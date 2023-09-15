Россиянам предсказали сильный рост цен после повышения ставки Центробанка

Фото: IStock/SSV-Photo
Банк России повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. В ЦБ подчеркнули, что необходимо обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и её возвращения к 4% в 2024 году.
Однако доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский уверен, что повышение ставки в отношении инфляции работает только негативно. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что удорожание кредитов будет переноситься на конечную цену продукта, что вызовет рост цен.
По словам экономиста, повышение ключевой ставки отразится и на бюджете из-за роста процентов по облигациям федерального займа.
Читайте также:
Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок
Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век
ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%
«Они наоборот разгонят инфляцию, потому что кредит подорожает, и его будут переносить в конечную цену. А мы знаем, что часть импорта обеспечивается в том числе за счёт кредитных средств. То есть это так называемое конвертирование оборотных средств. В отношении реального сектора и конечных цен для потребителей ситуация безрадужная, потому что у нас конечная продукция в той или иной форме содержит импортные комплектующие, ингредиенты», — сказал Никита Кричевский.
«На первый план выходят личные амбиции ЦБ; никакой реальной экономики в манипулировании ставкой лично я, как доктор наук, не наблюдаю. Потому что сегодня сделали ставку 13 процентов, это значит, что кредит будет дороже, а кредит станет дороже, потому что ставки по депозитам вырастут. Кроме того, вырастут проценты по ОФЗ. То есть это дополнительная нагрузка на бюджет», — сказал Кричевский.Отметим, что рубль никак не отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13%. Экономист отметил, что этот инструмент не связан с регулированием курса, поэтому никакой реакции ждать не нужно.
Читайте также:
Финансовый эксперт Михеев: повышение ставки ЦБ убьёт фондовый рынок
Экономист Ведута: Центробанк откинет экономику России в XVI век
ЦБ повысил прогноз по инфляции в РФ на 2023 год до 6-7%
Екатерина Шмакова