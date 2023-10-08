Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, отправив рекордное количество сырья

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Россия спустя два года возобновила экспорт сырой нефти в Бразилию. Об этом сообщает РИА Новости.
Поставки возобновились в сентябре. За месяц Россия отправила максимальные за последние 13 лет объёмы нефти. Они составили 84,4 тысячи тонн. Бразилия выплатила России 48 млн долларов.
Первая поставка в сентябре этого года возобновила экспорт, который был приостановлен в августе 2021 года. Тогда было отправлено 42,1 тысячи тонн за 16,6 млн долларов.
Также уточняется, что объём поставленной в сентябре нефти был самым высоким с июня 2010 года, когда Россия продала Бразилии 117,8 тысяч тонн сырья.
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Первая поставка в сентябре этого года возобновила экспорт, который был приостановлен в августе 2021 года. Тогда было отправлено 42,1 тысячи тонн за 16,6 млн долларов.
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Анастасия Чинкова