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Россия начала сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Россия начала добровольное сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки
01 сентября 2023, 01:21
Фото: iStock/bashta

Фото: iStock/bashta

В сентябре Россия продолжит осуществлять добровольные ограничения в экспорте нефти на мировые рынки, которые были начаты в августе, но на этот раз объем сокращения составляет 300 тысяч баррелей в день, передает РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил о том, что страна сократит объем экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в день в августе, дополнительно к ранее объявленному сокращению объемов добычи. В этот период нефтяные компании получили возможность самостоятельно определить, будут ли они сокращать объем добычи или экспорта, чтобы выполнить установленные ограничения.

Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.


Согласно июльскому сообщению Министерства энергетики РФ, в связи с добровольным сокращением экспорта на 500 тысяч баррелей в день было принято решение корректировать график трубопроводных и морских поставок нефти из России в августе. В частности, сообщалось, что объем транспортировки нефти через трубопроводы в третьем квартале 2023 года будет уменьшен на приблизительно 2,1 миллиона тонн. Впоследствии Министерство энергетики не сообщило о каких-либо изменениях в планах экспорта, связанных с уменьшением объемов сокращения в сентябре.

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Банк России ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
Банк России с 1 сентября ужесточил регулирование выдачи потребкредитов
01 сентября 2023, 01:29

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

С 1 сентября Банк России ужесточил свои правила по выдаче потребительских кредитов, увеличив надбавки к коэффициентам риска, связанным с такими кредитами. Это решение было принято советом директоров регулятора еще в июне текущего года, передает РИА Новости.
«С 1 сентября 2023 года Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска для необеспеченных потребительских кредитов. Этот шаг направлен на накопление макропруденциального капитала и повышение устойчивости банков в условиях возможного увеличения потерь от потребительских кредитов», — говорилось в заявлении регулятора.
Центральный банк отмечал, что в 2022 году макропруденциальный буфер капитала для необеспеченных кредитов, который составлял 5,8% от объема портфеля, был снижен в целях поддержки банков и помощи заемщикам в реструктуризации кредитов, пострадавших от санкций. Однако на данный момент банки имеют всего лишь 1,2% от портфеля в качестве резерва на случай «черных дней», при этом задолженность по таким кредитам быстро нарастает.

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#банк
#банки
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Правительство РФ продлило экспортные пошлины на подсолнечное масло до конца августа 2024 года
01 сентября 2023, 00:47

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Российское правительство 31 августа объявило о продлении действия пошлин на экспорт подсолнечного масла и подсолнечных шрот на год. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.
Отмечается, что пошлины будут действовать с 1 сентября текущего года по 31 августа 2024 года. При этом размер ставки для шрота уменьшили, а я для подсолнечного масла оставили прежним.

Минсельхоз РФ для расчета индикативной цены на основе сведений Московской биржи и Национальной товарной биржи будет постоянно наблюдать за ситуацией на рынке.

В правительстве пояснили, что такое решение было принято с целью обеспечения потребности перерабатывающих предприятий в сырье. Инициативу одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию.

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#россия
#цены
#рф
#цб
#масло
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ЦБ: Международные резервы России за неделю выросли на $1 млрд
31 августа 2023, 22:57

Фото: iStock/IUshakovsky

Объем международных резервов РФ по состоянию на 25 августа увеличился на $1 млрд за неделю и составил $580,5 млрд. Об этом сообщил Центробанк РФ.
На официальном сайте ЦБ говорится, что причиной такого роста стало повышение цен на золото в мире.

Международные резервы России включают в себя средства в иностранной валюте, специальные права заимствования и резервную позицию в МВФ, а также монетарное золото, находящееся в распоряжении Банка России.

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Миллер: «Газпром» к зиме закачает в ПХГ рекордное количество газа

#цб рф
#россия
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Инвестиции в аграрную отрасль Серебряных Прудов превысили 1 млрд рублей
31 августа 2023, 18:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в Серебряных Прудах составил 1,1 млрд рублей. Об этом глава городского округа Олег Павлихин сообщил в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. На встрече обсудили развитие сельского хозяйства, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство и капремонт социальных объектов.
«У нас Серебряные Пруды – самый южный муниципалитет. Вы там родились, управляете, вас все знают. Всегда приятно приезжать в ваш городской округ, где развито сельское хозяйство и очень добрые люди. Расскажите о переменах, которые происходят, какие проблемы беспокоят жителей, как мы вместе можем их решить», – попросил Воробьёв
Как сказал Павлихин, муниципалитет входит в число территорий, где запущена программа «Подмосковные 10 гектаров». Предпринимателям предоставлено 17 участков общей площадью 600 га, большинство уже введено в оборот. 
«В Серебряных Прудах – 10 сельхозпредприятий, 30 фермеров, 3 тыс личных подсобных хозяйств, и все работают. В позапрошлом году собрали 60 тыс тонн валовки, в прошлом году – 115 тыс тонн. Это был рекорд, рост почти в два раза. Сегодня из 36 тыс га убрали 17 тыс, уже намолотили 74 тыс тонн. Селяне используют современные технологии, минеральные удобрения. Это даёт эффект», – сказал Павлихин.
Он напомнил Воробьёву о визите губернатор на предприятие по выращиванию голубики. Оно развивается. В этом году там начали выращивать жимолость. Кроме того, по словам главы, в рабочем посёлке когда-то было большое предприятие «Рыбхоз». В прошлом году туда пришёл инвестор. 
«В этом году уже появилось 8 га «зеркала». Там выращивают русско-ленского осетра. Есть задумка получить полный цикл выращивания осетровых пород рыб. Большая надежда на «Рузком». По вашей программе инвестор получил землю. Благодаря поддержке правительства Подмосковья мы провели работу по электрификации. Сейчас начинаем вести туда линию. Инвестор заканчивает проект», – рассказал Павлихин. 
Открытие завода по выпуску готовых блюд «Рузком» запланировано на IV квартал будущего года. Объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Предприятие создаст 700 рабочих мест. 
 
