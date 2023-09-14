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Россиянам раскрыли причину роста цен на нефть

Аналитик Деев: Один из главных драйверов — устойчивый спрос на топливо
14 сентября 2023, 15:47
Фото: istockphoto.com/FeelPic

Фото: istockphoto.com/FeelPic

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что рост цены нефти связан с устойчивым спросом на топливо, а также с ограничениями предложения со стороны крупнейших производителей ОПЕК до конца этого года.

«Дальнейшее сокращение добычи приведёт к значительному дефициту поставок нефти в IV квартале. До сих пор этот эффект компенсировался увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс. Но теперь он проявит себя по максимуму и может привести к значительному дефициту на рынке. Поэтому котировки Brent значительно скакнули, поскольку игроки стремятся успеть сделать запасы», — прокомментировал в беседе с RT Деев.

До этого сообщалось, что стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

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#нефть
#топливо
#энергетика
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Аналитик Диашов спрогнозировал уровень ключевой ставки в диапазоне 12-13%
14 сентября 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Генеральный директор инвестиционной компании, председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России» Егор Диашов высказал предположение о том, что ключевая останется на уровне 12-13%.
Вместе с тем, специалист подчеркнул, что прогнозы в этом плане строить очень сложно в нынешних экономических условиях.

«Предположения сильно отличаются. Связано это с тем, что эффект от повышения ставки до 12% для финансовой системы уже есть. Но насколько этих результатов достаточно, оценить очень трудно, так как пока нет конкретных цифр и показателей. По моему мнению, ставка останется в диапазоне 12-13%. Если же ставка повысится, то доступность кредитов для бизнеса ещё больше уменьшится, в экономике спрос будет несколько снижен», — прокомментировал в беседе с RT Диашов.

Он добавил, что при сильном увеличении ключевой ставки возможно некоторое замедление экономики.

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#экономика
#прогноз
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В Подмосковье приготовили рекордный поке весом более 170 км
14 сентября 2023, 16:01

Фото: Мининвест МО

Сотрудники компании «Европродукт» установили в Лыткарине рекорд, приготовив самый большой в России поке весом 172,5 кг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Поке – блюдо гавайской кухни из рыбы, морепродуктов, риса, соусов и других ингредиентов. На его изготовление ушло более 54 кг риса, 20 кг лосося и 12 кг салата чука. Заправкой стали авторские соусы, которые в индустриальном парке «Лыткарино» производит ООО «Европродукт».  

Приготовление блюда происходило в присутствии гостей мероприятия. Комиссия международного агентства регистрации рекордов официально зафиксировала достижение в Реестре рекордов России. После этого гигантский поке поделили и съели.

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Bloomberg: российские бизнесмены перевели из Европы в Россию активы на $50 млрд
14 сентября 2023, 15:05

Фото: istock / welcomia

Российские бизнесмены начали обратно в Россию переводить свои активы. Итого из за рубежа вывели как минимум 50 млрд. долларов. Информацию сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на владельцев компании United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc Игоря Шилова и Марка Курцера и их недавний переезд с Кипра в Россию.
После объявления о начале СВО на Украине из многих стран начали выводиться крупные активы. В основном, из Швейцарии, с острова Джерси и Кипра. Активы переводят в Россию в дружественные страны, например Казахстан и ОАЭ. По мнению американского издания, связано это с новыми санкциями, которые накладывает ЕС и США, либо с изменениями налоговой политики. Теперь у российских миллионеров меньше стран, где можно хранить свои сбережения. 

Также, в понедельник первый заместитель министра экономики Илья Торосов на Восточном экономическом форуме заявил, что в 2023 году в российские «оффшорные» зоны переехало 115 компаний, а общее количество достигло 254.

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#активы
#деньги
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Бензин в России продолжит дорожать
Цена бензина Аи-92 обновила очередной рекорд, достигнув почти 70 тыс руб за тонну
14 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/bigtunaonline

По итогам торгов в четверг, 14 сентября, бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже побила свой рекорд и достигла 69 642 рублей за тонну. Об этом горят данные торгов.
Таким образом, стоимость бензина марки Аи-92 за один торговый день подскочила на 1,55%.

При этом бензин Аи-95 подорожал на 0,47% и достиг 76 270 рублей за тонну. Его максимальной стоимостью было 76 876 рублей за тонну.

Дизель также побил свой рекорд, подорожав в 14 сентября на 1,25%. Его стоимость составила 73 049 рублей за тонну. Напомним, 31 июля дизельное топливо стоило ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что правительство занимается вопросами цен на бензин.

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#рекорд
#бензин
#топливо
#президент
#правительство
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Сеть магазинов техники re:Store провела ребрендинг
14 сентября 2023, 13:30

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В рамках презентации открытия новой торговой точки сеть магазинов техники re:Store, продававшая в России технику Apple, представила новую концепцию бренда. Также в компании рассказали о предстоящем изменении ассортимента и торговой концепции.
Новый логотип был сформирован при помощи искусственного интеллекта. Теперь он будет выглядеть так: restore:. Перенос двоеточия из середины в конец символизирует переход магазинов от монобрендового к мультибрендовому формату, гибкость и открытость для экспериментов, а также обещание чего-то нового, рассказал представитель компании.

