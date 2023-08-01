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Россия отправила рекордное суточное количество газа в Китай

01 августа 2023, 15:10

Фото: iStock/MikeMareen

Россия установила новый рекорд по суточным объёмам поставок газа Китаю. Об этом сообщает ПАО «Газпром».
1 июля по газопроводу «Сила Сибири» было доставлено в Китай рекордное количество российского газа, превышающее установленную суточную норму.

В компании отметили, что исторический рекорд поставок в Китай установлен в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи природного газа между российским «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC.


Ранее ФАС сообщала, что с 1 июля 2024 года цены на газ в России вырастут на 8%.

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#рекорд
#газ
#китай
#газпром
#россия
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Депутат Сухарев заявил о необходимости убрать комиссию за снятие средств с карт МИР
01 августа 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/Diy13

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой убрать комиссии банкоматов за операции по снятию, а также пополнению карт МИР.
Он отметил, что в условиях санкций карты МИР стали основной альтернативой для многих российских граждан.

«В условиях продолжающегося внешнего санкционного давления прошу рассмотреть вопрос о возможности введения единого правила для всех банков: операции по снятию/пополнению средств карт МИР через банкомат любой российской финансово-кредитной организации осуществлять без начисления комиссии», — приводит RT текст обращения парламентария на имя главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

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#банк
#банковская карта
#карта мир
#экономика
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Спрос на пиратскую версию Windows в России значительно вырос
01 августа 2023, 11:15

Фото: istockphoto/MrIncredible

Дистрибьюторы отмечают рост спроса на пиратскую версию операционной системы (ОС) Windows в России. В рознице с января по апрель 2023 года продажи ноутбуков без ОС возросли почти вдвое.
Если за первые четыре месяца прошлого года на долю таких гаджетов приходилось 9,1% продаж, то за аналогичный период 2023 года уже 20,7%, передают «Известия». Дистрибьюторы связывают это с более низкой стоимостью таких устройств. Разница в цене между ноутбуком, оснащенным операционной системой, и тем, на котором она не установлена, составляет 5-7 тысяч рублей. Покупатель берет более дешевый гаджет той же модели, а затем приобретает нелегальный «ключ», приобретенный за 500-1000 рублей.

Эксперты отмечают, что сейчас в России ставить нелегальную ОС Windows стало дешевле, удобнее и даже безопаснее. После ухода Microsoft из России сложилась абсурдная ситуация, когда легальная версия Windows становится недоступной, не получает поддержки, защиты и обновлений.

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#эксперты
#продажа
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#цена
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Сайт economics.td.com: В Канаде быстро падает уровень жизни
01 августа 2023, 10:57

Фото: istockphoto/Gabriel Shakour

Экономисты бьют тревогу по поводу резкого падения уровня жизни в Канаде. Она оказалась одной из развитых стран мира, где уровень жизни сейчас ниже, чем был до начала пандемии коронавируса.
Эксперты признают, что экономика страны не достигает необходимого уровня производительности и эффективности, что приводит к падению реальных доходов и понижению жизненного уровня, передают «Аргументы и факты». Если в экономике Канады не произойдет положительных изменений, то уровень жизни граждан продолжит снижаться как минимум на протяжении одного поколения.

Показатель ВВП на душу населения в стране по-прежнему достаточно высок, но за последние восемь лет он вырос всего на 0,4%. В европейских странах он за тот же период вырос на 1,4%. В 1981 году по этому показателю Канада занимала 6-е место в мире, а в 2022 опустилась на 15-е. Также сообщается, что в стране значительно  возрос уровень преступности. Например, количество убийств достигло 30-летнего максимума.

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#экономика
#страны
#эксперты
#ввп
#канада
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РЖД потребовали повысить тарифы для затрат на транспортную безопасность
01 августа 2023, 10:16

Фото: iStock/Serjio74

ОАО РЖД обратилось к правительству с просьбой дать надбавку к тарифу в 1% для затрат на развитие транспортной безопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Просьба организации сейчас наиболее актуальна, поскольку в быстрые сроки необходимо обеспечить безопасность на железной дороге из-за постоянной террористической угрозы.

Сообщается, что в прошлом году расходы на безопасность составили более 45 млрд рублей, что сильно превышает 1% индексацию. Однако источников для покрытия этих расходов в компании нет.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, говоря о терактах на железной дороге, сообщил, что все системы безопасности на железной дороге устанавливаются за счёт ОАО РЖД, а это довольно большая финансовая нагрузка на компанию. Индексация на 1% покрывает лишь малую часть этих затрат.

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#ржд
#безопасность
#расходы
#бастрыкин
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Импорт российских товаров в Турцию снизился до минимального «досанкционного» уровня
01 августа 2023, 08:25

Фото: istockphoto/ipopba

Импорт товаров из России в Турцию в июне 2023 года резко сократился — на 43% по отношению к июню 2022 года и на 36% — по отношению к маю. Закупки российских товаров упали до минимального месячного уровня с конца «досанкционного» 2021 года.
Аналитики связывают это с падением цен на российские ресурсы. В июне Китай обошел Россию по объему поставок в Турцию, хотя по итогам 2022 года Россия уверенно занимала первое место, передает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat, статистическое ведомство страны).

