Россия заняла 5 место в мире по золотым запасам, пропустив вперёд Индию

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По данным национальных центробанков, российские золотовалютные резервы в мае сократились на 11,6 млрд долларов, достигнув отметки в 584,2 млрд долларов.
Таким образом Россия уступила Индии 4 место среди экономик с наибольшими международными активами. РФ теперь занимает 5 место.
Китай в свою очередь продолжает сохранять первенство по объёму международных резервов. К концу мая нынешнего года активы этой страны достигли 3,371 трлн долларов.
Структура международных резервов Российского ЦБ восстановилась в марте, и теперь эти данные вновь начали публиковать.
Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.
Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.
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Китай в свою очередь продолжает сохранять первенство по объёму международных резервов. К концу мая нынешнего года активы этой страны достигли 3,371 трлн долларов.
Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.
Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.
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Мария Фирсова