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Россия лидирует на мировом рынке зерна

Bloomberg: Россия сохраняет лидирующую позицию на рынке зерна
17 сентября 2023, 10:18
Фото: iStock/Andrey Iudin

Фото: iStock/Andrey Iudin

Россия уже второй год подряд лидирует на мировом рынке из-за рекордного урожая пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg.
России удаётся достигать рекордных показателей благодаря правильным действиям трейдеров, которым удаётся справляться с финансовыми и логистическими трудностями, которые возникли после начала СВО.

Кроме того, такая урожайность позволила значительно снизить цены на пшеницу. Нынешняя стоимость является одной из самых низких за последние три года.


Ранее французская газета Le Figaro писала, что в 2023 и 2024 годах Россия сможет сохранить лидирующую позицию на рынке зерна, несмотря на наличие рисков, связанных с судоходством в Чёрном море.

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#россия
#зерно
#сельское хозяйство
#торговля
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В Киеве заявили, что упорно работают над вытеснением России с рынка урана
Министр энергетики Украины: Киев пытается вытеснить Россию с рынка урана
16 сентября 2023, 16:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев работает над наращиванием производства урана, чтобы «сдвинуть Россию» с этого рынка. Об этом Галущенко написал на своей странице в соцсети.
«К сожалению, РФ до сих пор контролирует значительную часть мирового рынка урана. Это замедляет вопрос введения санкций, ведь многие компании имеют контракты с россиянами по поставкам урана», — заявил министр энергетики Украины.

Галущенко подчеркнул, что производство урана для Киева — это составляющая нацбезопасности. 

Напомним, ранее Галущенко заявил, что Украина имеет потенциал для превращения в региональный газовый хаб Европы. Галущенко отметил, что существует возможность нарастить объемы газа в подземных хранилищах Украины с двух до пятнадцати миллиардов кубометров. 

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#киев
#рф
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Резидент ОЭЗ «Дубна» увеличит инвестиции в модернизацию и расширение производства
16 сентября 2023, 14:03

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Резидент ОЭЗ «Дубна» почти в два раза увеличит инвестиции в модернизацию и расширение производства.
Компания «Гридекс-К» специализируется на производстве армирующих сеток и продукции из композитных материалов, использующихся в сфере строительства.

Сообщается, что первоначальный объем инвестиций в проект составлял 192 миллиона рублей, из которых 120 миллионов рублей — были привлечены в рамках программы «Промышленная ипотека». После покупки объекта, площадь которого составляет 1450 квадратных метров, на территории ОЭЗ «Дубна» инвестор планирует почти в 2 раза увеличить объем инвестиций — до 365 миллионов рублей.

Отмечается, что в Дубне также планируется запуск промплощадки, площадь которой составляет более пяти тысяч квадратных метров. Осуществление проекта позволит создать дополнительно 50 новых рабочих мест. Полностью закончить строительство и модернизацию планируется к концу 2026 года.

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Набиуллина оценила вероятность исчезновения наличных денег в России
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что наличные деньги в России не исчезнут
16 сентября 2023, 06:26

Фото: сайт Кремля

По мнению главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, вероятность полного исчезновения наличных денег в России мала, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что наличные деньги останутся в обращении, так как у них по-прежнему сохраняется спрос со стороны населения.

Набиуллина выразила убеждение в важности сохранения выбора для граждан в сфере расчетов, где они могут сами решать, как им удобнее проводить финансовые операции. Также она отметила, что Центральный банк продолжает развивать наличные деньги, включая работу над новым дизайном ряда банкнот.

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#ограничение
#банк
#спрос
#операции
#цб
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Назван способ получить доплату в 45 процентов от зарплаты
Эксперт Филатова заявила о праве получить доплату 45% от зарплаты за выслугу лет
16 сентября 2023, 04:26

Фото: istockphoto.com/PROMT8

Финансовый консультант Инна Филатова в беседе с Ura.ru поделилась информацией о том, какие работники в России могут рассчитывать на доплату в размере 45 процентов от своей заработной платы.
Филатова уточнила, что для получения доплаты в 45 процентов от зарплаты сотрудникам необходимо занимать определенные государственные должности и иметь выслугу лет. К таким должностям относятся космонавты, летчики, медики, педагоги, работники пожарной службы, сотрудники налоговой службы и федеральные государственные гражданские служащие.

