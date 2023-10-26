Россиянам назвали способ снизить кредитную нагрузку

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В случае, если у вас возникли трудности с выплатой кредита, банк обязан рассмотреть возможность изменения условий задолженности, утверждает финансовый аналитик Михаил Беляев, кандидат экономических наук. Он описал способ снижения кредитной нагрузки в интервью для «Ленты.ру».
Экономист предложил воспользоваться процедурой реструктуризации долга, которая включает в себя увеличение срока выплаты кредита и снижение ежемесячных платежей.
Для начала реструктуризации необходимо связаться с банком и предоставить документы, подтверждающие вашу добросовестность как заемщика, а также документы, подтверждающие снижение вашего дохода.
Беляев также отметил, что некоторые банки могут сначала проявлять неохоту к реструктуризации, но они по закону обязаны рассмотреть такие запросы. Центральный Банк даже вынес несколько распоряжений, призывая банки выходить на встречу заемщикам.
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Для начала реструктуризации необходимо связаться с банком и предоставить документы, подтверждающие вашу добросовестность как заемщика, а также документы, подтверждающие снижение вашего дохода.
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Артем Кузьмин