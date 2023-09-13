Россиянам назвали причины повышения первоначального взноса льготной ипотеки

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Аналитик Владимир Чернов объяснил увеличение правительством РФ минимального первоначального взноса по ипотеке с господдержкой до 20% тем, что такие меры должны способствовать предотвращению перегрева рынка недвижимости.
«Правительство РФ повышает первоначальный взнос по ипотечным программам с государственной поддержкой, чтобы избежать перегрева рынка недвижимости в стране. Увеличение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой приведёт к замедлению темпов роста спроса или его снижению на первичном рынке недвижимости, что отразится на объёмах продаж и замедлит темпы роста цен на первичную недвижимость», — пояснил в беседе с RT Чернов.
По его словам, также будут сокращены субсидии банкам, финансирующими ипотеку с господдержкой.
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