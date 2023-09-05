Россия стала крупнейшим поставщиком угля на турецкий рынок

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За первые восемь месяцев 2023 года экспорт российского угля в Турцию увеличился на 55% и составил 14,6 млн тонн. В настоящее время предприятия из России обеспечивают 70% всех поставок угля в эту страну.
Также активно российские угольные компании наращивают экспорт в Египет. По сравнению с 2022 годом поставки выросли на 60%. Впрочем, здесь в абсолютном выражении объемы пока невелики: 464 тысяч тонн сырья. Это объясняется не слишком благоприятной экономической ситуацией в стране и трудностями с оплатой за поставки сырья. Что касается Турции, то, как считают эксперты, при условии сохранения скидок российский уголь продолжит доминировать на рынке.
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Александр Бойцов