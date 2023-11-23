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Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег

Экономист Беляев: самый прибыльный способ вложения денег — банковский вклад
23 ноября 2023, 04:34
Фото: istockphoto.com/Valeriya

Фото: istockphoto.com/Valeriya

Экономический аналитик Михаил Беляев утверждает, что самый выгодный способ инвестирования средств в настоящее время — это размещение денег на банковский вклад. В беседе с «Лентой.ру» он также описал и другие варианты для хранения финансов.
Беляев объяснил, что эффективность различных вложений зависит от того, какие ожидания у инвестора и какая сумма у него в наличии.

«Для тех, кто предпочитает сохранность средств, банковский вклад — лучший вариант, чем альтернативы. В настоящее время ключевая ставка высока, а банки предлагают высокие проценты за краткосрочные вклады. Люди могут получать до 15 процентов дохода, не беспокоясь о рисках», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, другие финансовые инструменты вряд ли приносят больше дохода людям без специальных знаний.

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В Кабмине дали оценку идее регулирования цен на бензин и дизель
Правительство РФ не поддержало идею регулирования цен на топливо
23 ноября 2023, 08:05

Фото: istockphoto/bizoo_n

В кабинете министров России не поддержали законопроект о регулировании стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом сказано в отзыве правительства на соответствующую инициативу, которую подготовила и внесла на рассмотрение в Государственную думу фракция ЛДПР.
Группа депутатов от этой партии разработала соответствующий документ нынешней осенью, напоминают «Известия». В отзыве указано, что, прежде всего, данная инициатива не получила поддержки регуляторов. К недостаткам законопроекта было отнесено отсутствие анализа и оценки влияния предлагаемых мер государственного регулирования цен на розничный топливный рынок.

В правительстве отметили, что данные меры приведут к дестабилизации рыночного ценообразования, снизят инвестиционную привлекательность нефтеперерабатывающей отрасли и затормозят развитие сети автозаправочных станций.

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Доля нефтегазовых доходов бюджета России опустилась до минимальной за 16 лет
23 ноября 2023, 07:50

Фото: istock / zhengzaishuru

В Российской Федерации доля нефтегазовых доходов федерального бюджета опустилась до минимальной планки с 2007 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Счетной палаты.

За период с января по сентябрь 2023 года  доходы федерального бюджета от нефти и газа составили 28,3% всех поступлений. В сравнении в таким же периодом предыдущего года, доля нефтегазовых доходов уменьшилась на 15%. В денежном эквиваленте эти доходы сократились на 2,9 триллиона рублей.

Такая динамика объясняется снижением средней стоимость на нефть марки Urals и на природный газ, а также снижением поступлений налогов на добычу полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что больше всего в РФ зарабатывают специалисты в нефтегазовой сфере.  Подробнее об уровнях доходов читайте в нашем материале.

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#газ
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#нефть
#доходы
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Воробьёв поздравил главу Центра двойных технологий «Союз» с присвоением звания Героя Труда
22 ноября 2023, 19:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Дзержинск заехал в Центр двойных технологий «Союз» и поздравил его гендиректора Юрий Милёхина с присвоением ему звания Героя Труда.
«Я сегодня заехал на предприятие, чтобы поздравить вас, Юрий Михайлович, и коллег, которые здесь работают. Президент присвоил вам высокое звание. Хочется высказать слова признательности в вашем лице всем сотрудникам, а их более 2,5 тыс. Вы делаете важное дело. Каждый выполняет на своём участке серьёзную работу – технолог он, конструктор или электрик», – сказал Воробьёв
Предприятие имеет стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса России. С использованием уникальных технологий и материалов на нём уже более 75 лет производят заряды и ракетные двигатели на твёрдом топливе для систем вооружения, корпуса для ракетных двигателей из композиционных материалов, продукцию металлообработки, аэрозольные установки пожаротушения. Передовые разработки Союза» активно используют в современных образцах вооружения.
 
ФЦДТ «Союз» входит в структуру АО «Спецхимия» ГК «Ростех». Более 25 лет предприятие возглавляет Юрий Милёхин. В этом году президент удостоил гендиректора, генерального конструктора предприятия звания Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом.
«В 2022 году нашему предприятию исполнилось 75 лет. У нас работает много заслуженных конструкторов, изобретателей, лауреатов государственных премий, премий правительства. Многие сотрудники награждены орденами и медалями России. Но нас не забывает и область. Огромное спасибо, Андрей Юрьевич, за внимание и поддержку, – сказал Милёхин. 
Он напомнил, что сегодня круглосуточно идет работа по выпуску необходимой для страны продукции. В последний год предприятие существенно нарастило число сотрудников. Они трудятся в четыре смены. 
 
В центре работает более 2,4 тыс специалистов – химиков, технологов, инженеров. За высокие результаты более 200 сотрудников удостоены высших премий страны.
 
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#подмосковье
#московская область
#дзержинский
#предприятие
#герой
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Аграрии Московской области заготовили рекордный объём кормов
22 ноября 2023, 16:48

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области вырастили и заготовили рекордный за последние 10 лет урожай кормовых культур. Об этом сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
«В регионе завершился сезон заготовки кормов уборкой кукурузы на корнаж – перспективного корма для высокопродуктивного молочного животноводства. Заготовлено 1 млн 800 тыс тонн грубых и сочных кормов, что на 20% превышает потребность крупного рогатого скота на зимний стойловый период 2023-2024 года», – пояснил Мурашов
Он отметил, что подмосковные хозяйства активно применяют новые и высокоэнергетические корма. 
 
Среди лидеров по заготовке кормов зампред выделил Ступино, Серпухов, Пушкино и Зарайск. Там аграрии заготовили в общей сложности 34 тыс тонн – на 10% больше прошлогоднего показателя. 

