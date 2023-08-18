Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн» в сентябре

Утром 18 августа курс рубля вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Мосбирже валют. Пятый день подряд российская валюта продолжает уверенно расти. Так, курс доллара расчётами «завтра» на 11:06 по Москве снижается до 92,80 рубля.