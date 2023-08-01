Россия отправила рекордное суточное количество газа в Китай

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Россия установила новый рекорд по суточным объёмам поставок газа Китаю. Об этом сообщает ПАО «Газпром».
1 июля по газопроводу «Сила Сибири» было доставлено в Китай рекордное количество российского газа, превышающее установленную суточную норму.
В компании отметили, что исторический рекорд поставок в Китай установлен в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи природного газа между российским «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC.
Ранее ФАС сообщала, что с 1 июля 2024 года цены на газ в России вырастут на 8%.
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В компании отметили, что исторический рекорд поставок в Китай установлен в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи природного газа между российским «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC.
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Анастасия Чинкова