Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки

Фото: iStock/hopsalka
После выхода из зерновой сделки РФ продала первые партии пшеницы Египту.
Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на отраслевых аналитиков и Союз экспортеров зерна.
Египетская госкомпания GASC во время тендера получила 30 предложений, 20 из них пришлось на пшеницу из России. Все отечественные трейдеры установили единую стоимость.
Крупнейший импортер пшеницы в мире купил российское зерно по возросшей цене. 300 тысяч тонн пшеницы обошлись компании по 250 долларов за тонну (FOB), также нужно учитывать стоимость фрахта 14 долларов из порта Кавказ. Поставки намечены на начало сентября.
Также пшеницу купили у румынской компании Viterra. Цена равнялась 249 долларов за тонну, а также 13,05 доллара за фрахт. Сообщается, что цена была снижена во время переговоров, ведь в начале румынская пшеница продавалась трейдерами минимум по 252 доллара за тонну.
Читайте также:
В России хотят проводить расчёты в рублях при продаже сельхозпродукции другим странам
Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять
Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
Египетская госкомпания GASC во время тендера получила 30 предложений, 20 из них пришлось на пшеницу из России. Все отечественные трейдеры установили единую стоимость.
Также пшеницу купили у румынской компании Viterra. Цена равнялась 249 долларов за тонну, а также 13,05 доллара за фрахт. Сообщается, что цена была снижена во время переговоров, ведь в начале румынская пшеница продавалась трейдерами минимум по 252 доллара за тонну.
Читайте также:
В России хотят проводить расчёты в рублях при продаже сельхозпродукции другим странам
Глава МИД Уганды Одонго: решение России по зерновой сделке можно понять
Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
Мария Фирсова