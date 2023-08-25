Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Фото: kremlin.ru
Несмотря на санкции, России удалось стать самой крупной экономикой Европы, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введенных санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятёрку мировых лидеров», - прокомментировал ситуацию Володин.
При этом, санкции, веденные против России, бумерангом ударили по их инициаторам и разрушили экономику США. Однако, еще сильнее пострадала экономика европейских стран, отметил Володин.
Читайте также:
Мишустин предложил укрепить сотрудничество со странами ЕАЭС
Лавров: Россия готова возобновить зерновую сделку после выполнения Западом обещаний
Банк БРИКС заявил, что доллар останется «запрограммированной» в его ДНК валютой
Евгения Парфентьева