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Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн» в сентябре

18 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/nantonov

Российская компания Danone в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн». Об этом сообщает РИА Новости.
В письме организации своим контрагентам сообщается, что все реквизиты останутся неизменными.

Напомним, компания Danone присутствует в России с 1992 года. В состав группы в РФ входит ряд заводов, которые расположены в Подмосковье, Петербурге, Татарстане и других областях.


Ранее в середине июля российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. Также заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия. Соответствующая информация размещена в базе СПАРКС.

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Французский производитель запчастей Valeo планирует продать бизнес в России
18 августа 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Gorodenkoff

Компания Valeo, которая специализируется на производстве коробок передач, подписала соглашение о передаче активов. Сейчас компания ожидает разрешение регулирующих органов.
По данным Valeo, решение продать бизнес в РФ даст возможность сохранить рабочие места 158 сотрудникам. Компания оставит за собой право обратного выкупа активов в течение 10 лет. Воспользоваться правом станет возможным с 2029 года.

Продажи группы в России составляли менее 1% от общей выручки компании. По итогам первого полугодия нынешнего года общая выручка компании выросла на 19%, до 11,млрд  евро.

Ранее сообщалось, что алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России. 

Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ.

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В России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк
#россия
#производство
#производители
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Профессор ВШЭ Коган раскрыл, кому выгоден слабый рубль
Профессор ВШЭ Коган рассказал, кому выгоден высокий курс доллара
18 августа 2023, 12:51

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Утром 18 августа курс рубля вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Мосбирже валют. Пятый день подряд российская валюта продолжает уверенно расти. Так, курс доллара расчётами «завтра» на 11:06 по Москве снижается до 92,80 рубля.
Инвестбанкир, профессор ВШЭ и автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган рассказал в эфире «Радио 1», что при желании экономические власти могут вернуть рубль к отметке 88 за доллар. Однако это невыгодно как минимум двум сферам.
«Если будет большое желание, они могут и 90 рублей проломить, уйти на 88-87 рублей. Но мы должны понимать, что высокий курс комфортен и для экспортёров, и для бюджета. Так что никто особо усердствовать не будет», — сказал Евгений Коган.
По словам эксперта, даже сверхвысокая ставка не увеличит приток валюты в страну и не уменьшит её отток. А это важный фактор в экономике.
«Основная причина ослабления рубля не в ставке, а в том, чтобы увеличить либо притоки валюты в страну, либо уменьшить оттоки. Поэтому в тот момент, когда было объявлено поднятие ставки, рубль символически попытался укрепиться, но у него это не особо получилось. И только когда было объявлено о дополнительных мерах – работе с экспортёрами – рубль пошёл вверх», — заметил инвестбанкир.
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#доллар
#рубль
#экспорт
#курс
#ставка
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В России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк
18 августа 2023, 12:41

Фото: iStock/joruba

В России в ближайшее время ожидается рост цен на вино и коньяк. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что к концу сентября стоимость алкогольных изделий поднимется на 4-5%. Подорожание алкоголя не связано с санкциями Запада или иными геополитическими факторами.

Сообщается, что рост цен связан с увеличением стоимости бумаги, плёнок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которые закупают винные заводы, что оказывает влияние на конечную себестоимость спиртного.

Напомним, ранее выяснилось, что алкогольный концерн Pernod Ricard планирует закрыть свое представительство в России. Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. 

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#компании
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#счёт
#рф
#заводы
#алкоголь
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Россиянам рассказали о скором снижении цен на первичное жильё
Эксперт ОНФ Пожарская предсказала снижение цен на новостройки
18 августа 2023, 12:33

Фото: IStock/Oleg Elkov

Сбербанк и ВТБ поднимут ставки по базовым ипотечным программам. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. ВТБ поднимет ставки на два процентных пункта с 21 августа.
Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1», что ставки не будет распространяться на тех, кто оформил ипотеку или получил одобрение от банков до 21 и 22 августа. Однако тем, кто планировал взять ипотечный кредит позже, эксперт рекомендовала немного подождать.
«Ключевая ставка высока, кредитные и ипотечные ставки привязаны к ставке Ценнтробанка, и они несколько выше, чем ставка в ЦБ. Поэтому сейчас не самое выгодное время, чтобы брать ипотеку. Нужно подождать, пока регулятор её снова снизит. Также нужно помнить, что Минстрой не первый день и месяц говорит о том, что спрос на вторичку и на первичку снижается. Снижение спроса на первичку для строителей – неприятная история, и они вскоре будут вынуждены снижать цены», — сказала Александра Пожарская.
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#ипотека
#недвижимость
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Алкогольный концерн Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта
18 августа 2023, 11:18

Фото: iStock/WS Studio

Алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ. 

