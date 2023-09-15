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Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка

Экономист Кричевский: повышение ставки Центробанка разгонит инфляцию в России
15 сентября 2023, 14:07
Фото: IStock/SSV-Photo

Фото: IStock/SSV-Photo

Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В ЦБ подчеркнули, что необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году.
Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.
«Они наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счёт кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств. В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», — сказал Никита Кричевский.

По словам экономиста, повышение ключевой ставки отразится и на бюджете из-за роста процентов по облигациям федерального займа.
«На первый план выходят личные амбиции ЦБ; никакой реальной экономики в манипулировании ставкой лично я, как доктор наук, не наблюдаю. Потому что сегодня сделали ставку 13 процентов, это значит, что кредит будет дороже, а кредит станет дороже, потому что ставки по депозитам вырастут. Кроме того, вырастут проценты по ОФЗ. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет», — сказал Кричевский.
Отметим, что рубль никак не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13%. Экономист отметил, что этот инструмент не связан с регулированием курса, поэтому никакой реакции ждать не нужно.

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Безработица в России вновь обновила исторический минимум
15 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/pcess609

Безработица в России вновь обновила исторический минимум. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.
Сообщается, что низкая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы — это дополнительное структурное ограничение.

Напомним, в июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.

Безработными считаются те граждане, которые на момент исследования нуждались в работе, искали ее и были готовы оперативно к ней приступить. 

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#экономика
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ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%
15 сентября 2023, 13:48

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7% с 5-6,5%, ожидаемых ранее, однако сохранил прогноз в 4% на 2024 и последующие годы. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.
По информации регулятора, проводимая денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели. 

Напомним, Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Ранее заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута заявила, что как повышение, так и снижение ключевой ставки не поможет российской экономике.

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#цб
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Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых
15 сентября 2023, 13:32

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 13% с 12% годовых. Об этом сообщили в регуляторе.
Такое решение Центробанк счел профилактическим. Отмечается, что это новый максимум с весны прошлого года.

Напомним, в июле Банк России начал ужесточение монетарной политики, повысив ключевую ставку на 1 процентный пункт, что было сделано с целью борьбы с ускоряющейся инфляцией. В августе регулятор провел внеочередное заседание, на котором ключевая ставка была повышена на 3,5 процентных пункта – до 12% годовых.

Ранее управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев сообщил, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена.

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#россия
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Путин: европейские компании отказались поставлять России энергооборудование
15 сентября 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские компании отказали поставлять России энергетическое оборудование. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российского государства отметил, что РФ восстановила все компетенции, а также появились новые инженерные компетенции. Путин добавил, что европейские компании прекратили сотрудничество с Россией и понесли огромные убытки.

Ранее Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Российский лидер отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок
15 сентября 2023, 12:36

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Очередное заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на пятницу, 15 сентября. Сейчас ставка находится на уровне 12%, но эксперты уверены, что регулятор снова поднимет её минимум на один процентный пункт.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев в эфире программы «Он такой один на Радио 1» с Дмитрием Потапенко рассказал, что любое повышение ставки негативно отразится на фондовом рынке, который уже сейчас переживает не лучшие времена. 
«У них изначально был план до конца года поднять ставку до 13,5 процента. Другой вопрос, нужно ли это сейчас? Если опираться на фондовый рынок, который уже начал проседать примерно на два процента, то повышение ставки убьёт его и привлекательность всех бумаг за исключением двух-трёх дивидендных акций сложится», — сказал Михеев.
По словам эксперта, если Центробанк будет опираться на желание высшего менеджмента банков, то ставку нужно оставить без изменений. Михеев подчеркнул, что даже нынешний уровень процентной ставки сможет стабилизировать уровень кредитования в стране.  
«Инфляция сейчас 5,15 процента, а Минэк на конец года вообще 7,5 процента уже закладывает. Если ЦБ с помощью ставки хочет коррелировать наш бедный рубль, который сегодня торгуется 96 за доллар, и порядка 100 за евро, то ставка вообще должна быть уже 15-18 процентов. Только так рубль останется в коридоре 80-90, бюджет пополнится и все государственные обязательства пред народом выполнятся», — заметил Михеев.
Слушайте проект «Он такой один на Радио 1» с Дмитрием Потапенко. В эфире по вторникам и пятницам с 8-ми до 10-ти утра.

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#цб
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Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики
15 сентября 2023, 12:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в российской экономике стабильная и надежная. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Глава российского государства отметил, что консультации по поводу отношений и взаимодействия РФ и Белоруссии продолжаются. Путин также пообещал о том, что подробно проинформирует Лукашенко о завершении подготовки бюджета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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#сочи
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#путин
#лукашенко
#рф
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Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век
Экономист Ведута: снижение ключевой ставки ЦБ не поможет России
15 сентября 2023, 12:02

Фото: IStock/hank5

В пятницу, 15 сентября, Банк России объявит своё решение по ключевой ставке. Сейчас она находится на уровне 12%, но эксперты уверены, что Центробанк снова поднимет её минимум на 1 процентный пункт.
Как рассказала «Радио 1» заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Ведута как повышение, так и снижение ключевой ставки не поможет российской экономике.
«С одной стороны, снижение даёт возможность предприятиям справляться с какими-то кредитами, которые они до этого взяли. Может быть, они не будут схлопываться, как это происходит при высокой процентной ставке. Но от того, что они не схлопывается, в страну всё равно не пойдёт развитие. Развитие предполагает, что мы начнём делать свои станки, узлы, нужные детали. Процентная ставка никак не может повлиять на то, чтобы в нашей стране появился нужный станок, который необходим предприятию для развития своего производства», — сказала Ведута.
По мнению эксперта, руководство страны пользуется неактуальными инструментами, которые откинут экономику России в XVI век.  
«Что бы Центробанк не делал с ключевой ставкой, это никоим образом не повлияет позитивно на развитие экономики в сторону улучшения жизни нашей страны. Это старые инструменты регулирования экономики на уровне XVI века. Страна, которая умела планировать развитие экономики, и у неё это получалось, отказалась от передового инструмента в пользу инструмента XVI века. Поэтому сейчас мы идём в XVI век», — добавила Ведута.
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#центробанк
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#экономика
#ключевая ставка
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Костин заявил, что предпосылок нового мирового кризиса нет
15 сентября 2023, 10:33

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не наблюдает признаков мирового экономического кризиса, но рекомендует его всегда ждать.
«Я пока не вижу признаков мирового кризиса. <...> В принципе не вижу пока каких-то таких взрывных тем», — рассказала банкир в беседе с РБК.
По словам главы банка, американская экономика немного выросла, а Китай «просел» в связи с другой логикой и своими взглядами на перестройку экономики. Костин также заявил, что кризис может начаться в любое время и к нему всегда нужно быть готовыми. Например, появление коронавируса подкосило помимо здоровья людей еще и экономическую зону. 

Сегодня, 15 сентября отмечается годовщина начала мирового финансового кризиса 2008 года. Именно в тот день американская фирма по оказанию финансовых услуг Lehman Brothers Holdings, Inc. заявила о банкротстве, причиной которого стали проблемные позиции в ипотечных облигациях. С того дня кризис США перерос в кризис мирового уровня. 

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МТС объявила о повышении абонентской платы на 10%
14 сентября 2023, 22:56

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Компания МТС проинформировала о грядущем повышении абонентской платы по тарифам менее чем на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компанию.
Такую меру в компании объясняют возросшими затратами на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры. Кроме того, из-за роста трафика МТС приходится инвестировать в расширение и модернизацию сетей, чтобы качество услуг оставалось на привычном уровне.

Повышение ожидается с 28 сентября.

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