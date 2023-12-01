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Россиян освободят от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году

«Известия»: Россиян освободят от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году
01 декабря 2023, 04:43
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

В России планируется принятие закона, предусматривающего отмену комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях для физических лиц. Нововведения могут вступить в силу уже в начале 2024 года, пишут «Известия».
«Проект закона дорабатывался более трёх с половиной лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. По планам изменения помогут решить финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ», — рассказали в Госдуме.

Депутата отметили, что новый закон отменит комиссии при оплате ЖКУ в кредитных организациях, у платежных агентов или операторов почтовой связи физлицами.


Ранее законопроект поддержал президент России Владимир Путин. Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь поддержал решение вынести этот вопрос на обсуждение.

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В России поставлен абсолютный рекорд по продажам смартфонов
«Известия»: Россия вышла на абсолютный рекорд по продажам смартфонов
01 декабря 2023, 04:31

Фото: istockphoto/Mustafa Kaya

Как сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка, продажи смартфонов в России достигли абсолютного рекорда — более 27 миллионов устройств были проданы с начала текущего года.
Данные сравнения говорят о значительном росте: за 11 месяцев предыдущего года было реализовано 22 миллиона смартфонов, а в 2021 году — 26 миллионов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что общее число проданных смартфонов к концу года составит 33,5–34 миллиона, что превысит предыдущие показатели. Муртазин также учитывает данные о сером импорте устройств.

Согласно генеральному директору TelecomDaily Денису Кускову, в стране произошло замедление покупательской активности. Однако россияне считают, что обстановка стабилизировалась, что побуждает их тратить средства на приобретение новых телефонов. По мнению Кускова, у некоторой части населения заметно выросла заработная плата, что также стимулирует их к покупкам.

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#россияне
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ЦБ РФ оценил рост продаж валюты экспортерами
Представитель ЦБ Данилова: Экспортеры увеличили продажи валюты в России на 36%
01 декабря 2023, 04:24

Фото: iStock/ipopba

Глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что в октябре и ноябре крупнейшие российские экспортеры повысили продажи иностранной валюты в стране более чем на треть. Её слова цитирует пресс-служба Банка России.
«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — проинформировала Данилова в ходе пресс-конференции по обзору финансовой стабильности.

Отмечается, что рост продаж валют экспортерами из РФ в совокупности с повышением ключевой ставки Центробанка способствовали укреплению курса рубля. Глава департамента добавила, что в дальнейшем ситуация будет напрямую зависеть от внешней торговли и динамики цен на нефть.

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#валюта
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Стало известно о пройденном в России пике роста зарплат
РБК: пик роста зарплат в России был пройден
01 декабря 2023, 01:29

Фото: istockphoto/tuaindeed

В сентябре 2023 года темпы роста заработных плат в России замедлились: реальные доходы (с учетом инфляции) увеличились на 7,2% в годовом измерении, в то время как в августе этот показатель составлял 9,5%, пишет РБК.
Номинальные заработные платы, начисленные сотрудникам, увеличились на 13,6%, снизившись с 15,1% в предыдущем месяце. Уровень безработицы достиг исторического минимума и составил 2,9%, как с учетом сезонных изменений, так и без них.

Специалисты из ВНИИ труда Минтруда России отметили, что на российском рынке труда сформировалась устойчивая ситуация для соискателей работы. В производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике наблюдается повышенный спрос и соответственно высокие предложения по заработным платам.

Согласно прогнозу Минэкономразвития о социально-экономическом развитии на период с 2024 по 2026 годы, ожидается, что номинальные заработные платы будут увеличиваться в среднем на 7,7% ежегодно, а реальные доходы вырастут на 2,5%. Это предполагаемое увеличение доходов, в совокупности с общим ростом, предоставит уровень потребительской активности, считают в Минэкономразвития.

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Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
Новак: Бразилия с 1 января 2024 года вступает в ОПЕК+
01 декабря 2023, 00:01

Фото: iStock/Milton Rodney Buzon

Бразилия с 2024 года вступает в ОПЕК+, заявил вице-премьер РФ Александр Новак со ссылкой на бразильского министра энергетики Алешандри Сильвейра.
Так, со следующего года в ОПЕК войдут 24 государства, отметил Новак в интервью «России-24».

