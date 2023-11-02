Россия в сентябре нарастила золотой запас до пятого места в мире

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Золотые резервы России по результатам сентября 2023 года вышли на рекордный уровень в 2,36 тысячи тонн. Этот факт позволяет РФ занять по соответствующему показателю пятую позицию в мире. Об этом пишет РИА Новости.
При этом абсолютными лидерами остаются США, их золотой резерв составляет 8,1 тысячи тонн золота. Следом идут Германия, Италия и Франция. Также в десятке лидеров находятся Китай, Швейцария, Япония, Турция и Индия.
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