В июне нынешнего года Турция заметно снизила импорт не только из России. По отношению к июню 2022 года совокупный импорт страны упал на 17,5%, или на 5,5 миллиарда долларов. Это снижение связано с макроэкономической ситуацией в самой Турции, изменением экономической политики после майских выборов, ослаблением турецкой лиры. На снижение импорта из России также могла повлиять политическая ситуация, так как российско-турецкие отношения разладились из-за позиции Турции по зерновой сделке.

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#россия
#китай
#данные
#страны
#турция
#снижение
#импорт
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Через год подозрительные банковские переводы начнут замораживать на срок до двух дней
01 августа 2023, 02:17

Фото: iStock/Thai Liang Lim

С 1 августа 2024 года все российские банки должны будут проверять денежные переводы физических лиц, блокировать на два дня подозрительные операции и возмещать деньги, переведенные на счета мошенников. Закон об этом 31 июля опубликован в «Российской газете», и вступит в силу спустя ровно год.
Закон направлен на совершенствование механизма борьбы с хищением средств клиентов с банковских счетов и увеличение суммы возврата банками уже похищенных денежных средств.

Теперь банки еще до списания средств со счета должны будут проверять переводы на предмет мошенничества. Для этого они смогут сверяться с базой данных ЦБ. Если есть подозрения, что речь идет о мошеннической операции, банк сможет задержать перевод на два дня. Фактически теперь, если гражданин осознал, что стал жертвой мошенников, у него появятся 48 часов для того, чтобы остановить вывод денег со счета.

Как пояснял в свое время журналистам один из авторов и разработчиков этого закона, депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, за один лишь только минувший год россияне потеряли более 14 млрд рублей в связи с несанкционированными переводами на счета мошенников.

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#банки
#закон
#мошенничество
#деньги
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Центробанк: Повышение показателей годовой инфляции продолжится
31 июля 2023, 21:38

Фото: iStock/Galeanu Mihai

В Центробанке рассчитали дальнейший рост показателя годовой инфляции. Об этом сообщается в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ России.
В июне годовой прирост цен составил 3,3%. В ближайшие месяцы ожидается продолжение роста этого показателя.

В настоящее время на показатель годовой инфляции влияют низкие прошлогодние базы и нынешний быстрый темп повышения цен.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% годовых, объяснив это тем, что нынешние темпы роста превысили целевые 4%. Также уточняется, что последнее повышение ставки совершалось в сентябре прошлого года.

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#центробанк
#инфляция
#ключевая ставка
#экономика
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Китай вводит двухлетние ограничения на экспорт деталей для беспилотников
31 июля 2023, 20:03

Фото: iStock/Sergafa

Китай ограничивает экспорт запчастей для беспилотников и БПЛА гражданского назначения на два года. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.
В заявлении ведомства данное решение объясняется тем, что имеется риск переоборудования гражданских беспилотников в военные. Новая мера вступит в силу с 1 сентября текущего года.

При этом, уточняется, что полного запрета на экспорт БПЛА не ожидается. Гражданские беспилотники можно будет приобрести после выполнения ряда юридических процедур.

Также в министерстве подчеркнули, что ограничения не вводятся против конкретных государств.  

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#бпла
#китай
#экспорт
#ограничения
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Французские парфюмеры опасаются утечки своих профессиональных секретов в Китай
31 июля 2023, 19:43

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Европейские косметические компании, включая в первую очередь французские L’Oreal и LVMH, выражают обеспокоенность тем, что их могут заставить раскрыть технологические секреты. Новые правила импорта косметической продукции из Европы в Китай обязывают европейские фирмы предоставлять подробные данные, начиная от ингредиентов и описания технологического процесса и заканчивая источниками сырья.
Власти Евросоюза также выражали обеспокоенность новыми правилами импорта. Представители компаний и политики заявляли, что не имеют достаточных оснований, чтобы быть уверенными в том, что власти КНР не станут злоупотреблять полученной информацией. При этом один из высокопоставленных сотрудников L'Oreal не стал скрывать, что Китай был вторым по величине рынком сбыта после Европы и отказываться от него было бы глупо, передают «Ведомости». 

Вообще, принудительный трансфер технологий (Forced Technology Transfer, FTT) — это давно и широко распространенная в Китае практика. Риски FTT являются одной из основных причин торговых войн между КНР и США. Фактически компания, желающая проникнуть на китайский рынок, обязана предоставить полную информацию о продукте, раскрыть детали процессов производства, иначе доступ на рынок для нее будет просто закрыт.

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#сша
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#китай
#косметика
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