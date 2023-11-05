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Россия впервые произвела более трети натуральных алмазов во всем мире

05 ноября 2023, 10:02
Фото: istockphoto/SergeyChayko

Фото: istockphoto/SergeyChayko

По итогам 2022 года Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства натуральных алмазов — 35%. В прошлом году объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат, из которых 41,9 миллиона карат пришлись на российские компании.
Это и составило рекордные 35% от общемирового уровня производства. До этого, начиная с 2004 года, Россия занимала лишь от 22% до 33% производства алмазов в мире. Если объединить этот показатель с африканскими странами, то получится почти 90% мирового рынка. В странах черного континента было добыто 61,6 миллиона карат, сообщает РИА Новости.

Крупнейшими производителями алмазов в Африке стали Ботсвана (24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго (9,9 миллиона карат) и Южноафриканская Республика (9,7 миллиона карат). Помимо африканских стран, среди лидеров по производству алмазов оказалась также Канада (16,3 миллиона карат).


Интересно, что основными экспортерами алмазов стали вовсе не те страны, которые больше всех их производят. Так, в 2022 году больше всего алмазов продали Объединенные Арабские Эмираты — 89,4 миллиона карат, что составило 27% от мирового экспорта, и страны Евросоюза — 72,5 миллиона карат (22,7% мировых продаж), которые вообще не производят этот драгоценный камень.

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#россия
#страны
#канада
#экспорт
#африка
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Власти Крыма сообщили о спросе на бывшие активы украинских олигархов
Константинов: в Крыму пользуются спросом бывшие активы украинских олигархов
05 ноября 2023, 10:16

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Инвесторы активно интересуются национализированными активами украинских олигархов в Крыму. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в Крыму было организовано восемь аукционов по продаже национализированного имущества украинских политических деятелей и олигархов, которые высказываются против России. По завершении аукционов, договоры купли-продажи были заключены более чем на 815 миллионов рублей. Отмечается, что проведение аукционов продолжится, и до конца года планируется заключить договоры на ещё более чем миллиард рублей.

Константинов сообщил журналистам на международной выставке «Россия», что предприятия, которыми некогда владели украинские высокопоставленные лица, довольно хорошие и перспективные, поэтому интерес к ним со стороны инвесторов объясним.

Также глава крымского парламента добавил, что все средства, полученные от продажи национализированных объектов, будут потрачены на закупки необходимой в зоне проведения спецоперации продукции. 

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#крым
#инвесторы
#недвижимость
#предприятия
#украина
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Росрыболовство: В России должны подешеветь горбуша и красная икра
05 ноября 2023, 07:33

Фото: iStock/Darkwisper

В России сложились все предпосылки для снижения цен на горбушу и красную икру, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Шестакова, цена на эту продукцию у рыбаков уже снизилась в полтора раза — а это ещё без учёта прогноза о том, что производство красной икры по итогам нынешнего года должно удвоиться.

«С точки зрения объемов вылова и добычи в рамках лососевой путины, конечно, все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене, они есть. <...> У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — отметил Шестаков.

Ранее в беседе с «Радио 1» президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев заявил, что сегодня основными поставщиками морепродуктов в России являются Чили, Латинская Америка, Турция, Китай, Вьетнам, Индия и Индонезия. А рост цен исходит от стоимости сырья и удорожания рабочей силы.

Снижение цен на красную рыбу произошло уже в начале августа. При этом рестораторы сообщали о возможном подорожании суши и роллов на 25%. В Рыбном союзе на это ответили, что причин для роста цен нет: в России достаточно сырья.

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#икра
#рыба
#цены
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Польша неотвратимо убивает украинскую экономику
Der Spiegel: Из-за своего конфликта с Киевом Польша «душит» экономику Украины
05 ноября 2023, 07:15

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Немецкие компании, имеющие производства на территории Украины, жалуются на польскую таможню, которая начала «душить» экономику Украины и задерживает экспорт товаров. Об этом пишет издание Der Spiegel.
Представители немецкого бизнеса рассказали журналистам, что польские таможенники специально затягивают с досмотром экспортных грузов, а это не что иное, как скрытый саботаж. При этом сами представители таможни заявили «Шпигелю», что досмотр товаров затягивается якобы из-за потока контрабандных сигарет с Украины.

«ЕС помогает Украине стабилизировать государственный бюджет, взять на себя военное бремя и компенсировать неуплату налогов. Месяц за месяцем миллиарды с Запада текут в Киев... Причиной задержек, по-видимому, является тлеющий в течение уже нескольких месяцев конфликт между Польшей и Украиной», — пишет издание.

Ранее Польша направила Украине сообщение о возможном закрытии одного из контрольно-пропускных пунктов с 3 ноября и до конца года. Об этом в эфире телеканала «Рада» сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Он добавил, что на КПП «Краковец-Корчева» может произойти забастовка перевозчиков, которые будут требовать улучшения своей работы, а также будут выступать против украинских перевозчиков, в которых они видят прямых конкурентов. В связи с этим, КПП будет заблокирован.

