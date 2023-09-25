Россиянам поднимут пенсии в 2024 году

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В России в следующем году на 7,5 процентов проиндексируют пенсии для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы сообщает «Коммерсантъ».
Таким образом, неработающие пенсионеры с 1 января 2024 года могут рассчитывать на среднюю прибавку к пенсии в сумме 1,6 тысяч рублей и достигнет 23,4 тысяч рублей.
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