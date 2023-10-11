Россиянам покажут новые деньги: какими станут 1000 и 5000 рублей

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Через несколько дней состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Редакция «Радио 1» расскажет, какими будут новые купюры и как новые деньги смогут защитить население от мошенников.
Презентация новых купюр
Презентация обновленных купюр состоится в Москве 16 октября в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сообщил ЦБ РФ в своем телеграм-канале. Трансляция мероприятия пройдет на всех официальных страницах финансового регулятора: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube. Примут участие в презентации заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
Как будут выглядеть новые банкноты
Финансисты предполагают, что на 1000-рублевую купюру будут нанесены изображения достопримечательностей Приволжского округа. Элементами дизайна купюры номиналом 5000 рублей станут знаковые места Екатеринбурга.
Новые купюры: 1000 и 5000 рублей
С вводом в оборот новых купюр связаны некоторые опасения. Ряд экспертов полагает, что может произойти резкий рост мошенничества. Это обусловлено тем, что люди еще не привыкли к видоизмененным валютам, поэтому ввести их в заблуждение станет проще. Кроме того, банковское оборудование еще не готово в полной мере к распознаванию новых валют.
Наряду с этим специалисты заверяют, что новые купюры будут оснащены дополнительными средами защиты, что убережет население от фальшивомонетчиков. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что мошенники постоянно совершенствуют свои навыки и обзаводятся современным оборудованием, поэтому купюры нужно обновлять, создавая дополнительную защиту. Об этом он рассказал в беседе с изданием aif.ru. Кроме того, выпуск новых купюр обусловлен повышенным спросом на банкноты крупного номинала со стороны населения и бизнеса, заключил эксперт.
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