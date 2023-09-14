Россиянам раскрыли причину роста цен на нефть

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«Дальнейшее сокращение добычи приведёт к значительному дефициту поставок нефти в IV квартале. До сих пор этот эффект компенсировался увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс. Но теперь он проявит себя по максимуму и может привести к значительному дефициту на рынке. Поэтому котировки Brent значительно скакнули, поскольку игроки стремятся успеть сделать запасы», — прокомментировал в беседе с RT Деев.
До этого сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.
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