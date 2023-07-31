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Россиянам рассказали, что даст увеличение суммы переводов между своими счетами

31 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/Thai Liang Lim

Весной 2024 года появится возможность переводить до 30 млн рублей между своими счетами без комиссии в разных банках. Об этом сообщает РБК.
Напомним, что в настоящее время стоит предел до 100 тыс. рублей в месяц с возможность перевода только через Систему быстрых платежей (СБП). Со следующего года сумма вырастет в 300 раз. Сообщается, что перевод можно будет совершить не только по номеру телефона, но и по номеру счёта.

Проект уже одобрен Госдумой и поддержан правовым управлением и комитетом по бюджету и финансовым рынкам Совфеда. Следующими шагами станет рассмотрение законопроекта верхней палатой парламента и подписание документа президентом.


Нововведение разработано для того, чтобы избавить людей от «зарплатного рабства», то есть дать возможность переводить зарплату на карту любого банка без снятия наличных и комиссии.

Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточняет, что такая мера облегчит перевод крупных сумм, полученных от продажи имущества.

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#банк
#зарплата
#комиссия
#законо
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Самозанятым Подмосковья напомнили об услугах центра «Мой бизнес»
31 июля 2023, 10:47

Фото: Фотобанк Московской области

Центр «Мой бизнес» был создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица могут получить целые комплексы услуг и сервисов как для открытия, так и для развития своего дела на территории Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Одной из услуг является консультация специалистов Центра. Услуга оказывается бесплатно по записи на инвестиционном портале.

Также, Центр «Мой бизнес» Московской области на льготных условиях оказывает услуги по производству и размещению наружной рекламы для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.

Кроме того, в этом году доступна новая услуга — регистрация товарного знака для самозанятых, по итогу которой предприниматель получает сформированную заявку для регистрации в Роспатенте.

Подробную информацию о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области, там же можно осуществить запись на консультацию.

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Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг.

Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустил новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортёров.

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#онлайн
#предприниматели
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В России увеличились сроки доставки топлива по железной дороге
31 июля 2023, 10:24

Фото: iStock/scanrail

В России вдвое увеличились сроки перевозки топлива по железным дорогам. Об этом сообщает «Известия».
Управляющий партнёр сети АЗС GP Vympel Екатерина Савкина уточнила, что перевозки, например, из Самары до Саратова раньше занимали четыре дня, а после изменений – восемь.

Кроме того, из-за сложившейся ситуации предприниматели столкнулись с увеличением срока оборачиваемости денег, вложенных в покупку товара. У них нет дополнительных средств на предоплату товара.

Также президент Ассоциации топливного рынка Воронежа Алексей Трепалин сообщил, что время поставки на Дальний Восток может увеличиться до четырёх недель, при норме в 10-14 дней. При этом, если запасы топлива в этом регионе истощатся, то возможности пополнить их в быстрые сроки не будет, из-за отсутствия НПЗ на близлежащих территориях.

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#топливо
#железная дорога
#поставки
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Шведский владелец IKEA и «Мега» продал штаб-квартиру в Москве
31 июля 2023, 09:30

Фото: istockphoto/Longfin Media

Шведский холдинг Ingka Centres, которому принадлежат сеть IKEA и торгово-развлекательный комплекс «Мега», продал свою штаб-квартиру в Москве. Это офисный комплекс «Химки бизнес-парк», площадью 42 тысячи квадратных метров.
Компания Ingka Centres планировала выручить от сделки по продаже актива чуть менее четырех миллиардов рублей. Эксперты оценивают стоимость офисного комплекса в пределах от четырех до шести миллиардов рублей, передает «Коммерсант».

Владельцы IKEA еще в марте 2022 года приостановили работу сети магазинов в России. Затем компания Ingka Centres продала свои заводы по производству мебели и материалов, расположенные на территории нашей страны. Последней из них стала мебельная фабрика в Новгородской области. Сейчас холдинг активно ищет варианты продажи торгово-развлекательных комплексов «Мега», которых в России 14. Однако пока что покупателя найти не удается.

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#фабрика
#страны
#эксперты
#сделки
#заводы
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Министр финансов РФ Силуанов назвал причину ослабления рубля
31 июля 2023, 09:05

Фото: istockphoto/denizbayram

Недавнее ослабление курса рубля связано в первую очередь с торговым балансом, а именно потоками валюты, движущиеся в страну и из нее. Об этом заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов.
Также он напомнил, что сейчас наступила пора отпусков, а когда увеличивается туристический поток в зарубежные страны, спрос на валюту предсказуемо растет, передает ТАСС. Некоторые эксперты связывают ситуацию, сложившуюся на российском валютном рынке, с оттоком из страны зарубежных компаний, которые после продажи бизнеса в России покупают валюту и переводят ее за границу. Антон Силуанов назвал объем этих средств не критичным для рынка валюты. По существующей договоренности с Центробанком, объемы вывода валюты, полученной от продажи бизнеса, не будут превышать 1 млрд долларов в месяц.

