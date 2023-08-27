Россия поставила в Индию впервые за 4 года партию урановой руды

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Индия закупила у РФ урановую руду впервые с 2019 года.
Нью-Дели в июне приобрёл впервые за 4 года партию урановой руды, стоимостью $13,5 млн. Об этом говорят данные Министерства торговли и промышленности Индии, пишет РИА Новости.
В рамках сделки РФ экспортировала в республику 118 тонн ресурсов. Аналогичная поставка осуществлялась в последний раз в 2019 году. Тогда за весь год Россия снабдила Нью-Дели 1,77 тыс. тонн урана, заработав $101, 6 млн.
Ранее сообщалось, что Индия начала экспортировать джин в Россию. При этом страна продолжает импортировать водку из РФ, спрос на которую в первом полугодии вырос в 3,6 раза. Отмечается, что в январе-июне поставки водки из РФ в Индию составили 750 тыс. дал, что говорится об их увеличении относительно 2022 года в 3,6 раза. Индия в свою очередь за май-июнь 2023 года экспортировала в РФ 130 тыс. дал джина, при этом в 2022 году поставки этой продукции отсутствовали.
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В рамках сделки РФ экспортировала в республику 118 тонн ресурсов. Аналогичная поставка осуществлялась в последний раз в 2019 году. Тогда за весь год Россия снабдила Нью-Дели 1,77 тыс. тонн урана, заработав $101, 6 млн.
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Мария Фирсова