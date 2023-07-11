Россия уменьшила размер скидки на импортируемую в Индию нефть

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Россия снизила скидки на нефть, поставляемую в Индию. Об этом сообщает Times of India.
«Скидка на российский сорт Urals сократилась с уровня около 30 долларов за баррель в середине прошлого года до уровня, близкого к четырем долларам за баррель», — говорится в индийском издании.Также сообщается, что Россия взимает с индийских нефтеперерабатывающих заводов меньшую сумму, чем установленные Западом 60 долларов за баррель. Но дополнительно выставляет платёж от 11 до 19 долларов за доставку от Балтийского и Чёрного морей до западного побережья Индии.
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Анастасия Чинкова