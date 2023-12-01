Россиян освободят от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году

Фото: Фотобанк Московской области
В России планируется принятие закона, предусматривающего отмену комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях для физических лиц. Нововведения могут вступить в силу уже в начале 2024 года, пишут «Известия».
«Проект закона дорабатывался более трёх с половиной лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. По планам изменения помогут решить финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ», — рассказали в Госдуме.
Депутата отметили, что новый закон отменит комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях, у платежных агентов или операторов почтовой связи физлицами.
Читайте также:
Минсельхоз: Цены на продукцию птицеводства выросли из-за высокого спроса
Представитель ЦБ Данилова: Экспортеры увеличили продажи валюты в России на 36%
Путин анонсировал поддержку национального предпринимательства
Диана Аванесян