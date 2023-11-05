Россия впервые произвела более трети натуральных алмазов во всем мире

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По итогам 2022 года Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства натуральных алмазов — 35%. В прошлом году объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона карат пришлись на российские компании.
Это и составило рекордные 35% от общемирового уровня производства. До этого, начиная с 2004 года, Россия занимала лишь от 22% до 33% производства алмазов в мире. Если объединить этот показатель с африканскими странами, то получится почти 90% мирового рынка. В странах черного континента было добыто 61,6 миллиона карат, сообщает РИА Новости.
Крупнейшими производителями алмазов в Африке стали Ботсвана (24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго (9,9 миллиона карат) и Южноафриканская Республика (9,7 миллиона карат). Помимо африканских стран, среди лидеров по производству алмазов оказалась также Канада (16,3 миллиона карат).
Интересно, что основными экспортерами алмазов стали вовсе не те страны, которые больше всех их производят. Так, в 2022 году больше всего алмазов продали Объединенные Арабские Эмираты — 89,4 миллиона карат, что составило 27% от мирового экспорта, и страны Евросоюза — 72,5 миллиона карат (22,7% мировых продаж), которые вообще не производят этот драгоценный камень.
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Крупнейшими производителями алмазов в Африке стали Ботсвана (24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго (9,9 миллиона карат) и Южноафриканская Республика (9,7 миллиона карат). Помимо африканских стран, среди лидеров по производству алмазов оказалась также Канада (16,3 миллиона карат).
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Александр Бойцов