Теперь в сети, помимо техники Apple, будет представлена также электронная продукция других производителей, таких, например, как Dyson и Xiaomi. Кроме того, на витринах появится техника некоторых российских брендов. Магазины в новом формате будут открываться на площади в 150-200 квадратных метров. Менеджмент компании решил, что такой формат удобнее для покупателей, а также будет способствовать большему объему выручки с одного квадратного метра.

В настоящее время у restore: 99 магазинов в 22 городах с более чем двумя тысячами наименований в ассортименте.

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Государства всё чаще стали отказываться от использования доллара
Бизнесмен Годдард рассказал об отказе мировых держав от доллара
14 сентября 2023, 10:23

Фото: iStock/Pineapple Studio

Мировые государства, в том числе и страны БРИКС, активно отходят от использования доллара. Об этом РИА Новости сообщил президент российской компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.
Он отметил, что в настоящее время процесс перехода на другие валюты идёт достаточно быстро, однако требуется приложить ещё немало усилий для достижения необходимого результата. 

Также Годдард отметил, что при отказе от доллара нужно учесть несколько немаловажных аспектов. Во-первых, необходима разработка отдельной валюты для торговли. Для этого, по мнению эксперта, можно обратиться за поддержкой к золотым резервам России, Китая и Индии. И, во-вторых, новая валюта должна связать рынки облигаций всех стран БРИКС, а также дружественных стран союза. Это позволит превзойти американский доллар, или хотя бы выйти с ним на один уровень. 

Годдард подчеркнул, что, если учесть эти два аспекта, то можно ускорить процесс отказала от американского доллара. 

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#доллар
#валюта
#страны
#брикс
#экономика
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13 инвесторов приступили к строительству на земле за рубль
14 сентября 2023, 10:20

Фото: istockphoto / valtron84

Уже 13 инвесторов, из числа получивших участки на льготных условиях под реализацию импортозамещающих проектов, перешли к стадии строительства будущих предприятий: от металлообрабатывающих до фармацевтических.

«Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысяч новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Инвестор вложит 220 миллионов рублей в расширение производства уникального оборудования в отрасли металлообработки в Домодедово. 

Компания «БиоПроект Пересвет» инвестирует 60 миллионов рублей в расширение мощности производства по выпуску ёмкостного оборудования из стеклокомпозитов. 

Строители продолжают работы на участке 8 гектар, где инвестор машиностроительный завод «Тонар» создаёт производство осей для прицепов и полуприцепной техники. Для этого проекта выделено сразу 3 участка по льготной программе земля за рубль. Инвестор вложил в проект свыше 800 миллионер рублей. 

Одним из крупнейших инвестиционных проектов стало строительство предприятия компании «Машины сладости» в Егорьевске, где строят новое кондитерское производство. Инвестор вложил в этот проект 5 миллиардов рублей. Реализация проекта создает около 500 новых рабочих мест. 

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Российские торговые центры «Мега» может выкупить Газпромбанк. 

Бизнесмен Годдард: большинство западных компаний вернутся в Россию через 3-5 лет. 
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Российские торговые центры «Мега» может выкупить Газпромбанк
14 сентября 2023, 09:05

РИА Новости/Александр Гальперин

Одна из структур Газпромбанка стала одним из претендентов на приобретение у шведской компании Ingka Centres сети торговых центров «Мега». Предполагается, что стороны уже могли достичь предварительных договоренностей по сделке относительно 14 ТЦ.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные информированные источники. По оценке президента Российской гильдии управляющих девелоперов Александра Шарапова, стоимость торговых центров «Мега» составляет 2,85 миллиарда долларов без учета скидки от 50%, которая требуется для согласования сделки правительственной комиссии.

Шведская Ingka Centres является крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. Компании принадлежат 14 торговых центров «Мега» общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Как считают эксперты, Газпромбанк скорее всего не будет управлять торговыми объектами самостоятельно, а создаст дочернюю компанию для деятельности в области торговой недвижимости. Кроме того, против банка не вводились жесткие санкции США и Евросоюза, следовательно, остается возможность вести расчеты за рубежом, что является критически важным в данной ситуации.

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РИА Новости: Украина продолжает сокращать поставки зерна на мировые рынки
14 сентября 2023, 06:58

Фото: iStock/Iryna_Mylinska

В августе 2024 года Украина почти на четверть сократила объем поставок зерна на мировые рынки, а по сравнению с июлем экспорт снизился на 2 процента. Эти данные приводит РИА Новости, опираясь на цифры таможни и министерства сельского хозяйства Украины.
При этом из-за волатильности цен на зерновые, доходы от экспорта Киеву удалось сохранить на прежнем уровне — 385 миллионов долларов.

Основное сокращение зернового экспорта пришлось на украинские порты, где объем вывозимого зерна упал на 5%, до 1,58 млн тонн. А вот паромы и фуры, наоборот, остались в выигрыше: их экспортные объемы выросли в  в 1,7 и 10 раз — до 88 тысяч и 93 тысяч тонн соответственно.

Венгрия, Словакия и Болгария введут ограничения на ввоз украинского зерна до конца 2023 года, об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров с коллегами. А ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что направил Европейской комиссии ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Премьер-министр пояснил, что на первом месте для него стоит забота о польских фермерах.

По словам же шестого президента Украины Владимира Зеленского, Украина спокойно относится к тому, что зерно становится источником заработка для европейских стран, перерабатывающих агропродукцию и зарабатывающих на логистике, однако Киев не будет терпеть нарушения условий свободного рынка и соглашения об ассоциации.

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#зерно
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