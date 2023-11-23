Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег

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Экономический аналитик Михаил Беляев утверждает, что самый выгодный способ инвестирования средств в настоящее время — это размещение денег на банковский вклад. В беседе с «Лентой.ру» он также описал и другие варианты для хранения финансов.
Беляев объяснил, что эффективность различных вложений зависит от того, какие ожидания у инвестора и какая сумма у него в наличии.
По его мнению, другие финансовые инструменты вряд ли приносят больше дохода людям без специальных знаний.
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«Для тех, кто предпочитает сохранность средств, банковский вклад — лучший вариант, чем альтернативы. В настоящее время ключевая ставка высока, а банки предлагают высокие проценты за краткосрочные вклады. Люди могут получать до 15 процентов дохода, не беспокоясь о рисках», — подчеркнул эксперт.
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Артем Кузьмин