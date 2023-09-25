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Россиянам поднимут пенсии в 2024 году

«Ъ»: в 2024 году пенсии неработающих россиян вырастут на 7,5%
25 сентября 2023, 10:18
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России в следующем году на 7,5 процентов проиндексируют пенсии для неработающих пенсионеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 2024-2026 годы сообщает «Коммерсантъ».

Из документа следует, что объем бюджета Социального фонда на 2024 год составит 16,2 триллиона рублей, их них 10 уйдут на выплату пенсий. Перерасчет будет произведен исходя из обновленного прогноза Минэкономики по инфляции. Ожидается, что индексация пенсий по итогам года достигнет 7,5 процентов.

Таким образом, неработающие пенсионеры с 1 января 2024 года могут рассчитывать на среднюю прибавку к пенсии в сумме 1,6 тысяч рублей и достигнет 23,4 тысяч рублей.

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#пенсионеры
#пенсии
#индексация
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Минэкономики прогнозирует высокий уровень инфляции в следующем году
25 сентября 2023, 10:39

Фото: istockphoto/Mongkol Onnuan

Среднегодовой уровень инфляции в России в 2024 году ожидается в районе 7,2%. Об этом сообщил министр экономики страны Михаил Решетников в Совете Федерации.
Для решения сложностей с курсом национальной валюты глава Минэкономики предполагает попробовать использовать некий аналог «китайской модели», передает «Коммерсант». Помочь справиться с проблемами с курсом рубля может создание своеобразной мембраны между внешним и внутренним рынками рублей. Но полностью копировать модель, используемую в Китае, где действуют два курса юаня, оншорный и офшорный, Решетников считает нецелесообразным, так как это вредно для экономики.

По прогнозу Центрального банка РФ, инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит расти и к концу 2023 года ее уровень составит около 7%. Регулятор считает причиной этого низкий курс рубля, а также тем, что внутренний спрос опережает возможности предложения.

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#банк
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Пять подмосковных городов вошли в топ-30 в России по уровню зарплат
25 сентября 2023, 10:29

Фото: Фотобанк МО

Пять городов Московской области – Красногорск, Химки, Одинцово, Домодедово и Мытищи – вошли в число 30 городов России по уровню зарплат. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.
Красногорск оказался в первой десятке. По данным статистики, среднемесячная чистая зарплата в городе в первом полугодии текущего года составляла 95,7 тыс рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года она увеличилась на 10,5%.  

В Химках средняя зарплата – 92,4тыс рублей, плюс 7,7% по сравнению с прошлогодним показателем. Среднемесячный заработок в Одинцове составляет 83,2 тыс, что на 11,2% больше, чем в прошлом году.   В Домодедове платят в среднем 81,1 тыс рублей. При этом там отмечен максимальный прирост год к году – 17,2%.   Мытищинцы получают 77,2 тыс – плюс 11,9% к 2022 году.
 
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#подмосковье
#московская область
#экономика
#зарплаты
#рейтинг
#город
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В ЦБ рассказали, стоит ли ждать ухода наличных
Зампред ЦБ Белов: наличные деньги останутся в обороте
25 сентября 2023, 09:58

Фото: iStock/SSV-Photo

Наличные деньги останутся в обороте, несмотря на активный переход на безналичную оплату. Об этом «Известиям» сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.
Он уточнил, что наличные останутся даже при условии 100%-го перехода на безналичную оплату. Это связано с нестабильной ситуацией в мире, при которой стоит оставить некий объём наличных, который, по словам Белова, последнее время активно растёт. Кроме того, система безналичной оплаты имеет уязвимые места, поэтому при возникновении сбоев необходимо иметь наличные.

Также эксперт отметил, что многие государства, ранее заявлявшие об уходе от наличных денег, передумали и решили сохранить их. По словам Белова, «уничтожить инфраструктуру легко, а восстановить потом сложно».

Кроме того, эксперт отметил, что в 2015-2016 годах Банк России прекратил выпуск монет номиналом менее одного рубля из-за падения их востребованности. Однако в настоящее время эти деньги не будут выводиться из обращения, поскольку многие платежи и ценники рассчитываются до копеек, поэтому граждане должны иметь возможность выплатить ровную сумму.

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#деньги
#цб рф
#россия
#экономика
#рубль
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В России появятся новые купюры в 1000 и 5000 рублей
25 сентября 2023, 05:59

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В октябре Гознак представит новые версии банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей, внедряя мировые тренды в их дизайн.
По словам заместителя председателя Центрального банка Сергея Белова, на банкнотах будут отображены основные символы, выбранные экспертными группами. Он также подтвердил, что цветовая гамма банкнот в 1000 и 5000 рублей останется прежней.

