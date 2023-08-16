Россия улучшила свое благосостояние за последний год, в то время как западные страны обнищали

Фото: iStock/Mihrzn
Россия существенно разбогатела за последний год, в то время как страны НАТО и ЕС заметно обнищали, пишет журналист Джордж Гловер для Business Insider.
«Россияне улучшили свое благосостояние в прошлом году, а США и Европа потеряли триллионы долларов. Москва добавила к своим активам 600 миллиардов долларов», - прокомментировал ситуацию Гловер.
По информации обозревателя, потери Северной Америки и Европы суммарно составляют примерно 10,9 триллионов долларов.
Россия и Индия обсуждают внедрение механизма взаиморасчетов в российской национальной валюте. В настоящее время, на высоком уровне решается вопрос о проведении расчетов в рублях и создания для этого соответствующего механизма.
Читайте также:
Депутат Мособлдумы Ефимов разъяснил преимущества цифрового рубля
Bloomberg: Россия может вернуть частичный контроль за движением капитала
Уровень мирового благосостояния снизился впервые после кризиса 2008 года
Евгения Парфентьева