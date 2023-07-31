Россиянам рассказали, что даст увеличение суммы переводов между своими счетами

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Проект уже одобрен Госдумой и поддержан правовым управлением и комитетом по бюджету и финансовым рынкам Совфеда. Следующими шагами станет рассмотрение законопроекта верхней палатой парламента и подписание документа президентом.
Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточняет, что такая мера облегчит перевод крупных сумм, полученных от продажи имущества.
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