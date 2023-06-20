Россия нарастила поставки газа в Китай на 66%

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За 5 месяцев РФ увеличила экспорт СПГ в Китай на 66%
ТАСС пишет, что с января по май 2023 года РФ поставила в Китай 3,03 млн тонн сжиженного природного газа. Это на 66,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Всего в страну было экспортировано топлива на 2,18 млрд долларов. Это на 25,1% больше, чем годом ранее.
В мае Россия увеличила объемы поставок в Китай до 903,73 тысячи тонн. Таким образом показатель вырос в годовом выражении на 73,2%.
Резко увеличился экспорт и в денежном выражении: за месяц Китай закупил газ на сумму 539,92 млн долларов (плюс 62,4%, если сравнивать со стоимостью в мае прошлого года).
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $550. Цена газа в Европе достигла почти $500 за 1 тыс. куб. м., об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что рост цен составил практически 30%. Это самый крупный показатель цены с апреля. По информации издания, рост цен сначала дня достиг уровня 13%. В «Газпроме» пояснили, что газовые хранилища в Европе заполнены и погода зимой была относительно теплой.
Всего в страну было экспортировано топлива на 2,18 млрд долларов. Это на 25,1% больше, чем годом ранее.
Резко увеличился экспорт и в денежном выражении: за месяц Китай закупил газ на сумму 539,92 млн долларов (плюс 62,4%, если сравнивать со стоимостью в мае прошлого года).
Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $550. Цена газа в Европе достигла почти $500 за 1 тыс. куб. м., об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что рост цен составил практически 30%. Это самый крупный показатель цены с апреля. По информации издания, рост цен сначала дня достиг уровня 13%. В «Газпроме» пояснили, что газовые хранилища в Европе заполнены и погода зимой была относительно теплой.
Мария Фирсова