«Министр Бразилии подтвердил, что с 1 января 2024 года он вступает в наше партнерство ОПЕК , и таким образом будет уже 24 страны взаимодействовать по балансировке ситуации на рынке», — сказал вице-премьер.

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#министр
#интервью
#бразилия
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Страны ОПЕК+ договорились о дополнительных сокращениях добычи нефти
Новак: страны ОПЕК+ приняли решение о допсокращениях добычи нефти
30 ноября 2023, 21:51

Фото: iStock/zhengzaishuru

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти суммарно на 700 тысяч баррелей в сутки. Об этом Новак сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам вице-премьера, Саудовская Аравия подтвердила на первый квартал следующего года, что она сохранит добровольные сокращения на миллион баррелей в сутки.

Ранее Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продолжит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей ежесуточно. Он отметил, что в декабре будет проведён анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения или увеличения производства нефти и нефтепродуктов.

Такая мера является дополнительной к добровольному сокращению добычи на 500 тысяч б/с, о котором российская сторона сообщила в апреле 2023 года. Сокращение будет действовать до конца 2024 года.

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#россия
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#биржа
#активы
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#экономика
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Подмосковные производители за год увеличили объём отгрузки товаров на 22,5%
30 ноября 2023, 20:23

Фото: Мининвест МО

Промышленные предприятия Московской области отгрузили с января по октябрь товаров собственного производства более чем на 4,4 трлн рублей. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём отгрузки промышленных товаров предприятиями Подмосковья за 10 месяцев этого года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он превысил 4,4 трлн рублей. При этом более 88% продукции на сумму свыше 3,9 трлн рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности региона», – отметила Зиновьева.
В секторе обрабатывающей промышленности наибольший объем отгрузки пришёлся на пищевую промышленность (более 892 млрд рублей). Металлургические компании и предприятия по выпуску изделия из металла суммарно отгрузили товаров на 702 млрд рублей.

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#мининвест мо
#экономика
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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье наградили победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»
30 ноября 2023, 20:14

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса, а также НКО. В этом году от Подмосковья было подано 24 заявки в шести номинациях.

Победителями стали представители Королёва, Рузского городского округа, Красногорска и Сергиева Посада. На церемонии награждения им вручили грамоты и памятные подарки. Победители представят Московскую область на межрегиональном этапе, где будут отобраны участники федерального этапа.

Подробнее о конкурсе «Мой добрый бизнес» можно узнать на сайте
 
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#мининвест мо
#экономика
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#московская область
#подмосковье
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Bloomberg: ЕК представит 12 декабря план евроналога на прибыль с замороженных активов РФ
30 ноября 2023, 17:50

Фото: iStock/sinonimas

Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования замороженных суверенных активов России для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что данный план будет обсуждаться лидерами стран Европейского союза на саммите 14-15 декабря. При этом единого мнения по этому предложению между государствами ЕС нет. Отмечается, что согласно этому плану, взимаемый Евросоюзом налог не будет пересекаться с национальными налогами и сборами. 

Ранее генеральный директор «СПБ Биржи» Евгений Сердюков сообщил, что «CПБ биржа» рассчитывает получить разрешение Минфина США на вывод клиентских активов. По словам гендиректора, разрабатываются несколько разных сценариев разблокировки клиентских активов.

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В России утвердили бюджет на три года
Мишустин: в РФ подписали бюджет на три года, средства начнут поступать в 2024
30 ноября 2023, 16:19

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что бюджет на следующие три года подписан. Об этом Мишустин сообщил на заседании правительства.
По словам премьер-министра, необходимо сделать все, чтобы средства начали поступать уже с первых дней следующего года. 

Ранее Мишустин сообщил, что внутренний валовый продукт (ВВП) России с января по сентябрь этого года вырос на 2,8%. По словам Мишустина, если рассматривать только данные сентября, то можно увидеть двукратное увеличение показателя до отметки более чем в 5% в годовом выражении.

Напомним, президент РФ Владимир Путин спрогнозировал рост ВВП России. По его оценке, по завершении 2023 года, показатель должен составить от 2,8% до 3%. Глава государства отмечал, что такой показатель – это хороший результат. По его словам, Россия полностью преодолела спад, который отмечался в прошлому году, поэтому сейчас идёт стремительный рост показателей.

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