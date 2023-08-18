Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн» в сентябре

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Российская компания Danone в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн». Об этом сообщает РИА Новости.
В письме организации своим контрагентам сообщается, что все реквизиты останутся неизменными.
Напомним, компания Danone присутствует в России с 1992 года. В состав группы в РФ входит ряд заводов, которые расположены в Подмосковье, Петербурге, Татарстане и других областях.
Ранее в середине июля российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. Также заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия. Соответствующая информация размещена в базе СПАРКС.
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Екатерина Коршунова