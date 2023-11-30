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Россиян предупредили о ликвидации всех ИП

Депутат Госдумы Кирьянов предупредил о ликвидации всех ИП в России
30 ноября 2023, 06:51
Фото: iStock/hirun

Фото: iStock/hirun

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что эксперимент по введению налога для самозанятых в РФ может привести к ликвидации формы ведения бизнеса, известной как ИП. Об этом пишет URA.RU.
По словам специалиста, в 2029 году будет проведена оценка результатов эксперимента, которая может стать определяющей для индивидуальных предпринимателей. Кирьянов отметил, что ИП, как форма ведения бизнеса и налогообложения, устарела. Сейчас она остаётся актуальной только для налогоплательщиков, которые занимаются малым и микробизнесом.

Депутат пояснил, что при успешной оценке эксперимента по введению налога для самозанятых, индивидуальным предпринимателям придётся выбрать другие способы налогообложения. В свою очередь самозанятые могут продолжать работать на себя, при отсутствии планов масштабировать бизнес.


Сейчас ставки налога для самозанятых составляют 4% для физлиц, или 6% для ИП и юридических лиц. Предприятия с общим налоговым режимом должны уплачивать в бюджет 20% от дохода. Отмечается, что 3% сборов получает федеральный бюджет, ещё 17% - бюджет субъекта. Российские регионы наделены правом понижать налоговую ставку, однако она не ниже 12,5%.

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Экономист Гиринский объяснил, как с 1 декабря пересчитают пенсионеров и их доход
30 ноября 2023, 01:50

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил, что с 1 декабря Росстат усовершенствует методику статистического учета пенсионеров и их доходов. Об этом пишет «Прайм».
Специалист напомнил, что приказ Росстата, подписанный в середине ноября, регламентирует ряд форм учёта данных. В частности, это «N94 Пенсии» — краткая форма, «Пенсии-Н», содержащая информацию о неработающих пенсионерах, а также «94 Пенсии-Р», в которой содержатся данные о работающих пенсионерах.

«Обновления позволят точнее оценить нагрузку по пенсионным выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», — цитирует агентство слова собеседника.

Так, на основании этих данных становится возможным более точно рассчитать индексацию пенсий в отдельных регионах.

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#россия
#пенсионеры
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Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
Глава Роснефти Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина
30 ноября 2023, 00:47

Фото: сайт Кремля

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что кризис на российском топливном рынке, вынудивший правительство ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов, был вызван неправильными шагами в налоговой политике государства. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».
«Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли», — цитируются слова главы компании в пресс-релизе за январь-сентябрь.

По мнению Сечина, кризис на внутреннем рынке топлива в августе — сентябре 2023 года был спровоцирован непроработанным решением по сокращению демпфера. Уточняется, что речь идёт о сокращении с сентября демпфера за топливо вдвое, который уже с октября при этом было решено вернуть к прежнему объёму.

«В частности, предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent. При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для РФ ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», — подчеркнул Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что для налоговых целей хотят прибегнуть к виртуальным затратам на фрахт для более не существующих маршрутов поставки в Европу нефти из России без учёта логистических издержек, конверсионных расходов, затрат на страхование и процентных платежей по кредитам.

«Все это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов», — цитирует «Роснефть» слова Сечина.

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Сотрудничество России и Африки обсудили на панельной дискуссии в Сочи
29 ноября 2023, 17:38

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области

Панельная дискуссия «Россия-Африка: наука и образование в целях развития» состоялась во второй день работы III Конгресса молодых ученых. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках форума участниками были подняты вопросы о научно-образовательном сотрудничестве России и Африки. На дискуссии обсудили школьное и высшее образование, различные инструменты международного сотрудничества,а также смогли подготовить конкретные примеры взаимодействия в области технических, сельскохозяйственных и геологоразведочных наук стран.

«Тема сотрудничества с Российской Федерацией для нас чрезвычайно важна. Мы воспринимает Россию как успешное государство и наследницу Советского Союза. Многие на африканском континенте ожидают от Российской Федерации продолжения тех начинаний, которые были заложены Советским Союзом в части помощи африканскому континенту в области образования и, в частности, в развитии кадров. Это критически важные задачи, и мы с нетерпением ждем продолжения этого исторического сотрудничества», — отметил на ВСК экс-президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки.