Согласно ее словам, минимальный стаж для получения доплаты в 2023 году составляет 18 лет и шесть месяцев государственной службы. Эта доплата также предусмотрена для участников спецоперации на Украине.

Филатова отметила, что кроме этой доплаты ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата в размере 3 896,19 рублей. В случае, если ветеран становится инвалидом, ему предоставляется выплата в размере 6 328 рублей.

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#педагоги
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Экспорт подмосковных компаний в КНР при поддержке региона превысил 5 млрд рублей
15 сентября 2023, 22:05

Фото: Istockphoto / ipopba

Подмосковные компании с 2020 года экспортировали в КНР товары более чем на 5,3 млрд рублей при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
За это время 26 компаний заключили 40 экспортных контрактов. В число таких компаний вошёл производитель косметики ООО «Производственная компания «Красота и здоровье». На международной выставке в Дубае компания представила продукцию потенциальным партнёрами, а позже подписала контракт с компанией из КНР.
 
Помимо содействия в участии в международных выставках, специалисты фонда обучают начинающих экспортёров, содействуют в вопросах сертификации, лицензирования и патентования, помогают с оформлением документов, проверяют надёжность контрагентов. 

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#китай
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#подмосковье
#мининвест мо
#московская область
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Академик РАН Тосунян допустил поднятие ключевой ставки
15 сентября 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил, что изменение ключевой ставки возможно.
«Изменения ключевой ставки направлено на то, чтобы снизить инфляцию и, якобы, укрепить рубль. Действия ЦБ прогнозировать тяжело. Если строить предположения исходя из того, что мы имели в динамике за этот год, то в прошлом году, когда ключевая ставка была повышена до 20% было очевидно, что это был эмоциональный шаг и с апреля она шла на снижение. Сейчас пошёл тренд на повышение. На основании этого можно предположить, что ключевая ставка может подняться», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Тосунян.

Ранее Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Об этом сообщили в регуляторе. Такое решение ЦБ назвал профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

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#центробанк
#центральный
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Киев считает, что имеет потенциал для превращения в газовый хаб Европы
15 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/SergBob

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина имеет потенциал для превращения в региональный газовый хаб Европы. Слова Галущенко приводит пресс-служба в телеграм-канале минэнерго Украины.
Галущенко отметил, что существует возможность нарастить объемы газа в подземных хранилищах Украины с двух до пятнадцати миллиардов кубометров. Министр энергетики Украины добавил, что страна готова предоставить свои подземные газовые хранилища.

Напомним, ранее Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Политик подчеркнул, что Киев точно не будет одной из сторон переговоров с Москвой. По его словам, 2024 год будет показательным с точки зрения возможности Европы функционирования без российского газа.

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#киев
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#переговоры
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Орбан заявил, что злится на Киев за повышение платы за транзит нефти в Венгрию
15 сентября 2023, 17:42

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что злится на украинские компании, которые увеличивают плату за транзит нефти из РФ. Об этом Орбан рассказал в эфире радио Kossuth.
Орбан рассказал, что из-за постоянного роста цен, в Венгрии растет инфляция. По словам премьер-министра, «несчастные» украинские солдаты воюют без денег и почти без оружия, по этой причине киевские власти вынуждены просить деньги везде.

Орбан пояснил, что венгерские компании были вынуждены поднять цены на бензин, за которыми последовал рост инфляции на 0,5% за последнее время. Он также добавил, что Евросоюз выделил Киеву за полтора года более 730 миллионов евро. Это отрицательно сказалось на европейской экономике.

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#запад
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В Московской области убрали весь рапс
15 сентября 2023, 16:35

Фото: Istockphoto / eAlisa

План по уборке озимого рапса в Подмосковье целиком выполнен. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Культура убрана с площади 2,5 тыс га. Валовый сбор составил 9,6 тыс тонн при средней урожайности 36,7 центнеров на гектар. Это то на 7,7 центнера на гектар выше прошлогоднего показателя, отметили в министерстве.
 
Там добавили, что в основном в Подмосковье выращивают озимый и яровой рапс.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#аграрный сектор
#апк
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