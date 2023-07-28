Российский рынок кибербезопасности может вырасти втрое в ближайшие годы

Центр «Мой бизнес» Московской области на льготных условиях оказывает услуги по производству и размещению наружной рекламы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.

Подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает услуги региональным предпринимателям по производству и размещению наружной рекламы на льготных условиях, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Размер софинансирования субъектам малого и среднего предпринимателям составляет до 70% от стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей.

Услуга предусматривает выдачу готовых элементов наружной рекламы, в которые входит вывеска, баннер или афиша. С помощью такой наружной рекламы предприниматель сможет рассказать о своих товарах или услугах.

Главным условием получения услуги является:

— регистрация и ведение деятельности в Московской области;

— отсутствие задолженностей по уплате штрафов, пени.

Узнать подробнее об услуге можно на Инвестиционном портале Московской области. Также, вопросы по поводу предоставлению услуги можно задать по телефону горячей линии 0150.

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