Новые купюры будут обладать дополнительными защитными элементами, так как с увеличением номинала растет сложность системы защиты. В дополнение, планируется проведение совместной пресс-конференции с Гознаком, после чего банкноты будут переданы в банки.

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#евро
#банки
#банкоматы
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FT: Россия избежала санкций по ограничению цен почти на весь экспорт нефти
25 сентября 2023, 04:32

Фото: iStock/Diy13

России удалось избежать санкций G7 по ограничению большей части экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщает Financial Times.
«Это будет способствовать росту доходов Кремля по мере роста цен на нефть до 100 долларов за баррель», — говорится в публикации.

Согласно анализу, проведённому газетой, почти три четверти всех морских перевозок российской нефти в прошлом месяце осуществлялись без западной страховки.

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#бензин
#экспорт
#нефть
#цены
#рф
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Правительство Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости
24 сентября 2023, 23:11

Фото: iStock/SimonLukas

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что правительство попросит топливные компании и частные АЗС продавать горючее по себестоимости.
«Премьер-министр Элизабет Борн встретится со всеми игроками сектора на этой неделе, и мы попросим их продавать топливо по себестоимости», — сказал французский лидер.

Он добавил, что малообеспеченным семьям, использующим собственный транспорт, чтобы добраться до работы, вновь будет предоставлена субсидия в размере 100 евро.

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#франция
#евро
#транспорт
#топливо
#министр
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Депутат Делягин привёл конкретные примеры истерики в Центробанке
Делягин: ЦБ уже резко поднимал процентную ставку, это было в 2014 году
24 сентября 2023, 18:40

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что в 2014 году Банк России резко поднимал процентную ставку, сейчас он делает то же самое. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Делягина, такая высокая процентная ставка — это нехороший показатель. Парламентарий считает, что у Центробанка «истерика».

«Ведь дело в том, что в реальности в прошлом году рубль спасли не эти действия регулятора, а обязательная продажа валютной выручки», — цитирует депутата Царьград.

Делягин подчеркнул, что такие действия со стороны Банка России могут привести к разрушению экономики страны, которую в дальнейшем будет тяжело восстановить.

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

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Экономики некоторых европейских стран ухудшились на фоне СВО

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#центральный банк россии
#сво
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В США испугались хода Путина и его союзников
NYP: дедолларизация мировой экономики приведет к тяжелым последствиям для США
24 сентября 2023, 13:57

Фото: iStock/YayaErnst

Расширение БРИКС и возможная дедолларизация мировой экономики могут привести к серьезным последствиям для США. Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, если американская валюта перестанет быть главной мировой валютой в результате расширения БРИКС и дальнейшего развития этой организации, то США лишатся влияния над другими государствами и возможности их контролировать. Сообщается, что процесс дедолларизации может также привести к тяжелым экономическим проблемам в Вашингтоне.

Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало к концу года укрепление национальной валюты. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что американский доллар к началу 2024 года будет стоить 94 рубля.

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#сша
#доллар
#торги
#валюта
#министр
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Экономики некоторых европейских стран ухудшились на фоне СВО
24 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Экономика Франции, Германии, Великобритании, Италии, а также Швейцарии значительно пострадала из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Данное исследование опубликовало норвежское онлайн-издание ABC Nyheter. Аналитики выяснили, что с самого начала СВО Европа испытывает на себе её отголоски. В феврале прошлого года резко выросли цены на энергоносители, а также произошли потрясения на западных финансовых рынках.
 
«Мрачные прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии. По подсчётам специалистов, если бы не было военных действий, то ВВП этих стран могли быть на 0,1—0,7% выше нынешних значений, а инфляция находилась бы на 0,2—0,4% ниже существующих показателей», —сказано в материале.
Наиболее значительный урон нанесён экономике Германии. Главными причинами послужили значительное увеличение военных расходов, а также рост количества мигрантов.

Ранее сообщалось, что затягивание военного конфликта на украинской территории уничтожит и так слабую экономику Украины. Национальный банк Украины регулярно увеличивает выпуск денег. Так, в марте 2022 года было напечатано 20 миллиардов гривен, а в июне 105 миллиардов гривен. Такой объем печати денег приближает дефолт, усиливает долларизацию экономики и приводит ее к выводу сбережений из финансовой системы страны.

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#экономика
#сво
#европа
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