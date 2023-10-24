Россия может потерять половину доли на газовом рынке

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К 2030 году доля России на мировом газовом рынке сократится вдвое, следует из ежегодного отчёта Международного энергетического агентства (МЭА).
Отмечается, что доля России сократится до 15%, хотя ещё в 2021 году она достигала 30%. Если переводить в денежный эквивалент, то за 2030 год Россия получит лишь 40 млрд долларов, в то время как в 2021 году было получено порядка 100 млрд долларов.
По прогнозам аналитиков, такая проблема возникнет из-за сложности с нахождением новых рынков.
В отчёте МЭА отмечается, что поставок газа в Китай окажется недостаточно для полной замены европейского рынка.
Осуществление поставок газа в Азию усложнят и санкции, которые негативно скажутся на российской нефтегазовой промышленности в связи с отсутствием западного оборудования.
Также аналитики прогнозируют падение актуальности передачи газа через трубопровод, поскольку к тому моменту будут активно развиваться производства по сжижению газа. В настоящее время уже идёт стремительное развитие технологий по сжижению газа, а также строятся новые заводы.
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По прогнозам аналитиков, такая проблема возникнет из-за сложности с нахождением новых рынков.
Осуществление поставок газа в Азию усложнят и санкции, которые негативно скажутся на российской нефтегазовой промышленности в связи с отсутствием западного оборудования.
Также аналитики прогнозируют падение актуальности передачи газа через трубопровод, поскольку к тому моменту будут активно развиваться производства по сжижению газа. В настоящее время уже идёт стремительное развитие технологий по сжижению газа, а также строятся новые заводы.
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Анастасия Чинкова