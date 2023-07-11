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Россия уменьшила размер скидки на импортируемую в Индию нефть

11 июля 2023, 09:43

Фото: iStock/bashta

Россия снизила скидки на нефть, поставляемую в Индию. Об этом сообщает Times of India.
«Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырем долларам за баррель», — говорится в индийском издании.
Также сообщается, что Россия взимает с индийских нефтеперерабатывающих заводов меньшую сумму, чем установленные Западом 60 долларов за баррель. Но дополнительно выставляет платёж от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Чёрного морей до западного побережья Индии.


Ранее сообщалось, что поставки российской нефти в мае этого года превысили общий импорт из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США.

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#нефть
#Индия
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В России цена на лук впервые превысила 70 рублей
11 июля 2023, 05:37

Фото: iStock/Anton Novikov

В России цена килограмма лука в магазинах впервые превысила 70 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.
В публикации говорится, что в мае 2023 года цена репчатого лука достигла 73,3 рублей за килограмм. При этом стоимость килограмма лука в последние десять лет составляла от 30 до 40 рублей.

«Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была на 29% ниже», — отмечают авторы.

Такое подорожание связывают с неурожаем репчатого лука в Средней и Центральной Азии на фоне холодной зимы. Кроме того, власти Таджикистана, Узбекистана и Казахстана весной ввели запрет на экспорт лука, в том числе в РФ.

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#лук
#Россия
#цена
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В 2022 году бюджет РФ недополучил 2,5 трлн рублей по налогам
11 июля 2023, 04:16

Фото: iStock/blinow61

К 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам в России составила 2,5 трлн руб. Об этом сообщают «Известия».
В публикации говорится, что показатель увеличился на 27,5% (545 млрд. руб.). В свою очередь дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн руб.

Согласно заключению комитета ГД по экономической политике, задолженность увеличивается по НДС, по неуплате текущих платежей юридическими лицами, по налогу на прибыль организаций и по платежам за использование природных ресурсов.

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#налоги
#Россия
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В России утвердили льготный НДС для детских товаров
11 июля 2023, 00:47

Фото: iStock/danr13

В Налоговый кодекс РФ будут внесены поправки, одобренные комиссией по законопроектной деятельности, согласно которым расширяется перечень детских товаров с пониженной до 10% ставке НДС. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертное заключение аппарата правительства.
Отмечается, что цель законопроекта - снизить налоговую нагрузку в индустрии товаров для детей для поддержки потребительского спроса, увеличения темпов роста рынка и доли на внутреннем рынке товаров отечественного производства.

Изменения коснутся детской мебели, велосипедов, изделий для ухода за детьми, автокресел и пеленок.

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#детские товары
#Россия
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Центробанк сообщил, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне купили валюты на 7,1 млрд рублей
10 июля 2023, 20:16

Фото: IStock/Lazy_Bear

Продажа валюты физическим лицам 24 июня, в день мятежа «Вагнера», составила эквивалент 7,1 млрд рублей, а в другие дни месяца всего валюты купили на 300 млн рублей.
Об этом сообщается в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте Центробанка.
 
На этом фоне некоторые российские банки продавали самые популярные валюты со значительной наценкой. Курс доллара доходил до 105 рублей, а евро — до 115.
 
Но такая активность физических лиц не смогла серьёзно повлиять на ситуацию. За июнь общий объем торгов составил 8,1 трлн рублей, что больше майского показателя (7,6 трлн). Центробанк отмечает, что всплеск волатильности носил кратковременный характер.
 
Ослабление рубля Центробанк связывает со снижением объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%, до 7 млрд долларов. По итогам месяца российская валюта потеряла порядка 10% стоимости.
 
Ранее сообщалось, что страны начали репатриировать золото из-за санкций против России. Reuters ссылается на данные опроса центральных банков и суверенных фондов, который провела компания Invesco. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

Почти 60% респондентов ответили, что замораживание Западом российских золотовалютных резервов сделало драгоценный металл более привлекательным, 68% предпочитают хранить свои резервы у себя. В 2020 году таких было 50%.