Министр финансов также напомнил, что в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. В нынешнем году импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары стали ниже, чем в 2022 году. Особенно это заметно по ценам на газ.

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#газ
#антон силуанов
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#страны
#эксперты
#министр
#рубль
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Россияне все больше и больше перестают платить за услуги ЖКХ
«Известия»: Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги достигли почти 900 млрд рублей
31 июля 2023, 06:51

Фото: Фотобанк Московской области

По итогам I квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ составила 876,4 млрд рублей, пишут 31 июля «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Таким образом, за год эта цифра выросла на 72 млрд рублей.
Перед ресурсоснабжающими организациями, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, долги за последний год выросли на 15,8%, а перед управляющими компаниями — на 1,2 процента. 

По мнению опрошенных изданием экспертов, причиной увеличения задолженностей по ЖКУ могло стать снижение доходов населения на фоне роста платежей.

Эксперт ЖКХ Никита Чулочников ранее отмечал, что главная проблема заключается в недоплатежах жителей за ЖКУ. Он добавил, что в данном случае целесообразнее переходить на прямые договоры. Чулочников также поддерживает инициативу исключения управляющих компаний из схемы работы с коммунальными транзитными платежами.

Напомним, ранее Правительство поручило Минстрою разработать систему специальных счетов, через которые будет проходить распределение средств. С помощью спецсчетов жильцы многоквартирных домов могут контролировать распределение средств управляющими компаниями.

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#коммунальные платежи
#россияне
#жку
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В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией
30 июля 2023, 13:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Китае представили новую цифровую платформу Long Trade, которая направлена на продвижение торговли и облегчение логистики между КНР и РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает генконсульство России в Харбине.
Отмечается, что презентация площадки прошла 30 июля в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между РФ и КНР. По информации дипмиссии, инициатор проекта — «Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация».

Цифровая платформа поможет малым и средним предприятиям реализовывать трансграничную торговлю «одним кликом». Сообщается, что на данный момент площадка запущена в тестовом режиме.

Напомним, ранее конструкторы китайской компании Aerospace CH UAV Co Ltd в настоящее время работают над созданием нового типа барражирующего боеприпаса (дрон-камикадзе). За основу разработки взята ракета серии AR класса «воздух-земля».

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#минобороны
#рф
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Правительство запретило вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря
29 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/hungryworks

Правительство России ввело запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщили в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что эта мера принята с целью поддержания стабильности на внутреннем рынке. Сообщается, что запрет не касается государств-членов Евразийского экономического союза, Южной Осетии и Абхазии.

По информации ведомства, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за границу для оказания гуманитарной помощи и в ходе международных транзитных перевозок.

Напомним, ранее Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России. Временный запрет на экспорт рисовых круп планируют наложить до конца 2023 года. Согласно документу, эмбарго не распространится на страны Евразийского экономического союза, на рис, который вывозится в качестве гумпомощи, «припасы» или в целях «обеспечения воинских формирований, находящихся на территории иностранных государств».

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#рост
#минсельхоз
#поставки
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Yle: Бизнес на востоке Финляндии чахнет без российских туристов
29 июля 2023, 05:45

Фото; istock/Oleksii_Liskonih

Бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, страдает после закрытия границы с Россией – предприниматели становятся банкротами, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Например, за компанией Saimaa Travel, последние два десятка лет перевозившей финских туристов из Лаппеенранты в Выборг, теперь числится долг в 260 тысяч евро.

Не лучше положение и у фирм на юго-востоке страны, прибыль которых целиком зависела от российских туристов. Скажем, спа-отель в Иматре после отказа властей их пускать может недосчитаться двух десятков своих сотрудников.

Между тем, Европейский союз сократил финансирование восточных регионов Финляндии, в итоге три программы поддержки были отменены. 

Финская аутлет-деревня Zcar, расположенная недалеко от пограничного пункта пропуска Ваалимаа, обанкротилась и напоминает город-призрак. Осенью 2022 года финны перестали пускать к себе российских туристов. Вскоре после этого владельцы аутлет-деревни объявили о банкротстве. Товары популярных брендов стало просто некому покупать.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте признал неэффективность ухода из России финских компаний. По словам финского лидера, сейчас в России не работает ни одна компания из Финляндии, однако на российской экономике это никак не отразилось.

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#финляндия
#бизнес
#россия
#туристы
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Некоторые страны могут остаться без помощи в случае климатической катастрофы
28 июля 2023, 21:44

Фото: iStock/RomoloTavani

Президент Карибского банка развития Гигинус Леон сообщил, что в ближайшем будущем некоторые развивающиеся страны могут потерять финансирование от климатических фондов.
Последствия стихийных бедствий могут стать разрушительными для этих государств. Леон отметил, что к ним относятся страны, которые в настоящее время находятся на пути развития экономики и не считаются самыми бедными. Из-за этого им может не предоставляться помощь от климатических фондов.

Президент Карибского банка призвал мировое сообщество пересмотреть данные меры, чтобы в случае природной катастрофы финансовую помощь получили с учётом объёма разрушений, а не состояния экономики.

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#финансы
#климат
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