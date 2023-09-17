Россия лидирует на мировом рынке зерна

Фото: iStock/Andrey Iudin
Россия уже второй год подряд лидирует на мировом рынке из-за рекордного урожая пшеницы. Об этом сообщает Bloomberg.
России удаётся достигать рекордных показателей благодаря правильным действиям трейдеров, которым удаётся справляться с финансовыми и логистическими трудностями, которые возникли после начала СВО.
Кроме того, такая урожайность позволила значительно снизить цены на пшеницу. Нынешняя стоимость является одной из самых низких за последние три года.
Ранее французская газета Le Figaro писала, что в 2023 и 2024 годах Россия сможет сохранить лидирующую позицию на рынке зерна, несмотря на наличие рисков, связанных с судоходством в Чёрном море.
Читайте также:
Le Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже в случае проблем
Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки
В России хотят проводить расчёты в рублях при продаже сельхозпродукции другим странам
Кроме того, такая урожайность позволила значительно снизить цены на пшеницу. Нынешняя стоимость является одной из самых низких за последние три года.
Читайте также:
Le Figaro: Россия продолжит доминировать на рынке зерна даже в случае проблем
Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки
В России хотят проводить расчёты в рублях при продаже сельхозпродукции другим странам
Анастасия Чинкова