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Россиянам покажут новые деньги: какими станут 1000 и 5000 рублей

ЦБ РФ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
11 октября 2023, 12:53
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Через несколько дней состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Редакция «Радио 1» расскажет, какими будут новые купюры и как новые деньги смогут защитить население от мошенников.

Презентация новых купюр


Презентация обновленных купюр состоится в Москве 16 октября в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сообщил ЦБ РФ в своем телеграм-канале. Трансляция мероприятия пройдет на всех официальных страницах финансового регулятора: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube. Примут участие в презентации заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Как будут выглядеть новые банкноты


По цвету обновленные банкноты не будут отличаться от предыдущих, однако дизайн будет более современный. Заместитель председателя Банка России Сергей Белов прежде сообщил, что купюры будут выполнены «в духе мировых трендов». В настоящее время детали оформления банкнот не раскрываются. Однако ожидается, что основные символы будут прежними. По словам Белова, обновленные банкноты уже находятся в процессе печати. После завершения презентации, купюры будут направлены для тестирования в банковские организации.

Финансисты предполагают, что на 1000-рублевую купюру будут нанесены изображения достопримечательностей Приволжского округа. Элементами дизайна купюры номиналом 5000 рублей станут знаковые места Екатеринбурга.

Новые купюры: 1000 и 5000 рублей


С вводом в оборот новых купюр связаны некоторые опасения. Ряд экспертов полагает, что может произойти резкий рост мошенничества. Это обусловлено тем, что люди еще не привыкли к видоизмененным валютам, поэтому ввести их в заблуждение станет проще. Кроме того, банковское оборудование еще не готово в полной мере к распознаванию новых валют.

Наряду с этим специалисты заверяют, что новые купюры будут оснащены дополнительными средами защиты, что убережет население от фальшивомонетчиков. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что мошенники постоянно совершенствуют свои навыки и обзаводятся современным оборудованием, поэтому купюры нужно обновлять, создавая дополнительную защиту. Об этом он рассказал в беседе с изданием aif.ru. Кроме того, выпуск новых купюр обусловлен повышенным спросом на банкноты крупного номинала со стороны населения и бизнеса, заключил эксперт.

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#рубль
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Польша забрала у «Газпрома» часть газопровода «Ямал-Европа»
Польский Orlen получит часть газопровода «Ямал — Европа» с долей «Газпрома»
10 октября 2023, 23:28

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Польский энергетический концерн Orlen получит контроль над частью газопровода «Ямал — Европа», расположенного на территории Польши. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу концерна Даниэля Обайтеко.
В публикации говорится, что собственником акций, принадлежавших ранее ПАО «Газпром», после окончательного принятия решения станет АО «Европол ГАЗ».

Решение сейчас остаётся за польским Министерством развития и технологий. Обайтеко проинформировал, что Orlen возьмет под контроль часть газопровода «Ямал-Европа» в Польше.

«В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России – 10 лет назад на ее долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья», — цитирует агентство слова главы энергетического концерна.

Обайтеко добавил, что начиная с 2022 года они приобрели полную независимость от России, а новое решение станет шагом к возобновлению полного контроля польских предприятий над газовой инфраструктурой страны.

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#европа
#газпром
#контроль
#страны
#польша
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Подмосковное предприятие вырастило пилотную партию форели по своей технологии
10 октября 2023, 22:24

Фото: Минсельхозпрод МО

Предприятие «Аквафабрики» из Наро-Фоминского городского округа вырастило форель по собственной технологии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
Часть партии реализовали на предприятия по переработке рыбы, другая отправилась в подмосковные рестораны.  

Компания производит рыбу в установках замкнутого водоснабжения. Пилотная партия в 10 тонн выращена благодаря инновационным отечественным разработкам. Команда спроектировала системы фильтрации, дегазации и аэрации воды, создающие для рыбы оптимальные условия. В итоге особи весом в 600 граммов были выращены за четыре месяца. Как отметили в министерстве, это на 30% быстрее установленных нормативов.

Инженеры и ихтиопатологи предприятия разработали установки замкнутого водоснабжения для выращивания форели в российских климатических условиях. За основу взяли собственные многолетние исследования опыта рыбоводных хозяйств СССР и мировые практики.

В планах предприятия – расширить производство и увеличить его объёмы в несколько раз, а также разработать с учёными систему обеззараживания воды ультрафиолетом.

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#минсельхозпрод мо
#рыба
#технологии
#наро-фоминск
#подмосковье
#московская область
#экономика
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Инвестор из Киргизии в будущем году запустит в Электрогорске производство макарон
10 октября 2023, 21:46

Фото: Мининвест МО

Холдинг из Киргизии «Акун» в 2024 году запустит в Подмосковье завод по производству макаронных изделий. Современный производственно-складской комплекс построят в Электрогорске при содействии Корпорации развития Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Сейчас компания проектирует будущее предприятие. Приступить к строительству комплекса планирует в начале будущего года, а в IV квартале его запустят в работу. Объём инвестиций в проект превысит 500 млн рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать не менее 80 рабочих мест.
 
В производственном комплексе установят линии по производству яичной лапши, спагетти и букатини. Завод оснастят современным оборудованием, позволяющим контролировать все этапы производства. Проверять сырье и готовую продукцию будут в собственной лаборатории.
 