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Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»
#Центробанк
#валюта
#Вагнер
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Экономист Головецкий: «Цифровой рубль — точно не криптовалюта»
10 июля 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/Nikolay Evsyukov

Профессор, декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий прокомментировал новость о том, что до 2027 года граждане России смогут пользоваться цифровым рублём, и заявил, что это станет третьей формой российской валюты, которая не будет являться криптовалютой.
«По замыслу Банка России, цифровой рубль, — это третья, дополнительная форма национальной валюты, которая совместит свойства наличных и безналичных денег. Все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными. Цифровой рубль — точно не криптовалюта, так как его эмитентом выступает ЦБ», — сказал в беседе с «Вестями Подмосковья» Головецкий.

Он добавил, что цифровой рубль будет иметь свой персонализированный код и храниться на личном специальном электронном кошельке гражданина.

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#экономика
#рубль
#цифровизация
#валюта
#Центробанк
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Аналитик Суверов: «Банк России повысит ставку на полпроцента»
10 июля 2023, 17:29

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Финансовый аналитик Сергей Суверов предположил, что в связи с ослаблением рубля, которое наблюдается в последнее время, Центробанк повысит ключевую ставку на полпроцента.
«Центральный банк даёт сигналы, что может быть повышение ставки. Ослабление рубля несёт риски разгона инфляции. Я полагаю, что, учитывая это обстоятельство, Банк России повысит ставку на полпроцента», – прокомментировал в беседе с «Абзацем» Суверов.

До этого сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже поднялся до 100 рублей. Показатели доллара на торгах также увеличились и составили 92 рубля впервые с 28 марта 2022 года.

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#экономика
#рубль
#курс
#Центробанк
#ключевая ставка
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Белорусский холдинг будет производить в Подмосковье запчасти для коммунальной техники
10 июля 2023, 16:42

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье создадут оптово-распределительный сервисный центр запчастей для дорожно-строительной и коммунальной техники. Соответствующее соглашение регион заключил с белорусским ОАО «АМКОДОР – управляющая компания холдинга», сообщили в подмосковном Мининвесте.
Соглашение было подписано в Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром». Со стороны Московской области подпись в документе поставила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, со стороны холдинга – председатель его Совета директоров Александр Шакутин. Белорусский многопрофильный машиностроительный холдинг инвестирует в проект около 300 млн рублей и создаст порядка 30 новых рабочих мест.
«АМКОДОР» специализируется на производстве коммунальной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, логистической, торфодобывающей и дорожно-строительной техники.  «Новый центр площадью более 14 тыс кв метров будет создан в городском округе Мытищи. Холдинг «АМКОДОР» – проверенный партнёр Подмосковья. Более 80 единиц техники, изготовленной на его предприятиях, используют для содержания объектов благоустройства в нашем регионе», – рассказала зампред.
В холдинг входят 30 юридических лиц, в том числе 22 завода на территории России и Белоруссии. На них работают около 7 тыс человек и выпускается более 6,5 тыс наименований продукции, в том числе 145 единиц техники.
 
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#экономика
#инвестиции
#Белоруссия
#холдинг
#техника
#запчасти
#соглашение
#Московская область
#Подмосковье
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Аналитик Чернов заявил о росте мировых цен на золото в будущем
10 июля 2023, 15:07

Фото: istockphoto.com/yilmazsavaskandag

Аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.
«Прецедент с российскими золотовалютными резервами вынуждает мировые ЦБ пересматривать свои стратегии по размещению и хранению ЗВР, а это приводит к снижению мирового спроса на американские доллары, евро и фунты стерлингов и увеличению спроса на золото. В долгосрочной перспективе такая тенденция приведёт к росту мировых цен на золото», — пояснил в беседе с RT Чернов.

Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

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#экономика
#золото
#цена
#спрос
#мир
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«Траст» продал 90% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей
10 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/blinow61

Банк «Траст» продал 90,01% акций банка «Точка» за 41,5 млрд рублей в рамках аукциона.
Закрытие сделки по продаже запланировано на третий квартал текущего года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Отмечается, что аукционные торги подтвердили высокую заинтересованность инвесторов к активу. По словам председателя правления «Траста» Александра Соколова, руководство банка довольно результатами торгов. 90,01% акций АО «Точка», были проданы за 41,5 млрд рублей. 

Соколов подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с «Точкой» и усилению бизнес-структуры с организацией, цена активов существенно возросла и была выгодно продана. 

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