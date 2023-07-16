Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии

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Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнёров Индии, достигнув рекордного показателя товарооборота. Это следует из данных министерства торговли и промышленности Индии.
Объём двусторонней торговли за период января-мая 2023 года вырос в 3,8 раза и достиг рекордного показателя в 27,1 млрд долларов.
Отмечается, что произошёл рост закупок индийской стороной российских товаров, что сохранило за Россией статус второго по значимости поставщика товаров в страну. Но сообщается и об увеличении экспорта индийской продукции в Россию.
На первом месте в тройке товарных партнёров Индии стоит Китай. С этой страной сумма товарооборота составляет 41,1 млрд долларов.
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Отмечается, что произошёл рост закупок индийской стороной российских товаров, что сохранило за Россией статус второго по значимости поставщика товаров в страну. Но сообщается и об увеличении экспорта индийской продукции в Россию.
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Анастасия Чинкова