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#владислав мурашов
#минсельхозпрод мо
#корм
#аграрный сектор
#апк
#сельское хозяйство
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Помощник президента Орешкин допустил, что рубль будет укрепляться и дальше
22 ноября 2023, 01:20

Фото: сайт Кремля

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин допустил дальнейшее укрепление курса российской национальной валюты, однако рассчитывать на какие-либо кардинальные отклонения не стоит. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».
«Восстановление потребительского и инвестиционного спроса и привело к росту спроса на импортную продукцию. Одновременно с этим в текущем году цены на нефть и газ оказались ниже, чем они были в прошлом году. На этом фоне курс рубля, естественно, скорректировался», — отметил Орешкин.

По словам помощника президента, рубль укрепляется в том числе и потому, что сокращаются временные оттоки капитала и стабилизируется платёжный баланс.

Ранее кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Радио 1» заявил о том, что сработали меры правительства, которые направлены на возврат валютной выручки в Россию. Это сдержало спекулянтов с предшествующего повышения курса доллара по отношению к рублю. Кроме этого, российская экономика наконец начала показывать признаки серьезного оживления.

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#курс рубля
#рубль
#экономика
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Глава Минпромторга Мантуров оценил подмосковное производство мебели
21 ноября 2023, 22:55

Фото: Минпромторг РФ

Зампред правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров побывал на подмосковной фабрике «Живые диваны» в Богородском городском округе. Его сопровождала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
Компания более 20 лет выпускает диваны, кресла, кровати и другую мебель, а также аксессуары к ней, под торговой маркой MOON. За сутки там изготавливают порядка 1 тыс диванов, около 300 матрасов, 170 кроватей и многое другое.
«Сейчас компания расширяет производство – строит завод, где будут выпускать трубы из металла, проволоки, механизмы трансформации и пластиковые комплектующие. Объём инвестиций в проект – 2 млрд рублей. Строительство планируют завершить в IV квартале 2025 года. Отходы производства будут перерабатываться», – рассказала Зиновьева.   Для реализации этого проекта компания воспользовалась поддержкой региона.
Делегация обсудила с руководством фабрики перспективы развития предприятия и осмотрела производство.
 
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#минпромторг
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#богородский городской округ
#московская область
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Подмосковные производители представили уникальные балыки на выставке-форуме «Россия»
21 ноября 2023, 22:20

Фото: Istockphoto / peredniankina

На выставке-форуме «Россия» можно купить балыки по старорусским рецептам от производителя из Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
В 48-м павильоне на ВДНХ развернулась продуктовая ярмарка, где ежедневно можно продегустировать и приобрести продукцию фермеров со всей страны. На этой неделе Московскую область представляют производители мясных деликатесов из Звенигорода. 
«Крафтовое производство «Балыки СтароруССкие» работает с 2019 года. Супруги Андрей и Алёна коптят мясо и рыбу на дровах и делают домашнюю колбасу по традиционным рецептам. При этом используют только высококачественные продукты, специи, травы и мёд», – рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов
Он добавил, что в основном производитель продаёт свою продукцию на ярмарках и фестивалях. Также осуществляется доставка по Москве и Подмосковью.
 
Международная выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. 
 
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#владислав мурашов
#вднх
#выставка
#форум
#фермерские хозяйства
#продукты
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Жительница Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель»
21 ноября 2023, 22:03

Фото: Мининвест МО

Елена Куркина из Подмосковья вышла в финал федеральной программы «Мама-предприниматель», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Впервые за 10 лет главный приз программы разыграют участницы со всей России.
Для федерального этапа программы жюри отобрало 30 лучших проектов среди проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года. 
«Мы отсмотрели более 100 проектов участниц из разных уголков России. В финал вышло 30 проектов, многие из них – с социальной направленностью. В декабре каждая из участниц финала получит уникальные знания и компетенции, а также поборется за один из главных призов для развития бизнеса – 1 млн, 500 тыс и 250 тыс рублей. Также предусмотрен спецприз», – рассказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Жюри состояло из экспертов, поддерживающих развитие женского предпринимательства в России. Его возглавила куратор программы «Мама-предприниматель» Илюшникова. 
 
Елена Куркина – создательница лаборатории Mixplants для выращивания комнатных тропический растений методом микроклонирования. В планах у предпринимательницы – выводить новые сорта, а также обучать детей и взрослых научному способу разведения растений. 
 
Федеральную образовательную программу «Мама-предприниматель» разработали для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент и курирует первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов.
 
Итоги федерального этапа подведут 9 декабря.

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#экономика
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#московская область
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Стали известны потери украинского бизнеса из-за блокировки границы
Бизнес Украины потерял $8,5 млн из-за блокировки перевозчиками границы с Польшей
21 ноября 2023, 21:41

Фото: iStock/IvanSpasic

Украинские компании потеряли почти 8,5 миллионов долларов из-за блокировки границы с Польшей. Об этом сообщает издание New Voice.
Отмечается, что на польско-украинской границе продолжаются забастовки. Польские перевозчики заблокировали контрольно-пропускные пункты между двумя государствами.

В результате этих обстоятельств, украинский бизнес ежедневно теряет порядка 27,7 тысяч долларов. Таким образом, за всё время блокировки границы, а это уже около двух недель, компании с Украины потеряли почти 8,5 миллионов долларов. 

Ситуация затронула как компании, экспортирующие продукцию, так и те, что занимаются импортом. Также повышается цена и за сами товары, поскольку возникают проблемы с их логистикой. 

Представители бизнеса отмечают, что перевозчики массово отказываются брать заказы, поскольку при их невыполнении последует штраф. 

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#польша
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#бизнес
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