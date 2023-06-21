Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии

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Россия поднялась на четвертое место в списке крупнейших торговых партнеров Индии
Россия поднялась с пятого места на четвертое в списке крупнейших торговых партнеров Индии, следует из расчетов «РИА Новости».
По информации СМИ, по итогам апреля 2023 года, Дели увеличил закупку российских товаров до 20,5 миллиарда долларов. Больше импортных товаров Индия закупает только у Китая.
Экспорт индийских товаров в РФ вырос до 1,3 миллиарда долларов.
В результате, суммарный товарооборот Москвы и Дели состав 21, 8 миллиарда долларов, выведя РФ на четвертое место в списке крупнейших торговых партнеров государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что России удалось победить в санкционной войне. По словам мэра Москвы, западные эксперты прогнозировали нам достаточно низкий рост ВВП, однако, нам удалось достичь результатов наравне с европейскими странами.
По информации СМИ, по итогам апреля 2023 года, Дели увеличил закупку российских товаров до 20,5 миллиарда долларов. Больше импортных товаров Индия закупает только у Китая.
В результате, суммарный товарооборот Москвы и Дели состав 21, 8 миллиарда долларов, выведя РФ на четвертое место в списке крупнейших торговых партнеров государства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что России удалось победить в санкционной войне. По словам мэра Москвы, западные эксперты прогнозировали нам достаточно низкий рост ВВП, однако, нам удалось достичь результатов наравне с европейскими странами.
Евгения Парфентьева