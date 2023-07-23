Россия обошла санкции Запада и смогла повысить цены на нефть

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Россия продаёт нефть по ценам, превышающим те, которые установил Запад. Об этом сообщает издание WSJ.
Россия смогла повлиять на мировые нефтяные рынки и начала торговать нефтью марки Urals по самостоятельно установленным ценам. Уточняется, что Запад намеренно назвал низкий ценовой порог, чтобы лишить Россию средств для ведения спецоперации на Украине.
Впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.
Кроме того, журналисты издания отметили, что европейцы стали жить гораздо беднее из-за введённых Западом санкций против России. Европе приходится покупать дорогой сжиженный газ у США, что приводит к обогащению американских компаний и параллельному обеднению налогоплательщиков европейских стран.
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Впервые с декабря 2022 года цена на российскую нефть превысила отметку в 60 долларов за баррель.
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Анастасия Чинкова