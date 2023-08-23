Россия экспортирует рекордные объемы газа в Евросоюз

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Страны Европейского Союза (ЕС) в июле 2023 года импортировали рекордное количество российского трубопроводного газа, как указано в ежемесячном отчете Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
«В июле 2023 года объем поставок российского газа в ЕС достиг самых высоких показателей с августа 2022 года, превышая 2 млрд кубометров», — отмечает издание «Ведомости», ссылаясь на данный обзор.Отчет также указывает, что импорт трубопроводного газа в ЕС увеличился на 16% в июле 2023 года по сравнению с июнем, составив 13,5 млрд кубометров.
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Артем Кузьмин