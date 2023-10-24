Россия второй год подряд бьёт рекорды по сбору урожая зерна

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Россия в этом году соберёт второй по размеру в истории урожай зерна. Об этом в беседе с журналистами рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она пояснила, что в 2023 году Россия соберёт порядка 140 млн тонн зерна. Такой показатель станет вторым после рекордного 2022 года, когда было собрано 158 млн тонн.
Также России удастся удержаться на первом месте в мировом экспорте пшеницы. По прогнозам Минсельхоза с 1 июля этого года по 30 июня следующего экспортный потенциал страны составит 60 млн тонн зерна.
Напомним, что до 2022 года рекордный урожай был собран в 2017 году. Он составил 135,5 млн тонн зерна.
Ранее представители стран G7 вновь обратились к России с требованием возобновить зерновую сделку.
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Также России удастся удержаться на первом месте в мировом экспорте пшеницы. По прогнозам Минсельхоза с 1 июля этого года по 30 июня следующего экспортный потенциал страны составит 60 млн тонн зерна.
Ранее представители стран G7 вновь обратились к России с требованием возобновить зерновую сделку.
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Анастасия Чинкова