Кроме этого, ​он также добавил, что приоритетным направлениями ​сотрудничества являются привлечение иностранных школьников к участию в российских олимпиадах, победители которых смогут рассчитывать на льготы при поступлении в российские ВУЗы и целевая подготовка иностранных кадров в России, а также расширение международной академической активности.

Стоит отметить, что конгресс проходит с 28 по 30 ноября 2023 года на федеральной территории «Сириус». 

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#государство
#россия
#африка
#форум
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В Подмосковье стартовало строительство производства алюминиевой проволоки
29 ноября 2023, 17:23

Фото: Мининвест МО

Производитель проволоки из алюминия начал строительство нового производственного корпуса в городском округе Протвино, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Опытный завод «Авиаль» наладит на предприятии изготовление полуфабрикатов для сварки, авиационных заклёпок и проволоки для изготовления шипов зимней резины.
«Предприятие выпускает 20 тонн сварочных материалов в месяц, а после ввода новой производственной площадки увеличит мощности в пять раз. В рамках инвестпроекта будет запущено два производственных корпуса. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первый планируется в IV квартале следующего года. Объём инвестиций превысит 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии, по её словам, будет создано не менее 50 рабочих мест. 

Продукция компании «Авиаль» применяется везде, где нужна сварка алюминиевых конструкций – от авиации и судостроения до изготовления шипов для зимних колёс. Расширение производства позволит заводу занять нишу, в которой ещё недавно монополистами были производители проволоки из Германии, Финляндии и Франции.

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#завод
#строительство
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Обойная фабрика из Балашихи запустила сервис примерки с использованием QR-кодов
29 ноября 2023, 16:27

Фото: Мининвест МО

Производитель виниловых обоев «Палитра» из Балашихи запустил новый сервис для дилеров, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Это генерация QR-кодов для бесплатной примерки обоев в интерьере.
«Сервис позволит создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров, которые будут размещать рядом с ценой. Это удобно для тех, кто выбирает обои: продавцов-консультантов обойных магазинов, покупателей и закупщиков оптовых фирм», – говорится в сообщении.
«Палитра» – одно из крупнейших производств виниловых обоев в России.  В ассортименте фабрики - более 2,5 тыс наименований обоев и семь инновационных продуктов. 
 
Как рассказали в министерстве, на предприятии есть собственная лаборатория, где проводят испытания по стандартам ГОСТ.
 
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#мининвест мо
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#экономика
#фабрика
#qr-код
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье на земле за 1 рубль построят производство гвоздей и полимерной сетки
29 ноября 2023, 14:21

Фото: Мининвест МО

В Павлово-Посадском городском округе появится производственный комплекс по изготовлению полимерной сетки и гвоздей. Соглашение подписано с компанией «Артгеваль» в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
«Объём инвестиций в проект оценивается в 25 млн рублей. Новое производство начнёт работу в III квартале 2026 года. Арендная плата в течение трёх лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Компания «Артгеваль» работает на рынке более четырёх лет. В рамках инвестпроекта на предприятии будут выпускать оцинкованную сетку рабицу, профилированные листы для крыш и заборов, строительные гвозди. Также на станках с числовым программным управлением начнут изготавливать металлические изделия различной конфигурации.
«Уже сейчас компания изготавливает всю продукцию из отечественных металлов и полимеров. Производственный комплекс, который «Артгеваль» построит на участке площадью 0,8 га, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Планируется, что на новом предприятии появятся 30 рабочих мест.

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#екатерина зиновьева
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#мининвест мо
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#строительство
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#импортозамещение
#экономика
#подмосковье
#московская область
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В Крыму оценили ущерб, нанесённый инфраструктуре полуострова стихией
Константинов: сумма ущерба крымской инфраструктуре составила 1,3 млрд рублей
29 ноября 2023, 13:33

Фото: istockphoto/LexisJan

Ущерб от стихийного бедствия в Крыму уже превышает 1,3 млрд рублей.
Об этом рассказал глава парламента республики Владимир Константинов.