Сообщается, что Игнатий Аракелян, бывший глава Ереванского коньячного завода, входящий в состав Pernod Ricard, назначен руководителем российского представительства. Коньяк Ararat, который производится на ЕКЗ, продолжит поставляться в Россию.

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#эксперты
#компании
#онлайн
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#счёт
#рф
#алкоголь
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Минфин: 99% алкоголя продают онлайн без лицензии
18 августа 2023, 10:47

Фото: iStock/Vicky Gosselin

По данным НИФИ Минфина, порядка 99% нелегальных онлайн-продаж алкоголя в России осуществляются продавцами без соответствующей лицензии.
В ведомстве отметили, что больше половины продукции, которая продается онлайн, является фальсификатом. В сети существует более двух тысяч сайтов по продаже алкоголя с доставкой, у большинства из которых нет лицензий. Сообщается, что при этом «нет существенного прогресса в снижении смертности от употребления алкоголя».

При неизменности ситуации с нелегальными онлайн-продажами алкоголя через 5 лет суммарный объем выпадающих доходов государственного бюджета составит около 253 миллиардов рублей. 

Напомним, в настоящий момент онлайн-продажа алкоголя в России не разрешена законом.

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#онлайн
#алкоголь
#минфин
#лицензии
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Россияне заинтересовались курсом рубля
18 августа 2023, 09:38

Фото: iStock/Lazy_Bear

Интерес жителей России к новостям о курсах валют за 4 месяца увеличился в полтора раза.
Сервис SuperJob выяснил, что курсом валют интересуется каждый третий из 10 опрошенных. Мужское население проявляет больший интерес.
 
Также, по прогнозам россиян, национальную валюту ждёт ослабление к 1 сентября. По мнению населения, к осени доллар будет стоить 108,19 рубля, а курс евро достигнет 117,48 рубля.
 
Опрос проводился с 7 по 17 августа в 370 российских населённых пунктах. В нём участвовали 1600 респондентов.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.

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#доллар
#рубль
#валюта
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Экономист Зубец назвал условия, при которых курс доллара снизится до 60 рублей
Экономист Зубец: Доллар упадет до 60 рублей при повышении цен на нефть и росте экспорта из РФ
18 августа 2023, 05:42

Фото: iStock/dimarik

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что доллар снизится до 55-60 рублей в том случае, если Россия введет обязательную продажу валютной выручки, а цены на товары экспорта РФ увеличатся.
«Почему доллар в прошлом году упал до 60 рублей? Во-первых, правительство в феврале—марте ввело обязательную продажу валютной выручки. Экспортеры должны были привозить сюда свои заработки и продавать их на валютном рынке. Во-вторых, резко подскочили цены на нефть и весь экспорт РФ. Валюты стало огромное количество. Благодаря тому, что действовало требование обязательной продажи валютной выручки, она попала на рынок», — цитирует URA.RU слова эксперта.

Он отметил, что в настоящее время отсутствует правило обязательной продажи, хотя оно и выносилось на обсуждение. Кроме того, на внешнем рынке нет цен, которые были зафиксированы в 2022 году.

«Нефть $200 за баррель сейчас не стоит. Если нефть подорожает и будет введено правило продажи валютной выручки, то мы снова увидим 55-60 рублей за доллар. Но так как нет ни того, ни другого, то не увидим», — пояснил Зубец.

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#россия
#доллар
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#рынок
#экспорт
#нефть
#цены
#рф
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Bloomberg: Россия обгоняет США по экспорту нефти в Бразилию
Bloomberg: Россия в августе может обогнать США по экспорту нефти в Бразилию
18 августа 2023, 00:11

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В августе 2023 года Россия может достичь рекордного объема экспорта нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США, которые являются крупнейшим поставщиком латиноамериканской страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
«Импорт российских нефтепродуктов Бразилией вырастет на 25% в августе по сравнению с июлем, до 235 тысяч баррелей в день. Это намного больше, чем из США, которые были основным иностранным поставщиком Бразилии», — говорится в публикации.

Уточняется, что Бразилия с момента установления потолка цен на нефть из РФ стала вторым покупателем российского дизельного топлива после Турции.

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#нефть
#бразилия
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#рф
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