мощность в нём будут ежегодно получать до 10 тонн мяса высшего качества. Под проект предприниматели получили участок земли площадью в 50 га в аренду без проведения торгов.
 
Проект реализует в Дмитровском округе крестьянско-фермерское хозяйство «Абсолютные продукты». В хозяйстве будут внедрять японские технологии выращивания продуктивных животных. Например, коров Герефордской породы скрестят с японской породой вагю. Это должно улучшить качество мяса и позволить получить уникальный продукт.
Для получения мяса премиального качества в хозяйстве планируют особое внимание уделить содержанию и кормлению животных. Так, необходима хорошая кормовая база. На землях для этого будут выращивать красный клевер, викоовсяную смесь, многолетние злаковые травы. Также предусмотрена закупка зерновых культур.
 
Кроме того, в хозяйстве планируют закупить высокотехнологичное оборудование для массажа коровам. В зимнее время животные будут содержаться в отапливаемых помещениях без привязи, а летом смогут свободно пастись на пастбищах.

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