На предприятии в Электрогорске макароны будут производить по рецептам, разработанным технологами основного предприятия в Бишкеке. В производстве планируют использовать только хлебопекарную пшеницу высшего и первого сортов. Использование химических добавок, усилителей вкуса и красителей не предусмотрено. 
 
Компания «Акун» поставляет свою продукцию в Россию с 2016 года. 

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#мининвест мо
#инвестиции
#производство
#завод
#электрогорск
#подмосковье
#московская область
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Госдолг США вырос еще на полтриллиона долларов
Казначейство: госдолг США вырос на полтриллиона долларов менее чем за месяц
10 октября 2023, 20:44

Фото: iStock/Lazy_Bear

Государственный долг США вырос на 500 миллиардов долларов менее чем за месяц с тех пор, как достиг новой исторической отметки в 33 триллиона долларов. Об этом говорится в данных казначейства США.
Сообщается, что на данный момент размер государственного долга США составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов. 

Напомним, в сентябре американский Минфин сообщил, что госдолг США впервые превысил 33 триллиона долларов. На сайте ведомства по состоянию на 18 сентября значилась сумма 33,04 триллиона долларов.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года государственный долг США вырос с чуть более 30 триллионов долларов, и теперь считается, что он может достичь отметки в 34 триллиона долларов уже в начале декабря.

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#сша
#дом
#заявление
#минфин
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В Дмитровском округе построят завод лакокрасочной продукции за 1 млрд рублей
10 октября 2023, 16:16

Фото: Минжилполитики МО

В Подмосковье появится завод лакокрасочной продукции, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области. Компания «Инова» инвестирует в проект на территории Дмитровского городского округа 1 млрд рублей.
«Объект поступил на сопровождение Центра содействия строительству. Площадь производства составит 6 тыс кв метров. На нём будут изготавливать порошковую краску отечественного бренда ICONIC. Она применяется в автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой и других отраслях», – говорится в сообщении. 
Завершить строительство запланировано на конец года. Современное оборудование позволит выпускать около 10 тыс тонн продукции в год. На производстве создадут 70 рабочих мест.

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#минжилполитики мо
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#подмосковье
#московская область
#дмитров
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Аналитик Чернов: Дефицита газа в Европе ожидать не стоит
10 октября 2023, 14:30

Фото: istockphoto.com/Chepko

Аналитик Владимир Чернов заявил, что подземные хранилища газа в Европе в этом году заполнены на рекордную величину, так что дефицита его не предвидеться.
«Дефицита газа ожидать не стоит, особенно с учётом замедления европейской промышленности. Объёмы производства Германии, считавшейся «локомотивом» европейской промышленности, падают четыре месяца подряд, с мая 2023 года. Начало отопительного сезона на рынке уже отыграли, и теперь цена газа просто сместится в диапазон торгов немного выше, в районе $450-550 за тыс. кубометров», — прокомментировал в беседе с RT Чернов.

А превышение биржевой стоимости газа $500 за 1 тыс. куб. м, по его словам, может быть связана в том числе с началом отопительного сезона, и соответственно, увеличением объёмов потребления.

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#цена
#запад
#газ
#экономика
#европа
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ЦБ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
10 октября 2023, 12:07

Фото: istock / Svetlana Sarapultseva

Новые банкноты номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей Центральный банк продемонстрирует 16 октября в 12:00. Купюры будут посвящены российским регионам, а именно Приволжскому и Уральскому федеральным округам. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Мероприятие пройдет в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д. 4). Трансляция будет доступна на официальных страницах Банка России в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube, а также на сайте МИА «Россия сегодня»,  — указано в сообщении ЦБ.
Ранее заместитель председателя Центрального банка Сергей Белов рассказал, что на купюрах будут изображены основные символы, выбранные экспертными группами. Он также сказал, что цветовая гамма новых банкнот сохранится. Также новые банкноты будут иметь больше защитных элементов в сравнении с ранее обновленными 100-рублевымикупюрами.

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#цб
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Минфин считает приватизацию одним из ресурсов пополнения бюджета
10 октября 2023, 11:19

Фото: Galeanu Mihai / istockphoto

Министерство финансов России смотрит на приватизацию как на возможный источник пополнения бюджета.
Об этом в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.
 
По его словам, в 2024 году еще будет рассматриваться реализация отдельных активов государства под контролем правительства. 
 
Также, на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр финансов РФ отметил, что ведомство собрало список компаний, которые дополнительно можно добавить в перечень для приватизации.

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#ес
#запад
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«Опередит Запад»: Экономике России предрекли рост выше уровня США и ЕС
NYT: Россия может опередить США и ЕС по темпу роста ВВП, невзирая на санкции
10 октября 2023, 09:32

Фото: istock / Max Zolotukhin

Экономика РФ даже через полтора года после введение западных санкций оказалась устойчивой и по темпам роста ВВП может обогнать Евросоюз и Соединенные Штаты. Об этом рассказал экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для издания The New York Times.

По словам автора материала, России пришлось адаптироваться «к драматическим изменениям с поразительной скоростью» после начала проведения специальной военной операции на Украине. 

«Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций», — заявила эксперт.
Коэн обратила внимание на то, что Россия нашла других покупателей на нефть и начала быстрыми темпами вкладывать финансы в экономику. Так, РФ смогла закрыть свои военные потребности и обеспечила трудоустройством многих жителей России, увеличив размер еженедельных выплат.

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