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#польша
#украина
#экспорт
#таможня
#германия
#экономика
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Глава Минфина РФ Силуанов назвал причину высокого госдолга США
Силуанов: высокий госдолг США вызван бесконтрольной эмиссией доллара
04 ноября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

У США наблюдается большой госдолг, который в большей степени вызван бесконтрольным выпуском доллара в обращение. Об этом в ходе беседы с журналистами заявил министра финансов России Антон Силуанов.
Он отметил, что проблемы для США создаёт их уверенность в том, что доллар по прежнему является сильной и надёжной валютой. Из-за такой убеждённости в США печатаются деньги и покупаются ими же, также скупаются облигации Штатов.  

По словам Силуанова, невозможно достичь устойчивости валюты при бесконтрольной эмиссии, что и приводит к росту долга. Выпуск большого количества денег отвлекает расходы бюджета, в том числе на обслуживание долга. В результате, происходит рост ставок, а денег для нужд самой страны становится меньше.  

Напомним, что в середине сентября госдолг США вновь достиг рекордного показателя в 33 триллиона долларов. А в начале октября он за один день вырос на 275 миллиардов долларов, что на 3% превышает всю задолженность России.  

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#экономика
#антон силуанов
#минфин
#сша
#долги
#доллар
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Крым стал инвестиционно привлекательным регионом, несмотря на санкции
Константинов: Крым привлекает инвесторов, несмотря на санкции
04 ноября 2023, 16:07

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Иностранные инвесторы проявляют интерес к Крыму, несмотря на санкционные ограничения. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в ходе Международной выставки-форума «Россия».
Он рассказал, что в тот момент, когда Крым входил в состав Украины, это был инвестиционно совершенно не привлекательный регион. Даже несмотря на отсутствие санкций, которые сейчас наложены на всю Россию. 

В настоящее время, по словам Константинова, инфраструктура Крыма развивается, это перспективный регион, который привлекает к себе инвесторов, в том числе и из других государств.

Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» торжественно открылась 4 ноября на территории ВДНХ. Свои стенды представили 89 регионов РФ, а также различные российские организации. Выставка открыта для всех желающих до 12 апреля 2024 года. 

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#крым
#инвестиции
#россия
#регион
#иностранцы
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Набиуллина рассказала о выплатах пенсий и зарплат в цифровых рублях
Набиуллина: выплаты пенсий и зарплат в цифровых рублях – добровольны
04 ноября 2023, 13:25

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Выплата пенсий, зарплат и стипендий в цифровых рублях будет добровольной. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что граждане России смогут самостоятельно выбрать, в каком формате они предпочтут получать те или иные государственные выплаты. 

В качестве подтверждения своих слов Набиуллина напомнила, что россияне ранее также могли самостоятельно выбрать, как получать пенсию, когда речь зашла о банковской карте «Мир». Тогда граждане могли согласиться на получение выплат на счёт добровольно. Те, кто не желал пользоваться банковской картой, продолжили забирать пенсионные выплаты в отделениях почты.  

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#пенсия
#зарплата
#цифровизация
#рубль
#эльвира набиуллина
#банк россии
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Силуанов заявил о стабилизации курса рубля
Силуанов: курс рубля стабилизировался из-за введённых валютных мер
04 ноября 2023, 13:13

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Курс российского рубля стабилизировался и в ближайшее время будет придерживаться текущего уровня. Об этом на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в ходе выставки-форума «Россия» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он отметил, что добиться такого результата удалось за счёт принятия мер по усилению контроля за возвратом валютной выручки экспортёрами. 

По его словам, ужесточение контроля сыграло огромную роль в стабилизации курса рубля. По прогнозам Минфина, в ближайшее время курс будет сохраняться в намеченных сейчас параметрах.

Отмечается, что на 4 ноября курс доллара, согласно данным Центробанка, составляет 93,03 рубля, а евро – 99,01 рубля. 

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#антон силуанов
#экспорт
#курс
#рубль
#валюта
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Набиуллина заявила, что банковская система России абсолютно здорова
Набиуллина: банковская система РФ абсолютно здорова и помогает экономике
04 ноября 2023, 12:22

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. Об этом на Международной выставке-форуме «Россия» заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Она напомнила, что серьёзный упадок банковской системы наблюдался в 1990-е, когда в отрасль пришло большое количество некомпетентных людей, часто «без совести». 

По словам Набиуллиной, такие представители банковской системы собирали деньги у граждан и благополучно выводили из на личные зарубежные счета. Поэтому стояла задача полностью избавиться от такого беспредела, поскольку «банковская система – это кровеносная система экономики», подчеркнула глава Центробанка. 

Согласно данным Банка России, которые озвучила Набиуллина, за период с 2013 года было выведено с рынка 452 недобросовестных и нежизнеспособных банка. 

Специалист отметила, что 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике. 

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#банк
#россия
#центробанк
#эльвира набиуллина
#экономика
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Экс-министр экономики РФ Нечаев: Кризис в КНР болезненно скажется на России
03 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/btgbtg

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что, если в Китае произойдёт экономический кризис, он окажет самое негативное влияние на Россию.
«Если в Китае развернётся масштабный кризис и его экономический рост замедлится не с 5% до 4,8% по итогу этого года, а более серьезно, то для РФ это будет очень болезненно. Тогда КНР сократит закупки товаров из нашей страны, и это больно ударит по российскому бюджету и нашим производителям сырья», — пояснил в колонке NEWS.ru Нечаев.

Вместе с тем, согласно данным пограничных служб Федеральной службы безопасности (ФСБ), с января по сентябрь текущего года наибольшее количество туристических поездок в Россию было совершено гражданами Китая.

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#россия
#китай
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#экономика
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