Россия возобновила экспорт бензина, сообщили в Минэнерго

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Правительство России сняло запрет на вывоз бензина из страны с 17 ноября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
В ведомстве пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с топливом на внутреннем рынке стабилизировалась, биржевые цены понизились, а количество бензина в хранилищах России достигло двух миллионов тонн.
Кроме того, правительство обуславливает снятие запрета на экспорт тем, что в преддверии зимнего периода спрос на бензин значительно падает, поэтому нельзя допустить разгрузки НПЗ и необходимо сохранять высокие уровни производства топлива.
В Минэнерго также отметили, что отслеживание ситуации с ценами на топливо продолжится. И, при необходимости, будут оперативно приняты все необходимые меры.
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Кроме того, правительство обуславливает снятие запрета на экспорт тем, что в преддверии зимнего периода спрос на бензин значительно падает, поэтому нельзя допустить разгрузки НПЗ и необходимо сохранять высокие уровни производства топлива.
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Анастасия Чинкова