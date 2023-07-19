Россия увеличит нефтедобычу в Венесуэле до конца этого года

Фото: iStock/zhengzaishuru
Россия планирует увеличить до конца этого года добычу нефти в Венесуэле. Об этом сообщил министр нефтяной промышленности республики Педро Рафаэль Тельечеа.
«Добыча на наших пяти совместных компаниях с Россией вырастет. Она уже растет», — объявил министр.
Глава ведомства добавил, что на одном из предприятий добыча уже увеличилась на 95% по сравнению с запланированными ранее показателями.
В итоге он заявил, что объём товарооборота России и Венесуэлы вырос более чем на 40%.
Читайте также:
Экспорт российской нефти достиг минимума с февраля
Американская нефтесервисная компания SLB прекратила поставки в Россию
Россия уменьшила размер скидки на импортируемую в Индию нефть
Анастасия Чинкова