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#экономика
#серебряные пруды
#сельское хозяйство
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#андрей воробьёв
#губернатор
#олег павлихин
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Новак: Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
31 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что РФ и ОПЕК+ достигли договоренности по сокращениям поставок нефти России на внешние рынки. Об этом Новак сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития Красноярского края.
Новак подчеркнул, что новые параметры будут оглашены на следующей неделе. 

Ранее вице-премьер сообщил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта на октябрь. По его словам, ведется совместная работа с иностранными коллегами.

Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» закачал в российские подземные хранилища газа 88% от целевого значения. По словам Миллера, закачка активного газа и потенциальная суточная производительность достигнут к зиме рекордных объемов.

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#работа
#газпром
#совещание
#рф
#нефть
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Миллер: «Газпром» к зиме закачает в ПХГ рекордное количество газа
Миллер: «Газпром» уже закачал в ПХГ 88 процентов объема газа от целевого значения
31 августа 2023, 18:02

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» закачал в российские подземные хранилища газа 88% от целевого значения. Об этом Миллер сообщил в ходе совещания, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
По словам Миллера, закачка активного газа и потенциальная суточная производительность достигнут к зиме рекордных объемов. 

Напомним, правительство РФ поручило «Газпрому» в первом квартале 2024 года заключить договор поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» для газификации Камчатки. Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, «Газпром» и региональные власти к третьему кварталу 2025 года определят оптовую цену для потребителей на регазифицированный СПГ. 

Кроме того, правительство поручило «Новатэку» в третьем квартале текущего года разработать инвестиционную декларацию по комплексу регазификации СПГ на Камчатке и направить ее в Росморречфлот.

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Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей

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#правительство
#газпром
#фас
#расходы
#поставки
#сахалин
#рф
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Путин обсудил с Силуановым расходы на мост через Енисей
Путин успокоил Силуанова по поводу расходов на строительство моста через Енисей
31 августа 2023, 17:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин успокоил министра финансов РФ Антона Силуанова касательно строительства моста через реку Енисей. Путин заявил, что объект был сдан вовремя и без завышения расходов. Об этом Путин сообщил в ходе совещания по развитию региона.
Путин подчеркнул, что Красноярский край является одним из ведущих экономических центров Сибири. 

Напомним, провел совещание по Красноярскому краю, на котором обратил внимание на необходимость расширения Транссибирской магистрали и наращивания работы по Северному морскому пути. Глава российского государства отметил, что темпов сбавлять нельзя.

Путин подчеркнул, что важно создать более современную и гибкую структуру экономики края и Сибири. Российский лидер добавил, что обеспечение роста доходов граждан и их благополучия позволит улучшить демографическую ситуацию, а также привлечь квалифицированных специалистов в регион.

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#совещание
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#путин
#красноярский край
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Подмосковье заняло первое место в стране по экспорту кисломолочной продукции
31 августа 2023, 17:25

Фото: Istockphoto / Drazen Zigic

Московская область заняла первое место среди регионов России по объёмам экспорта кисломолочной продукции по итогам семи месяцев 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
За это время регион экспортировал почти 28 тыс тонн продукции на 37 млн долларов. При этом в текущем году на 67% увеличились поставки подмосковной кисломолочной продукции в Израиль. На 38% выросли поставки в Туркмению, на 31% – в Грузию. 
 
Наибольший объем поставок приходится на Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
 
Всего по итогам прошлого года Подмосковье произвело более 376 тыс тонн кисломолочной продукции. Доля региона в общероссийском объёме – без малого 15%.

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#экономика
#экспорт
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Финансист Бабин заявил об увеличении притока валюты в Россию
31 августа 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/idil toffolo

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин высказал мнение о том, что текущий курс рубля к доллару и евро показывает некоторое увеличение притока валюты на внутренний рынок.
«Тенденция второй половины августа сохраняется: ключевые валюты умеренно повышаются к рублю, ощутимо откатываясь каждый раз после обновления локальных вершин. Это отражает недостаточный объём предложения иностранной валюты. Но он всё же увеличился, судя по тому, что курс рубля не ускорил снижение после завершения налогового периода», — пояснил в беседе с Газета.ру Банин.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявлял, что курс рубля обусловлен внутренними экономическими причинами. Рупии, зависшие в Индии, являются вторичными моментами, которые не влияют на фундаментальные факторы.

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