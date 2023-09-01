Россия начала сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

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В сентябре Россия продолжит осуществлять добровольные ограничения в экспорте нефти на мировые рынки, которые были начаты в августе, но на этот раз объем сокращения составляет 300 тысяч баррелей в день, передает РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщил о том, что страна сократит объем экспорта нефти на 500 тысяч баррелей в день в августе, дополнительно к ранее объявленному сокращению объемов добычи. В этот период нефтяные компании получили возможность самостоятельно определить, будут ли они сокращать объем добычи или экспорта, чтобы выполнить установленные ограничения.
Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.
Согласно июльскому сообщению Министерства энергетики РФ, в связи с добровольным сокращением экспорта на 500 тысяч баррелей в день было принято решение корректировать график трубопроводных и морских поставок нефти из России в августе. В частности, сообщалось, что объем транспортировки нефти через трубопроводы в третьем квартале 2023 года будет уменьшен на приблизительно 2,1 миллиона тонн. Впоследствии Министерство энергетики не сообщило о каких-либо изменениях в планах экспорта, связанных с уменьшением объемов сокращения в сентябре.
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Позже Александр Новак заявил, что эти меры будут продолжены и в сентябре, но на этот раз сокращение объемов экспорта составит 300 тысяч баррелей в день.
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Артем Кузьмин