«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 349 027 825 рублей», —заявил он во время заседания регионального органа законодательной власти.
При этом данные неокончательные. Подсчёт ущерба продолжается. Средиземноморский циклон принес в Крым шторм ливнями и ветром до 40 м/с. Многие села на полуострове оказались обесточены, ветер повалил деревья, повредил газопроводы, а морские волны залили прибрежные районы Евпатории. 

В Севастополе и некоторых муниципалитетах республики был введён режим ЧС. По словам главы региона Сергей Аксенов, всего повреждены более 739 домовладений.

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#ущерб
#новости
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«Отсутствие воспитания»: Экономист Ракша объяснил недоверие молодёжи к вкладам в банках
Экономист Ракша объяснил, почему молодёжь в РФ не доверяет банковским вкладам
29 ноября 2023, 11:47

Фото: iStock/Deagreez

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, из результатов которого стало ясно, что большая часть российской молодёжи (58 процентов) не доверяют банковским вкладам и не считают, что таким образом можно накопить ощутимую сумму денег.
При этом, старшее поколение откладывает деньги в банках в разы чаще. Около 62 процентов людей в возрасте убеждены, что копить деньги и хранить их на сберегательных счетах просто необходимо. Разобраться в причинах столь широкого разрыва в доверии к банкам в поколениях российского общества «Радио 1» помог экономист, автор Telegram-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша.

По мнению эксперта, проблема заключается вовсе не в нынешней банковской системе или экономической ситуации в стране. Молодое поколение (молодёжью в России считаются люди в возрасте до 35 лет) просто не приучено к правильному обращению с деньгами. Этими знаниями их не обеспечило то самое старшее поколение, родители. 

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«Я когда-то, когда вёл программу на радио и упёрся однажды в тему – «Считают ли родители возможным сообщать о своих финансовых проблемах детям», и подавляющее большинство сказало, что нет. При этом, та же самая когорта 35 бывает готова обсуждать ту же самую тему со своими родителями», - поделился Ракша.

Однако, как отметил экономист, когда нынешнее молодое поколение всё же вырастает, и встречается лицом к лицу с управлением собственными финансами, то оказывается совершенно к этому не готовым. Финансовая грамотность появляется у людей примерно к среднему возрасту, путём проб и ошибок. 

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«За финансовую грамотность отвечает Центральный банк, в котором создано специальное управление, и в министерстве финансов тоже есть специальная программа. Они устроили обучение финансовой грамотности в школе, только они не тому совершенно учат. Они учат тому, как инвестировать, тому, как играть на фондовом рынке, как не попасть в руки мошенников. А тому, как управлять семейными финансами не учит никто», - подчеркнул эксперт.

По словам Ракши, проблема недоверия российской молодёжи к банкам и их нежелание откладывать деньги кроется в банальном незнании того, как устроены финансы и как правильно ими распоряжаться.

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#деньги
#экономика
#финансы
#обучение
#молодёжь
#сбережения
#центро
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Новый сервис на подмосковном портале госуслуг будет проверять сведения о земельном участке
29 ноября 2023, 10:31

Фото: Минимущество МО

Услугу по предоставлению земельных участков без торгов оптимизировали на подмосковном портале госуслуг, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона. Это должно снизить число отказов в предоставлении услуги и помочь заявителям снять с участка ограничения.
«Новый сервис автоматически проверяет земельный участок на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения по таким показателям, как права третьих лиц, наличие защитных зон, береговые полосы и так далее. Человек, планирующий подать заявление, получит файл с подробным перечнем обременений и графическим изображением всех пересечений», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна в разделе «Земля и стройка» – «Предоставление земельных участков». Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно начать заполнять электронную форму заявления и ввести кадастровый номер участка. Система сама подгрузит его основные характеристики и сформирует документ.
 
Подать заявление могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, планирующие получить землю без торгов. Эти участки могут быть использованы для строительства, ведения фермерского хозяйства, садоводства, реализации инвестпроектов и многого другого.
 
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